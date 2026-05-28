Kupujący na Allegro jak pączki w maśle. Sprzedawcy w panice

Polski gigant na rynku handlu w internecie zapowiada kolejne zmiany, które będą wprowadzane przez wakacje. Tym jednak razem trudno narzekać.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:37
Allegro szykuje serię zmian w regulaminach, które kupującym mogą się bardzo spodobać. Najważniejsza nowość dotyczy zwrotów pieniędzy po odstąpieniu od umowy. Jeśli sprzedający odbierze zwracaną przesyłkę, będzie miał 7 dni kalendarzowych na sprawdzenie produktu i podjęcie decyzji. Gdy tego nie zrobi, 8. dnia Allegro automatycznie odda kupującemu pieniądze ze środków sprzedającego dostępnych w serwisie.

Zmiany będą wchodzić w życie w czerwcu, lipcu oraz wrześniu

Allegro zaznacza, że jeśli zwrot nie pojawi się do 10. dnia po odebraniu paczki przez sprzedającego, automatyczna wypłata najwyraźniej nie była możliwa. Wtedy kupujący będzie mógł ręcznie, "po staremu" rozpocząć Dyskusję, a w razie braku rozwiązania skorzystać z programu Ochrony Kupujących.

Ale to nie koniec. Od 30 lipca Allegro zacznie porządkować sposób zgłaszania problemów przy zakupach. Część spraw nadal trafi do Dyskusji, ale pozostałe problemy będzie można zgłaszać jako wątki w Centrum wiadomości. Dla jednego zamówienia będzie można założyć więcej niż jeden wątek, co ma ułatwić wskazanie konkretnego produktu i liczby sztuk.

Od 16 czerwca zmienią się też zasady Allegro Pay, regulamin AI Asystenta zakupowego oraz czas na zapłatę w kategorii monet kolekcjonerskich. W tym ostatnim przypadku kupujący dostaną tylko 30 minut na wpłatę, co tłumaczone jest szybkimi zmianami cen złota. Oprócz tego konta Junior stracą możliwość zakupów w kategorii "Akcesoria alkoholowe".

Dla kupujących to brzmi jak wygodniejsze zakupy, ale dla sprzedawców oznacza mniej miejsca na opóźnienia, więcej automatyzacji i konieczność pilniejszego reagowania na zwroty oraz zgłoszenia klientów.

Źródła zdjęć: Telepolis / Anna Kopeć
Źródła tekstu: Allegro, Oprac. własne