Play albo Plus. Teraz możesz wybrać lepszy zasięg
JAMBOX mobile rozszerza swoją ofertę o dostęp do stacji bazowych sieci PLAY. Dzięki temu abonenci zyskują dodatkowy zasięg,
JAMBOX mobile to operator wirtualny (MVNO), świadczący usługi telefonii komórkowej i internetu. Dotąd bazował na sieci Plus, teraz do oferty dołącza zasięg Playa.
Odtąd abonenci – w zależności od dostępności i warunków technicznych – mogą wybrać sieć, która w ich lokalizacji działa lepiej i stabilniej. Osoby korzystające dotąd z sieci Plus mogą przejść na Play, zachowując swój numer. Możliwa jest także zmiana w drugą stronę, czyli z Play na Plus.
Jak podkreśla operator, dzięki integracji z siecią Play użytkownicy JAMBOX mobile zyskują dostęp do jednej z najbardziej rozbudowanych infrastruktur mobilnych w Polsce. Sieć Play obejmuje zasięgiem 4G LTE aż około 99% populacji kraju, a sieć 5G jest dostępna już dla ponad 50% mieszkańców Polski oraz w ponad 1000 miejscowości.
W przypadku sieci Plus, z której klienci JAMBOX mobile korzystali dotychczas i mogą korzystać nadal, zasięg technologii 5G obejmuje już ponad 26 milionów osób, czyli blisko 70% mieszkańców Polski.
Wprowadzenie nowej sieci nie zmienia dotychczasowej oferty JAMBOX mobile. W pakietach głosowych MINI za 19,90 zł z paczką 10 GB pojawią się natomiast nielimitowane SMS-y i MMS-y, a w pakietach internetowych rośnie liczba gigabajtów – 200 lub 500 GB w zależności od oferty.
W dostępnych pakietach komórkowych JAMBOX mobile abonenci otrzymują m.in.:
- nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci w Polsce oraz w roamingu UE,
- nielimitowane SMS-y i MMS-y,
- pakiety internetu mobilnego sięgające nawet 120 GB miesięcznie,
- dostęp do technologii LTE i 5G,
- nowoczesne rozwiązania, takie jak VoLTE, Wi‑Fi Calling oraz eSIM.
Dostępne są także pakiety dedykowane wyłącznie transmisji danych.
Szczegóły na https://jambox.pl/mobile.