Temu z gigantyczną karą. Poszło o nielegalne towary

Do tego, że jakość produktów z Temu bywa dyskusyjna, nie muszę raczej nikogo przekonywać. Nie raz w komentarzach o sklepach tego typu piszecie, że sprzedaż takiego badziewia nie powinna być legalna. I wiecie co? Często nie jest.

Dalsza część tekstu pod wideo

Temu z gigantyczną karą od KE

Zdaniem Komisji Europejskiej doszło do wielokrotnego i poważnego naruszenia aktu o usługach cyfrowych (DSA). Otóż wedle niego platformy sprzedażowe mają obowiązek oceniać ryzyko i je minimalizować. Tym samym odpowiadają w pewnym stopniu za nielegalne lub niebezpieczne towary, które są na nich oferowane, nawet jeśli sprzedawcą jest ktoś inny.

I chociaż Temu przygotowało raport oceny ryzyka za 2024 roku, to zdaniem KE był on przygotowany w sposób niedbały i mało szczegółowy. Coś jak rozprawka z lektury szkolnej, której się nawet nie czytało, napisana na krótkiej przerwie przed samą lekcją w szkolnej toalecie w oparach dymu tytoniowego.

KE jednak powiedziała: sprawdzam. Komisja nabyła liczne towary z Temu kupując je na tak zwanego Tajemniczego Klienta. To w połączeniu z licznymi zgłoszeniami niezadowolonych klientów dało dość niepokojący obraz: znaczna część towarów okazała się nie tylko być niskiej jakości, ale wręcz szkodliwe.

W kategorii tej znajdują się między innymi zabawki dla dzieci, które nie tylko miały drobne i łatwe do oderwania elementy, co jeszcze zawierały wiele szkodliwych substancji. Mimo sprzeciwów platformy KE podkreśla, że kara nie jest zbyt surowa. Komisja dała także Temu czas do 28 sierpnia na przedstawienie planu naprawczego. Bez niego mają pojawić się kolejne, dotkliwsze kary.

Samo Temu nie zgadza się z decyzją KE. Wydało w tej sprawie następujące oświadczenie: