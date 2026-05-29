ZUS ma pilny komunikat. Dotyczy każdego z nas

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat, w którym ostrzega wszystkich użytkowników o planowanych pracach serwisowych. To oznacza czasową niedostępność wybranych usług.

Pilny komunikat ZUS

Prace serwisowe w ZUS zostały zaplanowane na wtorek 2 czerwca. W związku z tym wydano pilny komunikat, w którym szczegółowo urząd informuje o niedostępności poszczególnych usług.

Pierwsze problemy zaczną się nad ranem. Od godziny 2:00 do 5:00 wystąpią między innymi ograniczenia w dostępie do programu Płatnik oraz w oprogramowaniu interfejsowym. Prace serwisowe dotkną też strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz portalu eZUS i wszystkich jego funkcji.

W tym czasie możliwe będzie wystawianie e-ZLA za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza - jeśli lekarz lub asystent medyczny ma zainstalowaną aplikację i jest ona sparowana z kontem eZUS. Dostępne będą również aplikacje mobilne: mZUS oraz mZUS dla Płatnika. informuje ZUS.