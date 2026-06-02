Kontrolują Polaków i każą płacić. Chodzi o abonament RTV

Kontrole abonamentu RTV są nieskuteczne? Nie do końca. W samym 2025 roku Poczta Polska wysłała ponad 120 tys. wezwań do zapłaty.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:12
Rząd pracuje nad zmianami w abonamencie RTV. Prawdopodobnie zostanie on zastąpiony przez opłatę audiowizualną, którą zapłacą niemal wszyscy dorośli i której nie da się uniknąć. Jednak niedawno KRRiT zapowiedziała podwyżki abonamentu radiowo-telewizyjnego. W tym samym czasie Poczta Polska kontroluje Polaków i wystawia coraz więcej wezwań do zapłaty - informuje Fakt.

Tylko w 2025 roku Poczta Polska, jak wynika z jej sprawozdania, wystawiła aż 120 567 upomnień ws. opłacania abonamentu RTV. Zadłużenie w całości lub w części uregulowało niecałe 26 tys. osób, które łącznie wpłaciły kwotę ponad 50 mln zł.

W stosunku do pozostałych abonentów zalegających z opłatami Poczta Polska wszczynała postępowania administracyjne i wystawiła 20 718 tytułów wykonawczych.

czytamy w sprawozdaniu Poczty Polskiej.

Dla porównania w 2024 roku ponad 26 tys. osób zdecydowało się na zapłatę w związku z wystawionym upomnieniem. Ich łączna kwota wyniosła 43,35 mln zł. Jednocześnie część zaległości w grudniu 2025 roku uległo przedawnieniu. Mowa o kwocie ponad 217 mln zł.

Wpływy z abonamentu RTV z roku na rok maleją. Po raz pierwszy od 30 lat spadły poniżej 600 mln zł. W związku z tym media publiczne muszą być dotowane z budżetu państwa. Tylko do lipca 2026 roku Telewizja Polska i Polskie Radio otrzymają łącznie 1,2 mld zł. Dlatego też rząd chce zastąpić abonament opłatą audiowizualną, której nie da się uniknąć, bo będzie automatycznie pobierana wraz z rozliczeniem podatku dochodowego.

Problem w tym, że o opłacie audiowizualnej mówi się już od kilku lat. Rząd jeszcze niedawno twierdził, że zacznie obowiązywać od stycznia 2027 roku. Jednak KRRiT poinformowała o podwyżkach abonamentu na 2027 rok, co sugeruje, że wprowadzenie nowych przepisów jednak się opóźni.

Źródła zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Fakt