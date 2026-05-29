T-Mobile podwaja gigabajty. Nie ma co zwlekać, bo czasu jest mało

Z okazji Dnia Dziecka T-Mobile rusza z nową promocją dla użytkowników T-Mobile na kartę i Heyah na kartę. Oczywiście z okazji mogą skorzystać wszyscy chętni, niezależnie od wieku.  

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:06
Od 29 maja do 1 czerwca 2026 r. każdy, kto doładuje konto w aplikacji Mój T-Mobile, otrzyma podwojone gigabajty w ramach usługi „GB po doładowaniu”. Wystarczy kilka kliknięć, aby dodatkowe paczki internetu natychmiast trafiły na konto.

Czerwiec zaczyna się od święta najmłodszych – i w T-Mobile chcemy, żeby było naprawdę wyjątkowe. Więcej gigabajtów to więcej możliwości, które można spędzić na graniu z przyjaciółmi online, streamowaniu muzyki na szkolnej wycieczce czy płynne wideo rozmowy z rodziną. Promocja z okazji Dnia Dziecka to jeden z tych momentów, kiedy warto doładować konto, by otrzymać dwa razy więcej niż zwykle

– zachwala T-Mobile.

Aby skorzystać z promocji, wystarczy doładować konto w aplikacji Mój T-Mobile w czasie trwania akcji. Przyznanie bonusu następuje automatycznie – najczęściej od razu, maksymalnie w ciągu 24 godzin – i jest potwierdzane SMS-em z informacją o liczbie GB oraz terminie ich ważności.

Promocja obejmuje każde doładowanie w trakcie jej trwania, a gigabajty się sumują. W przypadku kolejnych doładowań przed wykorzystaniem pakietu użytkownik otrzyma większą pulę danych, a ich ważność zostanie wydłużona do najdłuższego obowiązującego terminu.

Tabela gigabajtów podwajanych w promocji dla T-Mobile na kartę

Doładowanie GB w ofercie
„GB po doładowaniu” 		GB w  ofercie
„Podwójne GB 
na Dzień Dziecka” 		Bonus
Suma GB
z obydwu ofert 		Data
ważności
bonusu
5zł – 9 zł 2 GB + 2 GB 4 GB 5 dni
10 zł – 19 zł 5 GB + 5 GB 10 GB 5  dni
20 zł – 24 zł 5 GB + 5 GB 10 GB 5 dni
25 zł – 29 zł 10 GB + 10 GB 20 GB 30 dni
30 zł – 34 zł 15 GB + 15 GB 30 GB 30 dni
35 zł - 44 zł 20 GB + 20 GB 40 GB 30 dni
45 zł – 49 zł 30 GB + 30 GB 60 GB 30 dni
50 zł – 99 zł 30 GB + 30 GB 60 GB 60 dni
100 zł -199 zł 50 GB + 50 GB 100 GB 100 dni
200 zł – 500 zł 100 GB + 100 GB 200 GB 100 dni
Tabela gigabajtów podwajanych w promocji dla Heyah na kartę

Doładowanie  GB ofercie
„Gigabajty od Heyah”		 GB w ofercie
„Podwójne GB
na Dzień Dziecka” 		Bonus
Suma GB
z obydwu  ofert 		Data
ważności
bonusu
5 zł – 9 zł 5 GB + 5 GB 10 GB 5 dni
10 zł – 14 zł 10 GB + 10 GB 20 GB 10 dni
15 zł – 19 zł 15 GB + 15 GB 30 GB 15 dni
20 zł – 24 zł 20 GB + 20 GB 40 GB 20 dni
25 zł – 29 zł 25 GB + 25 GB 50 GB 25 dni
30 zł – 34 zł 30 GB + 30 GB 60 GB 30 dni
35 zł – 39 zł 35 GB + 35 GB 70 GB 35 dni
40 zł – 44 zł 40 GB + 40 GB 80 GB 40 dni
45 zł – 49 zł 45 GB + 45 GB 90 GB 45 dni
50 zł – 99 zł 50 GB + 50 GB 100 GB 50 dni
100 zł – 199 zł 100 GB + 100 GB 200 GB 100 dni
200 zł – 500 zł 200 GB + 200 GB 400 GB 200 dni
Z promocji mogą skorzystać wszyscy klienci T-Mobile na kartę oraz Heyah na kartę

Źródła zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile