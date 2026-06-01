Orange wprowadza nowe startery. Szybki sposób na darmowe 9900 GB

Orange rozszerza swoją ofertę prepaid. Klienci operatora mogą już kupować startery Orange na kartę w formie cyfrowej karty eSIM bezpośrednio przez stronę internetową. Cały proces zakupu trwa zaledwie kilka minut i można go zrealizować z dowolnego miejsca.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
16:49
Dla swoich użytkowników operator przygotował również specjalne pakiety danych – przy odpowiedniej konfiguracji promocji można zyskać nawet 9900 GB do wykorzystania przez cały rok.

Jak kupić starter eSIM w sklepie Orange?

Nowa opcja w Orange znacznie upraszcza proces pozyskiwania karty SIM, a sam zakup odbywa się całkowicie online. Osoby, które posiadają już konto w Orange i zalogują się w sklepie internetowym operatora, mogą od razu kupić zarejestrowaną kartę, co zdecydowanie skraca całą procedurę. 

Po sfinalizowaniu płatności klient otrzymuje wiadomość e-mail z plikiem PDF zawierającym kod QR, natomiast hasło do otwarcia tego dokumentu jest wysyłane SMS-em na numer telefonu podany w zamówieniu. Cyfrowy kod QR jest ważny przez 30 dni. Po jego zeskanowaniu karta eSIM automatycznie instaluje się w pamięci telefonu, co umożliwia natychmiastowe korzystanie z usług. Osoby, które nie zarejestrowały karty podczas zakupu, mogą dopełnić tego obowiązku później, korzystając ze wszystkich dotychczasowych, standardowych metod rejestracji.

Nowy cyfrowy starter kosztuje 5 zł. W ramach tej opłaty użytkownicy otrzymują pakiet powitalny składający się z 5 zł na konto główne, bonusowych 6 GB na start oraz roku ważności konta. 

Dodatkowo klienci mogą aktywować darmową promocję „Bez limitu za 0 zł na 30 dni + 825 GB”, wysyłając SMS o treści START pod numer 811. Pierwszy miesiąc oraz pierwsza paczka 825 GB są całkowicie bezpłatne, a przy każdym kolejnym automatycznym odnowieniu usługi w cenie 35 zł przyznawany jest kolejny pakiet 825 GB, co w skali roku pozwala uzbierać łączny bonus na poziomie nawet 9900 GB.

Jak podkreśla Orange, klienci decydujący się na wersję eSIM zachowują pełen dostęp do wszystkich promocji, pakietów i usług, które operator oferuje na tradycyjnych, plastikowych kartach SIM. Dodatkową zaletą eSIM jest możliwość zainstalowania więcej niż jednego profilu cyfrowego na kompatybilnym smartfonie i w razie potrzeby, przełączanie się między nimi.

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Orange
Źródła tekstu: Blog Orange Polska