Pożar szkoły w Kruszewie. Policja wskazuje na fotowoltaikę

Dla tych dzieci wakacje najprawdopodobniej nadejdą szybciej. Wczoraj po 13:00 doszło do pożaru dachu szkoły podstawowej. Ewakuowano 67 osób, z czego 47 dzieci i 20 pracowników szkoły. Na całe szczęście nikt nie został ranny, a sam pożar był gaszony przez 11 zastępów straży pożarnej, w tym z PSP z Grójca, od których pochodzi zdjęcie z akcji. I chociaż dach wydaje się jedynie lekko przydymiony i z niewielkimi ubytkami, to pamiętajmy, że woda mogła wedrzeć się do środka i tak naprawdę nie znamy realnej skali zniszczeń.

Dalsza część tekstu pod wideo

Policja wskazuje na fotowoltaikę

Oczywiście niczym dziwnym nie jest, że Policja również zajęła się sprawą, oczywiście już po ugaszeniu ognia. Wedle ustaleń mundurowych przyczyną pożaru miała być awaria instalacji fotowoltaicznej. To obecnie jest dominująca hipoteza, chociaż rzecz jasna niejedyna.