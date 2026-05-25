Plus z kolejną promocją dla Wielkiej Brytanii. Sprawdź ceny na kolejne pół roku

Plus opublikował nowy komunikat dla swoich klientów. Tak będą wyglądały stawki za usługi w ramach roamingu w Wielkiej Brytanii przez drugą połowę roku.


MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:04
Nowa promocja dla Wielkiej Brytanii

Polkomtel, operator sieci Plus, poinformował o nowej promocji dla Wielkiej Brytanii i Gibraltaru. Ma ona obowiązywać od 1 lipca 2026 roku do 31 stycznia 2027 roku, czyli 7 miesięcy. Dotyczy ona osób korzystających z połączeń międzynarodowych i/lub roamingu międzynarodowego na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub umowy o świadczenie usług komunikacji elektronicznej, zawartej lub przedłużonej od dnia 24 grudnia 2021 roku.

W ramach promocji, połączenia międzynarodowe z Polski do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru będą rozliczane po stawkach identycznych, jak w przypadku połączeń międzynarodowych z Polski do krajów Unii Europejskiej.

Wszystko po 99 groszy

Abonenci Plusa oraz użytkownicy oferty Plus na kartę, korzystający z cenników Giga Plus, Maxi Plush, Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na kartę, Nowy Plush oraz Dla przenoszących numer do Polkomtel, zapłacą:

  • 0,99 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski lub do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru (naliczanie sekundowe),

  • 0,99 zł za minutę odebranego połączenia głosowego w Wielkiej Brytanii/Gibraltarze (naliczanie sekundowe),

  • 0,99 zł za SMS wysłany z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski lub do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru (dotyczy ofert na kartę),

  • 0,99 zł za każde rozpoczęte 100 kB wysłanego MMS-a z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski lub do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru,

  • 0,99 zł za każde rozpoczęte 100 kB odebranego MMS-a w Wielkiej Brytanii/Gibraltarze.

Taniej w Plus MIX

Osoby korzystające z oferty Plus MIX będą miały trochę taniej. W ich przypadku stawka za minutę połączenia zainicjowanego lub odebranego, a także za wysłanie SMS-a oraz wysłanie i odebranie MMS-a (każde rozpoczęte 100 kB) będzie kosztować 0,35 zł.

Transmisja danych

Abonenci Plusa przebywający w Wielkiej Brytanii lub Gibraltarze zapłacą 59 zł za przesłanie 1 GB danych, rozliczane co 1 kB. W przypadku użytkowników ofert na kartę i MIX, opłata wyniesie 99 zł za 1 GB (rozliczanie co 100 kB).

Powyższe opłaty nie dotyczą połączeń międzynarodowych do sieci satelitarnych, morskich i samolotowych ani połączeń w roamingu międzynarodowym do sieci satelitarnych, morskich i samolotowych oraz usług z dodatkowym świadczeniem, numerów specjalnych, międzynarodowych numerów konferencyjnych, przekierowań połączeń i infolinii.

wyjaśnia Plus w komunikacie

Możesz rozwiązać umowę, ale z konsekwencjami

Operator sieci Plus przypomina, że osoby, które nie wyrażają zgody na opisane wyżej zmiany, mają prawo do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie powinno zostać złożone do dnia 1 lipca 2026 roku. Osoby, które mają kontrakty terminowe, muszą się jednak liczyć z konsekwencjami.

Ponieważ zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego na jaki została zawarta, POLKOMTEL Sp. z o.o. może dochodzić od Państwa zwrotu przyznanej ulgi/ zapłaty odszkodowania, o ile została przewidziana w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

czytamy w komunikacie
Źródła zdjęć: Shutterstock, Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Plus