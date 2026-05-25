Play albo Plus. Teraz możesz wybrać lepszy zasięg

JAMBOX mobile to operator wirtualny (MVNO), świadczący usługi telefonii komórkowej i internetu. Dotąd bazował na sieci Plus, teraz do oferty dołącza zasięg Playa.

Odtąd abonenci – w zależności od dostępności i warunków technicznych – mogą wybrać sieć, która w ich lokalizacji działa lepiej i stabilniej. Osoby korzystające dotąd z sieci Plus mogą przejść na Play, zachowując swój numer. Możliwa jest także zmiana w drugą stronę, czyli z Play na Plus.

Jak podkreśla operator, dzięki integracji z siecią Play użytkownicy JAMBOX mobile zyskują dostęp do jednej z najbardziej rozbudowanych infrastruktur mobilnych w Polsce. Sieć Play obejmuje zasięgiem 4G LTE aż około 99% populacji kraju, a sieć 5G jest dostępna już dla ponad 50% mieszkańców Polski oraz w ponad 1000 miejscowości.

W przypadku sieci Plus, z której klienci JAMBOX mobile korzystali dotychczas i mogą korzystać nadal, zasięg technologii 5G obejmuje już ponad 26 milionów osób, czyli blisko 70% mieszkańców Polski.

Wprowadzenie nowej sieci nie zmienia dotychczasowej oferty JAMBOX mobile. W pakietach głosowych MINI za 19,90 zł z paczką 10 GB pojawią się natomiast nielimitowane SMS-y i MMS-y, a w pakietach internetowych rośnie liczba gigabajtów – 200 lub 500 GB w zależności od oferty.

W dostępnych pakietach komórkowych JAMBOX mobile abonenci otrzymują m.in.:

nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci w Polsce oraz w roamingu UE,

nielimitowane SMS-y i MMS-y,

pakiety internetu mobilnego sięgające nawet 120 GB miesięcznie,

dostęp do technologii LTE i 5G,

nowoczesne rozwiązania, takie jak VoLTE, Wi‑Fi Calling oraz eSIM.