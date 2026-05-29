Unia wkracza do akcji. Może zablokować transakcję
Chiński gigant e-commerce JD.com chce przejąć niemiecką firmę Ceconomy, czyli sieć sklepów Media Markt oraz Saturn. W sprawie interweniuje Unia Europejska.
Pierwsze informacje na temat planowanego zakupu sieci sklepów Media Markt i Saturn przez firmę JD.com pojawiły się już w lipcu 2025 roku. Chińczycy zaproponowali cenę 4,6 euro za akcję, co w sumie przekłada się na kwotę 2,2 mld euro. Transakcja miała zostać sfinalizowana w pierwszej połowie 2026 roku. Jednak teraz wkracza Unia Europejska, która chce sprawdzić, czy Chińczycy nie złamali przepisów.
Unia interweniuje ws. transakcji
Unia Europejska jeszcze w tym tygodniu ma ogłosić wszczęcie oficjalnego dochodzenia ws. przejęcia firmy Ceconomy przez JD.com. Urzędnicy mają sprawdzić, czy Chińczycy nie skorzystali z nieuczciwego wsparcia ze strony Państwa Środka.
Przepisy obowiązujące w Unii pozwalają na zablokowanie przejęć, fuzji i zakupu udziałów w momencie, w którym firmy nadmiernie korzystają ze wsparcia zagranicznych rządów. W tym przypadku możemy przekonać, się, jak wygląda to w praktyce.
Postępowanie to duży problem dla JD.com. Nie tylko znacząco opóźni finalizację przejęcia, ale może skończyć się całkowitą blokadą ze strony Unii Europejskiej.
Ceconomy ma w Europie około 1000 sklepów sieci Media Markt oraz Saturn, w tym 80 w Polsce. Z kolei JD.com to jedna z największych firm e-commerce w Chinach. W 2024 roku rozważano przejęcie brytyjskiej sieci Currys, ale z pomysłu ostatecznie się wycofano.