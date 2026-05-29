Wiadomości

Unia wkracza do akcji. Może zablokować transakcję

Chiński gigant e-commerce JD.com chce przejąć niemiecką firmę Ceconomy, czyli sieć sklepów Media Markt oraz Saturn. W sprawie interweniuje Unia Europejska.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:35
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Unia wkracza do akcji. Może zablokować transakcję
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Pierwsze informacje na temat planowanego zakupu sieci sklepów Media Markt i Saturn przez firmę JD.com pojawiły się już w lipcu 2025 roku. Chińczycy zaproponowali cenę 4,6 euro za akcję, co w sumie przekłada się na kwotę 2,2 mld euro. Transakcja miała zostać sfinalizowana w pierwszej połowie 2026 roku. Jednak teraz wkracza Unia Europejska, która chce sprawdzić, czy Chińczycy nie złamali przepisów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Unia interweniuje ws. transakcji

Unia Europejska jeszcze w tym tygodniu ma ogłosić wszczęcie oficjalnego dochodzenia ws. przejęcia firmy Ceconomy przez JD.com. Urzędnicy mają sprawdzić, czy Chińczycy nie skorzystali z nieuczciwego wsparcia ze strony Państwa Środka.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny
-100 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 799 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan pustynny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan pustynny (CPO) 2x eSIM
0 zł
5399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5399.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26+ 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Jasnoniebieski SM-S947
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26+ 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Jasnoniebieski SM-S947
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Advertisement

Przepisy obowiązujące w Unii pozwalają na zablokowanie przejęć, fuzji i zakupu udziałów w momencie, w którym firmy nadmiernie korzystają ze wsparcia zagranicznych rządów. W tym przypadku możemy przekonać, się, jak wygląda to w praktyce.

Postępowanie to duży problem dla JD.com. Nie tylko znacząco opóźni finalizację przejęcia, ale może skończyć się całkowitą blokadą ze strony Unii Europejskiej. 

Ceconomy ma w Europie około 1000 sklepów sieci Media Markt oraz Saturn, w tym 80 w Polsce. Z kolei JD.com to jedna z największych firm e-commerce w Chinach. W 2024 roku rozważano przejęcie brytyjskiej sieci Currys, ale z pomysłu ostatecznie się wycofano. 

Image
telepolis
media markt saturn unia europejska Ceconomy jd.com
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Financial Times