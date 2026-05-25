Orange: światłowód 8 Gb/s przez rok za darmo. Zasięg w nowych miastach

Pomarańczowy operator rozszerza dostępność szybkiego Orange Światłowodu o prędkości do 8 Gb/s. Opcja z najwyższą prędkością jest teraz dostępna za 0 zł przez 12 pierwszych miesięcy. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:14
W zasięgu tej oferty znajduje się w sumie 3,1 mln gospodarstw domowych i firm. Od dziś z tej opcji mogą korzystać mieszkańcy kolejnych 62 miast, a łącznie jest ich już 112. Prędkość 8 Gb/s pojawiła się m.in. w Rzeszowie, Zielonej Górze, Bielsku-Białej,, Nowym Sączu, Malborku i Giżycku. 

Orange przekonuje, że prędkość 8 Gb/s to propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników. Sprawdzi się u pracujących z domu, twórców multimedialnych treści, entuzjastów rozrywki online, gier, e-sportu, a także rozwiązań VR i AR w najwyższej jakości. To również dobre rozwiązanie dla firm.

Na start: dwanaście miesięcy za 0 zł

Dla wszystkich nowych klientów indywidualnych i biznesowych, którzy zdecydują się na zakup Orange Światłowodu w prędkości 8 Gb/s operator przygotował specjalną ofertę. Abonament za pierwsze 12 miesięcy korzystania z usługi wynosi 0 zł. 

Oferta promocyjna obejmuje Światłowód, Światłowód z Extra TV, pakiet Światłowodu z abonamentem komórkowym oraz pakiet Światłowodu z abonamentem komórkowym i Extra TV. A dla firm również usługi dodatkowe, m.in. wsparcie IT, stały adres IP czy backup danych.

Dodatkowo operator zachęca klientów, którzy zdecydują się na najwyższą prędkość Orange Światłowodu, do skorzystania ze wzmacniacza Wi-Fi 7 – urządzenia Smartbox Wi-Fi 7 – które zapewnia większą stabilność sieci i jej lepszą efektywność. 

Można je wypożyczyć za 4,99 zł miesięcznie, na każdym etapie umowy i we wszystkich kanałach sprzedaży. Na jednym światłowodzie można w sumie korzystać z trzech takich wzmacniaczy (każdy płatny oddzielnie).

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Orange
Źródła tekstu: Blog Orange Polska