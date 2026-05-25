Orange: Amazon Prime za darmo na 2 lata i pół roku światłowodu za 0 zł

Orange ogłosił dziś kilka nowych promocji z okazji zbliżającego się lata. Pierwsza dotyczy szybkiego internetu. Klientom, którzy potrzebują wyższych prędkości światłowodu od 600 Mb/s, operator proponuje nawet do pół roku abonamentu za 0 zł. Oferta jest limitowana, do tego klient ponosi miesięczną opłatę 4,99 zł za wypożyczenie modemu. Jednocześnie operator ruszył z okazją na światłowód 8 Gb/s przez rok za darmo.

Telewizja Extra TV z Amazon Prime w prezencie na dwa lata

Orange przygotował też niespodziankę dla fanów filmów, seriali oraz najlepszego sportu. Dokupując do ofert ze światłowodem telewizję Extra TV, można zyskać 230 kanałów TV, w tym m.in.:

5 kanałów Eleven Sports z najlepszymi ligami piłkarskimi świata m.in. LALIGA EA SPORTS, Bundesligi i Serie A, a także wyścigi Formuły,

5 kanałów FilmBox (od 10 czerwca FILMBOX+), na których można oglądać filmy i seriale na każdy nastrój,

6 nowych kanałów z różnych kategorii tematycznych: TVC Super, Szlagier TV, Golf Zone, Xtreme TV, Remonty oraz Zero.

Do tego, klientom, którzy się zdecydują na Extra TV, Orange proponuje Amazon Prime wraz z Prime Video w prezencie na 24 miesiące.

Opłata za Extra TV z umową na 24 mies. wynosi 45 zł/mies. Kupując jednocześnie światłowód z wyższymi opcjami prędkości, klienci otrzymają dodatkowo 3 lub 6 darmowych miesięcy (liczba zależy od wybranej opcji prędkości).

Kolejne numery z 5G Pro bez limitów taniej o 50%

Rodzinne numery to propozycja dla użytkowników abonamentowych. Klient, który wybierze Plan L (od 100 zł/mies. z rabatami) z umową na 24 miesiące i dokupi – dla swoich bliskich – kolejne numery z tym samym planem, za każdy z nich zapłaci połowę ceny, jaką płaci za swój numer. Dzięki temu każdy kolejny plan z dostępem do internetu 5G Pro bez limitów wyniesie już od 50 zł miesięcznie z rabatami (zamiast 100 zł).