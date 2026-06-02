Został tylko miesiąc. Koniec januszowania na Temu i Shein

Unia Europejska kończy z pobłażaniem chińskim platformom sprzedażowym - Temu, Shein czy Aliexpress. Już od 1 lipca wchodzi w życie nowa opłata, która uderzy przede wszystkim w kupujących. Tylko czy rzeczywiście będzie skuteczna?

Cło od zakupów na Temu, Shein i Aliexpress

Przez lata kupowanie tanich produktów z Chin było na uprzywilejowanej pozycji. Produkty do kwoty 150 euro nie były obłożone cłem. W ten limit mieściło się większość produktów z Temu czy Shein, a nawet jeśli tak nie było, to sprzedawcy z Państwa Środka często celowo zaniżali wartość, aby obniżyć koszty.

Problemem jest też skala zakupów z Chin. W 2024 roku do Europy wysłano aż 12 mln paczek o wartości poniżej 150 euro dziennie. Aż 91 proc. z nich pochodziło z Państwa Środka. Komisja Europejska uważa, że w przypadku aż 65 proc. z nich wartość była celowo zaniżona. To ogromne obciążenie i koszty dla urzędów celnych.

Właśnie dlatego Unia Europejska od 1 lipca 2026 roku wprowadza dodatkową opłatę celną w wysokości 3 euro, nawet od przesyłek, które mają niższą wartość niż 150 euro. Będzie ona nakładana w zależności od zawartości. W przypadku zamówienia np. 3 bawełnianych koszulek zapłacimy tylko 3 euro, ale jeśli w paczce będą 2 koszulki bawełniane, sweter z wełny i np. jeansowe spodnie, to zapłacimy już 9 euro (za 3 produkty z różnych kategorii).

Nie wiadomo jednak, czy opłata rzeczywiście spełni swoją funkcję. Rafał Brzoska, prezes InPostu, zwracał niedawno uwagę, że duża część przesyłek z Temu, Shein czy Aliexpress jest nadawana z Europy. Chińskie platformy mają (również w Polsce) swoje magazyny, z których wysyłają wiele zakupionych produktów. W takim wypadku cło nie powinno zostać nałożone.