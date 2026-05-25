Wiadomości

Orange: Amazon Prime za darmo na 2 lata i pół roku światłowodu za 0 zł

Orange ma nowe okazje dla klientów, którzy potrzebują szybkiego internetu, telewizji i serwisów VoD. Operator przygotował też promocję na numery w planie z internetem 5G i na smartfony.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:54
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Orange: Amazon Prime za darmo na 2 lata i pół roku światłowodu za 0 zł
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Orange ogłosił dziś kilka nowych promocji z okazji zbliżającego się lata. Pierwsza dotyczy szybkiego internetu. Klientom, którzy potrzebują wyższych prędkości światłowodu od 600 Mb/s, operator proponuje nawet do pół roku abonamentu za 0 zł. Oferta jest limitowana, do tego klient ponosi miesięczną opłatę 4,99 zł za wypożyczenie modemu. Jednocześnie operator ruszył z okazją na światłowód 8 Gb/s przez rok za darmo.

Dalsza część tekstu pod wideo

Telewizja Extra TV z Amazon Prime w prezencie na dwa lata

Orange przygotował też niespodziankę dla fanów filmów, seriali oraz najlepszego sportu. Dokupując do ofert ze światłowodem telewizję Extra TV, można zyskać 230 kanałów TV, w tym m.in.:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop APPLE MacBook Pro 2026 14" Retina M5 Pro 24GB RAM 2TB SSD macOS Gwiezdna czerń
Laptop APPLE MacBook Pro 2026 14" Retina M5 Pro 24GB RAM 2TB SSD macOS Gwiezdna czerń
0 zł
11999 zł - najniższa cena
Kup teraz 11999 zł
Laptop DELL Inspiron 5430-7075 14" i5-1340P 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop DELL Inspiron 5430-7075 14" i5-1340P 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
5399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5399.99 zł
Laptop MSI Vector 16 HX A14VHG-820PL 16" IPS 240Hz i9-14900HX 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4080 DLSS 3 Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop MSI Vector 16 HX A14VHG-820PL 16" IPS 240Hz i9-14900HX 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4080 DLSS 3 Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
9999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 9999.99 zł
Advertisement
  • 5 kanałów Eleven Sports z najlepszymi ligami piłkarskimi świata m.in. LALIGA EA SPORTS,  Bundesligi i Serie A, a także wyścigi Formuły,
  • 5 kanałów FilmBox (od 10 czerwca FILMBOX+), na których można oglądać filmy i seriale na każdy nastrój,
  • 6 nowych kanałów z różnych kategorii tematycznych: TVC Super, Szlagier TV, Golf Zone, Xtreme TV, Remonty oraz Zero.

Do tego, klientom, którzy się zdecydują na Extra TV, Orange proponuje Amazon Prime wraz z Prime Video w prezencie na 24 miesiące. 

Opłata za Extra TV z umową na 24 mies. wynosi 45 zł/mies. Kupując jednocześnie światłowód z wyższymi opcjami prędkości, klienci otrzymają dodatkowo 3 lub 6 darmowych miesięcy (liczba zależy od wybranej opcji prędkości).

Kolejne numery z 5G Pro bez limitów taniej o 50%

Rodzinne numery to propozycja dla użytkowników abonamentowych. Klient, który wybierze Plan L (od 100 zł/mies. z rabatami) z umową na 24 miesiące i dokupi – dla swoich bliskich – kolejne numery z tym samym planem, za każdy z nich zapłaci połowę ceny, jaką płaci za swój numer. Dzięki temu każdy kolejny plan z dostępem do internetu 5G Pro bez limitów wyniesie już od 50 zł miesięcznie z rabatami (zamiast 100 zł).

Z oferty może również skorzystać klient, który już posiada Plan L i dołączy kolejny Plan L. Do każdego z tych abonamentów można dokupić też wybrane smartfony np. Xiaomi Redmi Note 15 5G 8/256 GB w zestawie ze słuchawkami Redmi Buds 8 Lite za 1 zł oraz Motorola Edge 70 Fusion Power 12/256 GB.

Image
telepolis
amazon prime Orange Światłowód Orange TV Orange Extra TV
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Orange Polska