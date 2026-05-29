T-Mobile podwaja gigabajty. Nie ma co zwlekać, bo czasu jest mało
Z okazji Dnia Dziecka T-Mobile rusza z nową promocją dla użytkowników T-Mobile na kartę i Heyah na kartę. Oczywiście z okazji mogą skorzystać wszyscy chętni, niezależnie od wieku.
Od 29 maja do 1 czerwca 2026 r. każdy, kto doładuje konto w aplikacji Mój T-Mobile, otrzyma podwojone gigabajty w ramach usługi „GB po doładowaniu”. Wystarczy kilka kliknięć, aby dodatkowe paczki internetu natychmiast trafiły na konto.
Czerwiec zaczyna się od święta najmłodszych – i w T-Mobile chcemy, żeby było naprawdę wyjątkowe. Więcej gigabajtów to więcej możliwości, które można spędzić na graniu z przyjaciółmi online, streamowaniu muzyki na szkolnej wycieczce czy płynne wideo rozmowy z rodziną. Promocja z okazji Dnia Dziecka to jeden z tych momentów, kiedy warto doładować konto, by otrzymać dwa razy więcej niż zwykle
Aby skorzystać z promocji, wystarczy doładować konto w aplikacji Mój T-Mobile w czasie trwania akcji. Przyznanie bonusu następuje automatycznie – najczęściej od razu, maksymalnie w ciągu 24 godzin – i jest potwierdzane SMS-em z informacją o liczbie GB oraz terminie ich ważności.
Promocja obejmuje każde doładowanie w trakcie jej trwania, a gigabajty się sumują. W przypadku kolejnych doładowań przed wykorzystaniem pakietu użytkownik otrzyma większą pulę danych, a ich ważność zostanie wydłużona do najdłuższego obowiązującego terminu.
Tabela gigabajtów podwajanych w promocji dla T-Mobile na kartę
|Doładowanie
|
GB w ofercie
„GB po doładowaniu”
|
GB w ofercie
„Podwójne GB
na Dzień Dziecka”
|
Bonus
Suma GB
z obydwu ofert
|Data
ważności
bonusu
|5zł – 9 zł
|2 GB
|+ 2 GB
|4 GB
|5 dni
|10 zł – 19 zł
|5 GB
|+ 5 GB
|10 GB
|5 dni
|20 zł – 24 zł
|5 GB
|+ 5 GB
|10 GB
|5 dni
|25 zł – 29 zł
|10 GB
|+ 10 GB
|20 GB
|30 dni
|30 zł – 34 zł
|15 GB
|+ 15 GB
|30 GB
|30 dni
|35 zł - 44 zł
|20 GB
|+ 20 GB
|40 GB
|30 dni
|45 zł – 49 zł
|30 GB
|+ 30 GB
|60 GB
|30 dni
|50 zł – 99 zł
|30 GB
|+ 30 GB
|60 GB
|60 dni
|100 zł -199 zł
|50 GB
|+ 50 GB
|100 GB
|100 dni
|200 zł – 500 zł
|100 GB
|+ 100 GB
|200 GB
|100 dni
Tabela gigabajtów podwajanych w promocji dla Heyah na kartę
|Doładowanie
|GB ofercie
„Gigabajty od Heyah”
|
GB w ofercie
„Podwójne GB
na Dzień Dziecka”
|
Bonus
Suma GB
z obydwu ofert
|
Data
ważności
bonusu
|5 zł – 9 zł
|5 GB
|+ 5 GB
|10 GB
|5 dni
|10 zł – 14 zł
|10 GB
|+ 10 GB
|20 GB
|10 dni
|15 zł – 19 zł
|15 GB
|+ 15 GB
|30 GB
|15 dni
|20 zł – 24 zł
|20 GB
|+ 20 GB
|40 GB
|20 dni
|25 zł – 29 zł
|25 GB
|+ 25 GB
|50 GB
|25 dni
|30 zł – 34 zł
|30 GB
|+ 30 GB
|60 GB
|30 dni
|35 zł – 39 zł
|35 GB
|+ 35 GB
|70 GB
|35 dni
|40 zł – 44 zł
|40 GB
|+ 40 GB
|80 GB
|40 dni
|45 zł – 49 zł
|45 GB
|+ 45 GB
|90 GB
|45 dni
|50 zł – 99 zł
|50 GB
|+ 50 GB
|100 GB
|50 dni
|100 zł – 199 zł
|100 GB
|+ 100 GB
|200 GB
|100 dni
|200 zł – 500 zł
|200 GB
|+ 200 GB
|400 GB
|200 dni
Z promocji mogą skorzystać wszyscy klienci T-Mobile na kartę oraz Heyah na kartę