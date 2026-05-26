T-Mobile ma już 5 tysięcy stacji 5G w paśmie C

T-Mobile Polska może się pochwalić niezłym wyczynem – operator osiągnął właśnie pułap 5 tysięcy stacji bazowych, na których działa 5G w paśmie C, czyli inaczej 5G Bardziej.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:53
Właśnie uruchomiliśmy pięciotysięczną stację bazową 5G, która stanęła we wsi Tymienice w województwie łódzkim. Dzięki temu magentowa sieć oferuje najbardziej rozbudowaną infrastrukturę internetu piątej generacji, obejmującą sygnałem ponad 92% populacji kraju

– obwieścił z dumą magentowy operator.

Jak podkreśla T-Mobile, 5G Bardziej rozwijane w paśmie C pozwala osiągać wielokrotnie wyższe prędkości transmisji danych i odpowiada na potrzeby klientów korzystających ze streamingu, gamingu online, pracy zdalnej czy nowoczesnych usług cyfrowych.

Magentowa sieć 5G działa w paśmie C (3,7-3,8 GHz), zapewniając prędkości pobierania do 1,1 Gb/s. Aż 98% stacji z 5G Bardziej podłączonych jest do sieci łączami o przepustowości przekraczającej 10 Gbps, a niejednoczenie 80% łączami światłowodowymi.

Tworzenie zasięgu sieci w najnowszym standardzie operator rozpoczął 19 stycznia 2024 r., po rozstrzygnięciu aukcji na częstotliwości 5G w paśmie C. Jeszcze jesienią tego samego roku T-Mobile odnotował 3 tysiące stacji z tym standardem. Niecały rok temu, w czerwcu 2025 r., informował o przekroczeniu pułapu 4 tysięcy stacji. W pierwszym kwartale 2026 roku T-Mobile uruchomił sygnał 5G Bardziej w paśmie C na 98 stacjach bazowych. Natomiast łączna liczba wszystkich stacji bazowych u magentowego operatora to 12 733 (stan z 21 maja).

T-Mobile podkreśla, że liczba 5 tysięcy stacji bazowych to nie koniec inwestycji i obiecuje, że w nadchodzących miesiącach kolejne miejscowości dołączą do 5G Bardziej, by kolejni klienci, także z mniejszych miejscowości, mogli cieszyć się możliwościami szybkiego internetu w każdych warunkach.

Aktualną mapę zasięgu sieci T-Mobile, w tym 5G Bardziej, znaleźć na stronie www.t-mobile.pl/d/mapa-zasiegu.

