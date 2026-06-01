Wiadomości

Plus tnie ceny. Tyle zapłacisz za połączenia do Ukrainy

Polkomtel ogłosił nowe stawki za połączenia międzynarodowe z Polski do Ukrainy, które zaczną obowiązywać w lipcu tego roku. Dotyczą one użytkowników wybranych ofert na kartę.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:41
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Plus tnie ceny. Tyle zapłacisz za połączenia do Ukrainy
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Nowe stawki dla użytkowników ofert na kartę

Operator sieci Plus wprowadza czasowe stawki za połączenia z Ukrainą. Nowy cennik będzie obowiązywać od 1 do 31 lipca 2026 roku. Zmiany obejmują użytkowników trzech ofert typu prepaid.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowe opłaty dotyczą osób korzystających z cenników Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na kartę oraz Nowy Plush. Użytkownicy tych taryf zapłacą za połączenia głosowe do ukraińskich sieci komórkowych 0,19 zł za minutę. Z kolei minuta połączenia z ukraińskimi sieciami stacjonarnymi będzie kosztować 0,79 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/256GB 6.8" 120Hz Księżycowy szary
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/256GB 6.8" 120Hz Księżycowy szary
0 zł
4499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499.99 zł
Smartfon OUKITEL WP36 8/128GB 6.52" Czarny
Smartfon OUKITEL WP36 8/128GB 6.52" Czarny
0 zł
699 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Smartfon XIAOMI 17T Pro 5G 12GB/1TB 6.83" 144Hz Niebieski
Smartfon XIAOMI 17T Pro 5G 12GB/1TB 6.83" 144Hz Niebieski
0 zł
4499 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499 zł
Advertisement

Warunki naliczania opłat i wyłączenia z promocji

Opłaty będą naliczane za każde rozpoczęte 30 sekund połączenia. Warto również pamiętać, że niższe stawki nie dotyczą wszystkich typów realizowanych połączeń.

Z nowego cennika wyłączone zostały połączenia o podwyższonej opłacie oraz numery specjalne. Tańsze minuty nie obejmują również międzynarodowych numerów konferencyjnych, przekierowań połączeń oraz infolinii. Za te usługi użytkownicy zapłacą standardowe stawki.

Prawo do rozwiązania umowy z operatorem

Operator sieci Plus przypomina, że osoby, które nie akceptują zapowiedzianych zmian, mogą zrezygnować z usług operatora. Przysługuje im prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub umowy o świadczenie usług komunikacji elektronicznej.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone najpóźniej do dnia 1 lipca 2026 roku. To oczywiście tylko formalność, ponieważ z usług na kartę można zrezygnować w dowolnym momencie z dowolnego powodu.

Xiaomi 17T
Xiaomi 17T Pro
Image
telepolis
plus plus na kartę plush na kartę połączenia międzynarodowe połączenia do Ukrainy połączenia z Ukrainą tańsze połączenia międzynarodowe tańsze połączenia na ukrainę lipiec 2026
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Korotova Liudmyla / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Plus