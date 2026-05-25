T-Mobile przypomina o krytyczniej funkcji. Zobacz, jak ją włączyć

Każdego roku w Polsce notuje się około 2 tysiące zaginięć dzieci i nastolatków. Choć większość z nich kończy się szczęśliwie, zdarzają się sytuacje, w których życie lub zdrowie dziecka jest bezpośrednio zagrożone. W takich momentach uruchamiany jest Child Alert – system szybkiego informowania społeczeństwa poprzez media, internet oraz telefony komórkowe.

Od wdrożenia systemu Child Alert w 2013 roku użyto go zaledwie siedem razy – za każdym razem z pełnym sukcesem. T-Mobile od 2015 roku ściśle współpracuje z Komendą Główną Policji, będąc pierwszym i wciąż jedynym operatorem telekomunikacyjnym w kraju z tak bezpośrednim wsparciem tej inicjatywy.

Jak dokładnie działa mechanizm działania tej usługi? Operator po otrzymaniu sygnału z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych umożliwia natychmiastową wysyłkę wiadomości MMS ze zdjęciem i opisem dziecka. Komunikat trafia błyskawicznie na telefony tych użytkowników, którzy wcześniej wyrazili chęć jego otrzymywania, znacznie zwiększając szansę na szybką reakcję świadków.

Jak aktywować Child Alert?

Otrzymywanie komunikatów Child Alert wymaga wcześniejszego wyrażenia zgody. Klienci sieci T-Mobile mogą w prosty i całkowicie bezpłatny sposób aktywować tę usługę wybierając jedną z dwóch dróg:

Wysyłając darmowego SMS-a o treści TAK12 pod numer 4388.

Włączając odpowiednią opcję bezpośrednio w aplikacji Mój T-Mobile.

Operator przekonuje, że czasem jedno zgłoszenie od osoby, która zobaczy zdjęcie zaginionego dziecka na ekranie swojego smartfonu, może mieć kluczowe znaczenie podczas poszukiwań. Warto poświęcić kilkanaście sekund, aby upewnić się, że mamy tę funkcję włączoną.