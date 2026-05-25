Wiadomości

Play albo Plus. Teraz możesz wybrać lepszy zasięg

JAMBOX mobile rozszerza swoją ofertę o dostęp do stacji bazowych sieci PLAY. Dzięki temu abonenci zyskują dodatkowy zasięg,

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:14
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Play albo Plus. Teraz możesz wybrać lepszy zasięg
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

JAMBOX mobile to operator wirtualny (MVNO), świadczący usługi telefonii komórkowej i internetu. Dotąd bazował na sieci Plus, teraz do oferty dołącza zasięg Playa.

Dalsza część tekstu pod wideo

Odtąd abonenci – w zależności od dostępności i warunków technicznych – mogą wybrać sieć, która w ich lokalizacji działa lepiej i stabilniej. Osoby korzystające dotąd z sieci Plus mogą przejść na Play, zachowując swój numer. Możliwa jest także zmiana w drugą stronę, czyli z Play na Plus.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pasek HOLDIT Silicone do Apple Watch do koperty 40/41/42 mm Czarny
Pasek HOLDIT Silicone do Apple Watch do koperty 40/41/42 mm Czarny
-15 zł
119 zł - najniższa cena
Kup teraz 104 zł
Etui 3MK Satin Guardx MagCase do Apple iPhone Air Przezroczysto-niebieski
Etui 3MK Satin Guardx MagCase do Apple iPhone Air Przezroczysto-niebieski
-20 zł
59.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.99 zł
Etui 3MK Wallet Case do Oppo A78 Czarny
Etui 3MK Wallet Case do Oppo A78 Czarny
-24.9 zł
69.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 45 zł
Advertisement

Jak podkreśla operator, dzięki integracji z siecią Play użytkownicy JAMBOX mobile zyskują dostęp do jednej z najbardziej rozbudowanych infrastruktur mobilnych w Polsce. Sieć Play obejmuje zasięgiem 4G LTE aż około 99% populacji kraju, a sieć 5G jest dostępna już dla ponad 50% mieszkańców Polski oraz w ponad 1000 miejscowości.

Play albo Plus. Teraz możesz wybrać lepszy zasięg

W przypadku sieci Plus, z której klienci JAMBOX mobile korzystali dotychczas i mogą korzystać nadal, zasięg technologii 5G obejmuje już ponad 26 milionów osób, czyli blisko 70% mieszkańców Polski. 

Wprowadzenie nowej sieci nie zmienia dotychczasowej oferty JAMBOX mobile. W pakietach głosowych MINI za 19,90 zł z paczką 10 GB pojawią się natomiast nielimitowane SMS-y i MMS-y, a w pakietach internetowych rośnie liczba gigabajtów – 200 lub 500 GB w zależności od oferty.

Play albo Plus. Teraz możesz wybrać lepszy zasięg

W dostępnych pakietach komórkowych JAMBOX mobile abonenci otrzymują m.in.:

  • nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci w Polsce oraz w roamingu UE,
  • nielimitowane SMS-y i MMS-y,
  • pakiety internetu mobilnego sięgające nawet 120 GB miesięcznie,
  • dostęp do technologii LTE i 5G,
  • nowoczesne rozwiązania, takie jak VoLTE, Wi‑Fi Calling oraz eSIM.

Dostępne są także pakiety dedykowane wyłącznie transmisji danych.
Szczegóły na https://jambox.pl/mobile.

Image
telepolis
Jambox Jambox mobile mvno play plus operator wirtualny
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, JAMBOX mobile
Źródła tekstu: JAMBOX mobile