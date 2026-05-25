Plus z kolejną promocją dla Wielkiej Brytanii. Sprawdź ceny na kolejne pół roku

Nowa promocja dla Wielkiej Brytanii

Polkomtel, operator sieci Plus, poinformował o nowej promocji dla Wielkiej Brytanii i Gibraltaru. Ma ona obowiązywać od 1 lipca 2026 roku do 31 stycznia 2027 roku, czyli 7 miesięcy. Dotyczy ona osób korzystających z połączeń międzynarodowych i/lub roamingu międzynarodowego na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub umowy o świadczenie usług komunikacji elektronicznej, zawartej lub przedłużonej od dnia 24 grudnia 2021 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

W ramach promocji, połączenia międzynarodowe z Polski do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru będą rozliczane po stawkach identycznych, jak w przypadku połączeń międzynarodowych z Polski do krajów Unii Europejskiej.

Wszystko po 99 groszy

Abonenci Plusa oraz użytkownicy oferty Plus na kartę, korzystający z cenników Giga Plus, Maxi Plush, Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na kartę, Nowy Plush oraz Dla przenoszących numer do Polkomtel, zapłacą:

0,99 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski lub do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru (naliczanie sekundowe),





z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski lub do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru (naliczanie sekundowe), 0,99 zł za minutę odebranego połączenia głosowego w Wielkiej Brytanii/Gibraltarze (naliczanie sekundowe),





w Wielkiej Brytanii/Gibraltarze (naliczanie sekundowe), 0,99 zł za SMS wysłany z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski lub do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru (dotyczy ofert na kartę),





wysłany z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski lub do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru (dotyczy ofert na kartę), 0,99 zł za każde rozpoczęte 100 kB wysłanego MMS-a z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski lub do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru,





z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski lub do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru, 0,99 zł za każde rozpoczęte 100 kB odebranego MMS-a w Wielkiej Brytanii/Gibraltarze.

Taniej w Plus MIX

Osoby korzystające z oferty Plus MIX będą miały trochę taniej. W ich przypadku stawka za minutę połączenia zainicjowanego lub odebranego, a także za wysłanie SMS-a oraz wysłanie i odebranie MMS-a (każde rozpoczęte 100 kB) będzie kosztować 0,35 zł.

Transmisja danych

Abonenci Plusa przebywający w Wielkiej Brytanii lub Gibraltarze zapłacą 59 zł za przesłanie 1 GB danych, rozliczane co 1 kB. W przypadku użytkowników ofert na kartę i MIX, opłata wyniesie 99 zł za 1 GB (rozliczanie co 100 kB).

Powyższe opłaty nie dotyczą połączeń międzynarodowych do sieci satelitarnych, morskich i samolotowych ani połączeń w roamingu międzynarodowym do sieci satelitarnych, morskich i samolotowych oraz usług z dodatkowym świadczeniem, numerów specjalnych, międzynarodowych numerów konferencyjnych, przekierowań połączeń i infolinii. wyjaśnia Plus w komunikacie

Możesz rozwiązać umowę, ale z konsekwencjami

Operator sieci Plus przypomina, że osoby, które nie wyrażają zgody na opisane wyżej zmiany, mają prawo do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie powinno zostać złożone do dnia 1 lipca 2026 roku. Osoby, które mają kontrakty terminowe, muszą się jednak liczyć z konsekwencjami.