Plus tnie ceny. Tyle zapłacisz za połączenia do Ukrainy

Nowe stawki dla użytkowników ofert na kartę

Operator sieci Plus wprowadza czasowe stawki za połączenia z Ukrainą. Nowy cennik będzie obowiązywać od 1 do 31 lipca 2026 roku. Zmiany obejmują użytkowników trzech ofert typu prepaid.

Nowe opłaty dotyczą osób korzystających z cenników Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na kartę oraz Nowy Plush. Użytkownicy tych taryf zapłacą za połączenia głosowe do ukraińskich sieci komórkowych 0,19 zł za minutę. Z kolei minuta połączenia z ukraińskimi sieciami stacjonarnymi będzie kosztować 0,79 zł.

Warunki naliczania opłat i wyłączenia z promocji

Opłaty będą naliczane za każde rozpoczęte 30 sekund połączenia. Warto również pamiętać, że niższe stawki nie dotyczą wszystkich typów realizowanych połączeń.

Z nowego cennika wyłączone zostały połączenia o podwyższonej opłacie oraz numery specjalne. Tańsze minuty nie obejmują również międzynarodowych numerów konferencyjnych, przekierowań połączeń oraz infolinii. Za te usługi użytkownicy zapłacą standardowe stawki.

Prawo do rozwiązania umowy z operatorem

Operator sieci Plus przypomina, że osoby, które nie akceptują zapowiedzianych zmian, mogą zrezygnować z usług operatora. Przysługuje im prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub umowy o świadczenie usług komunikacji elektronicznej.