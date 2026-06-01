Darmowy pakiet bez limitu z GB. Tak łatwo odbierzesz swój prezent

Dzień Dziecka to tradycyjnie świetna okazja dla operatorów, aby rozdać swoim użytkownikom darmowe paczki usług. Orange nie zawodzi i w tym roku (bo w poprzednich latach było to samo), a do klientów rozsyła wiadomości SMS z informacją o nowej promocji. Choć okazja dotyczy święta najmłodszych, z darmowego bonusu – jak to zazwyczaj bywa – może skorzystać każdy użytkownik oferty Orange na kartę.

Tym razem operator przygotował darmowy pakiet „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich oraz 5 GB”. Zgodnie z rozsyłanym komunikatem, prezent jest zupełnie darmowy i ważny przez 5 dni od momentu jego aktywacji.

Jak włączyć darmowy pakiet w Orange?

Aby odebrać prezent, wystarczy sięgnąć po smartfon. Usługę można włączyć bezpośrednio w aplikacji Mój Orange. Należy zalogować się na swoje konto, przejść do zakładki Pakiety i Usługi, a następnie odszukać i aktywować darmowy bonus. Trzeba tylko uważać, żeby wybrać właściwy pakiet, bo w tej samej zakładce jest oferowany też promocyjny, ale płatny pakiet bez limitu z 25 GB.

Czasu na odebranie upominku jest całkiem sporo – usługa będzie dostępna do włączenia aż do 7 czerwca.