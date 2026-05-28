Temu z gigantyczną karą. Poszło o nielegalne towary
Temu musi się mierzyć z gigantyczną karą. Komisja Europejska ukarała chińskiego giganta kwotą 200 milionów Euro za złamanie wielu przepisów na terenie UE.
Do tego, że jakość produktów z Temu bywa dyskusyjna, nie muszę raczej nikogo przekonywać. Nie raz w komentarzach o sklepach tego typu piszecie, że sprzedaż takiego badziewia nie powinna być legalna. I wiecie co? Często nie jest.
Zdaniem Komisji Europejskiej doszło do wielokrotnego i poważnego naruszenia aktu o usługach cyfrowych (DSA). Otóż wedle niego platformy sprzedażowe mają obowiązek oceniać ryzyko i je minimalizować. Tym samym odpowiadają w pewnym stopniu za nielegalne lub niebezpieczne towary, które są na nich oferowane, nawet jeśli sprzedawcą jest ktoś inny.
I chociaż Temu przygotowało raport oceny ryzyka za 2024 roku, to zdaniem KE był on przygotowany w sposób niedbały i mało szczegółowy. Coś jak rozprawka z lektury szkolnej, której się nawet nie czytało, napisana na krótkiej przerwie przed samą lekcją w szkolnej toalecie w oparach dymu tytoniowego.
KE jednak powiedziała: sprawdzam. Komisja nabyła liczne towary z Temu kupując je na tak zwanego Tajemniczego Klienta. To w połączeniu z licznymi zgłoszeniami niezadowolonych klientów dało dość niepokojący obraz: znaczna część towarów okazała się nie tylko być niskiej jakości, ale wręcz szkodliwe.
W kategorii tej znajdują się między innymi zabawki dla dzieci, które nie tylko miały drobne i łatwe do oderwania elementy, co jeszcze zawierały wiele szkodliwych substancji. Mimo sprzeciwów platformy KE podkreśla, że kara nie jest zbyt surowa. Komisja dała także Temu czas do 28 sierpnia na przedstawienie planu naprawczego. Bez niego mają pojawić się kolejne, dotkliwsze kary.
Samo Temu nie zgadza się z decyzją KE. Wydało w tej sprawie następujące oświadczenie:
Temu szanuje cele Digital Services Act oraz potrzebę jasnych i spójnych zasad w całej gospodarce cyfrowej. Jednakże nie zgadzamy się z decyzją Komisji Europejskiej i uważamy, że nałożona kara jest nieproporcjonalna. Decyzja dotyczy naszej pierwszej oceny DSA w 2024 roku i nie odzwierciedla obecnego stanu naszych systemów. Temu współpracowało konstruktywnie z Komisją przez cały proces i od tego czasu podjęło dalsze kroki w celu wzmocnienia oceny ryzyka, zarządzania platformą oraz ochrony użytkowników. Będziemy nadal uczciwie współpracować z regulatorami i działać na rzecz rynku, który odpowiada na potrzeby konsumentów, firm i społeczności w sposób odpowiedzialny. Decyzję dokładnie analizujemy i rozważamy wszystkie dostępne opcje.