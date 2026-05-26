Dreame ma nową gwiazdę. Do drużyny dołączył Cristiano Ronaldo

Dreame Technology, czyli właściciel marki Dreame, oraz światowej klasy gwiazda piłki nożnej Cristiano Ronaldo, właśnie ogłosili swoją współpracę.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:51
Ronaldo ma promować cały przekrój inteligentnych urządzeń Dreame, wliczając w to nie tylko odkurzacze, ale także duże i małe AGD, oraz urządzenia do pielęgnacji osobistej. Współpraca ta ma się opierać na haśle Dreame to Win. Jak podkreślił sam piłkarz: 

Zawsze szukam partnerów, którzy podzielają moje dążenie do perfekcji i zaangażowanie w ciężką pracę. Dreame jest marką, która wprowadza innowacje oraz dostarcza najwyższej klasy wydajność, sprawiając, że życie staje się łatwiejsze i lepsze. Jestem podekscytowany faktem, że dołączam do rodziny Dreame oraz wspieram ich misję liderowania na rynku globalnym.

Dreame współpracuje z Cristiano Ronaldo

Colm Chang, globalny prezes Dreame podsumował rozpoczętą współpracę w następujący sposób: 

To coś więcej niż sponsoring to potężny sojusz pomiędzy technologicznym liderem, a światowej klasy, globalnie rozpoznawanym sportowcem. Rozpoznajemy nawzajem naszą siłę, wizję i długoterminowe podejście do rozwoju. Cristiano charakteryzuje duch skupienia i doskonałość, które głęboko rezonują z naszą misją bycia branżowym liderem oraz oddziaływania na świat poprzez inteligentne technologie. Razem jesteśmy oddani wizji dostarczania wysokiej jakości, gotowych na przyszłość doświadczeń dla gospodarstw domowych na całym świecie.

Dreame Cristiano Ronaldo
Źródła zdjęć: Dreame / Informacja prasowa
Źródła tekstu: Dreame / Informacja prasowa