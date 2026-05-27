InPost wprowadza... walizkę. Już jej pragniesz

O nowości poinformował na swoim profilu Rafał Brzoska, czyli szef InPostu. Nowość ma ułatwić nadawanie przesyłek z zagranicy do Polski. Walizka, bo o niej mowa, jest już dostępna do kupienia w oficjalnym sklepie.

Walizka InPost

InPost Parcel Suitcase to walizka, która ma idealnie pasować do skrytki C w Paczkomatach. Ma wymiary 35 × 37 × 59 cm i pojemność 56 litrów. W 100 proc. wykonana jest z polikarbonu i ma cztery zwrotne, wypinane kółka, wysuwaną rączkę oraz specjalny pokrowiec. Nie brakuje też szyfrowego zamku na 4 cyfry, który ma być dodatkowym zabezpieczeniem.

Cztery zwrotne, wypinane kółka w zestawie ze specjalnym pokrowcem gwarantują wygodę, płynne prowadzenie i stabilność. Przed wysyłką chowasz je do worka, pakujesz do walizki, a całość – do skrytki. Przy odbiorze montaż jest równie prosty. pisze InPost.

Można powiedzieć, że to taki karton wielokrotnego użytku, za pomocą którego można np. zaoszczędzić na bagażu na wakacjach.

Co prawda walizka, ze względu na swoje rozmiary, nie sprawdzi się jako bagaż podręczny. Gabarytami przekracza normy ustalone przez większość linii lotniczych. Jednak ubrania można w miejsce docelowe wysłać właśnie Paczkomatem i odebrać je na miejscu. To samo możemy zrobić w drodze powrotnej, bez płacenia za dodatkowy bagaż w samolocie.

InPost Parcel Suitcase to Twój bilet do sprytnych i lekkich podróży. Spakuj podróżnicze plany i wpakuj się w przygodę! dodaje InPost.