Tańsze zakupy na Allegro i Zalando. T-Mobile rozdaje zniżki

Z badań przytaczanych przez operatora wynika, że ponad 70% z nas uważa wręczanie prezentów za dobry sposób na budowanie relacji, a dla 42% głównym celem jest po prostu sprawienie radości bliskim. Nowy moduł w aplikacji Mój T-Mobile ma być odpowiedzią na te potrzeby, upraszczając poszukiwanie upominków, zwłaszcza tych kupowanych na ostatnią chwilę – z okazji urodzin, rocznicy czy po prostu jako spontaniczny gest.

W ofercie Magenta Moments znalazły się karty podarunkowe do ponad 60 marek z takich kategorii jak elektronika, moda, rozrywka i usługi online. Na liście partnerów znajdziemy między innymi Allegro, Adidas, Zalando czy LEGO.

Dodatkowo uczestnicy programu mogą przeznaczyć zgromadzone na swoim koncie Serca na odblokowanie rabatów. Maksymalna zniżka wynosi 8%, co w praktyce oznacza, że za kartę o nominale 100 zł klient zapłaci odpowiednio mniej, zyskując wymierną korzyść.

Zakup cyfrowej karty został zintegrowany z aplikacją Mój T-Mobile. W zakładce „Moments” klient wybiera odpowiedni sklep oraz nominał, a następnie decyduje, czy zachowuje bon dla siebie, czy przekazuje go innej osobie.

W przypadku prezentu operator udostępnił przydatne opcje personalizacji. Użytkownik może wybrać okazję, dostosować wygląd graficzny karty, a także dołączyć własną wiadomość tekstową lub zdjęcie. Gotowy upominek można wysłać natychmiast lub zaplanować automatyczne dostarczenie na konkretny dzień.