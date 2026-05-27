Tańsze zakupy na Allegro i Zalando. T-Mobile rozdaje zniżki
T-Mobile wprowadza nowość do programu lojalnościowego Magenta Moments. Klienci magentowego operatora mogą teraz kupować cyfrowe karty podarunkowe, a dzięki zbieranym w aplikacji punktom zapłacą za nie mniej, niż wynosi ich wartość nominalna.
Z badań przytaczanych przez operatora wynika, że ponad 70% z nas uważa wręczanie prezentów za dobry sposób na budowanie relacji, a dla 42% głównym celem jest po prostu sprawienie radości bliskim. Nowy moduł w aplikacji Mój T-Mobile ma być odpowiedzią na te potrzeby, upraszczając poszukiwanie upominków, zwłaszcza tych kupowanych na ostatnią chwilę – z okazji urodzin, rocznicy czy po prostu jako spontaniczny gest.
W ofercie Magenta Moments znalazły się karty podarunkowe do ponad 60 marek z takich kategorii jak elektronika, moda, rozrywka i usługi online. Na liście partnerów znajdziemy między innymi Allegro, Adidas, Zalando czy LEGO.
Dodatkowo uczestnicy programu mogą przeznaczyć zgromadzone na swoim koncie Serca na odblokowanie rabatów. Maksymalna zniżka wynosi 8%, co w praktyce oznacza, że za kartę o nominale 100 zł klient zapłaci odpowiednio mniej, zyskując wymierną korzyść.
Zakup cyfrowej karty został zintegrowany z aplikacją Mój T-Mobile. W zakładce „Moments” klient wybiera odpowiedni sklep oraz nominał, a następnie decyduje, czy zachowuje bon dla siebie, czy przekazuje go innej osobie.
W przypadku prezentu operator udostępnił przydatne opcje personalizacji. Użytkownik może wybrać okazję, dostosować wygląd graficzny karty, a także dołączyć własną wiadomość tekstową lub zdjęcie. Gotowy upominek można wysłać natychmiast lub zaplanować automatyczne dostarczenie na konkretny dzień.
Karty podarunkowe dostępne w programie Magenta Moments dostarczane są we współpracy z platformą nuclei.