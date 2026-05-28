TikTik Shop wchodzi do Polski. Padła konkretna data

TikTok Shop startuje w Polsce. Platforma e-commerce na popularnym serwisie z krótkimi filmami ruszy już 15 czerwca.
TikTok rusza w Polsce z usługą e-commerce. Mowa o TikTok Shop, która działa już w innym europejskich krajach. Już na starcie korzystanie z platformy zadeklarowało kilka dużych sklepów, w tym Empik, Media Markt, Rossmann, Samsung, Wedel, Bakalland czy Reserved.
Sprzedaż na TikToku będzie odbywała się na kilka sposobów. W aplikacji pojawi się specjalna zakładka Shop, w której mają pojawiać się oferty dostosowane do użytkowników. Poza tym dostępne będą też transmisje na żywo, czy też linki do ofert, umieszczane w tradycyjnych, krótkich filmach.
Na nowej platformie dostępne będą najpopularniejsze metody płatności, w tym: BLIK, karta płatnicza, Google Pay oraz Apple Pay. TikTok zapowiada też, że jeśli Shop okaże się sukcesem, to w przyszłości wdrożone mogą zostać płatności odroczone. Jeśli chodzi o przesyłki, to te mają być obsługiwane przez InPost oraz kurierów DPD i GLS.
Chociaż platforma dla kupujących ruszy 15 czerwca, to dla sprzedających wszystko rozpocznie się już od 1 czerwca. TikTok Shop przez pierwsze 90 dni będzie pobierał prowizję w wysokości 2 proc. Po 3 miesiącach zwiększy się ona do 9 proc. Poza tym sprzedawcy będą mieli możliwość promowania swoich ofert, a także współpracowania z influencerami.
TikTok ma w Polsce 14,2 mln użytkowników. Co ważne, na platformie dostępne będą też oferty od zagranicznych sprzedawców, jeśli zdecydują się na wysyłanie przesyłek do naszego kraju.