Wiadomości

Został tylko miesiąc. Koniec januszowania na Temu i Shein

Za niecałe miesiąc wchodzą przepisy, które mają uderzyć w tanie przesyłki z Temu, Shein czy Aliexpress. To pomysł Unii Europejskiej.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:28
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Został tylko miesiąc. Koniec januszowania na Temu i Shein
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Unia Europejska kończy z pobłażaniem chińskim platformom sprzedażowym - Temu, Shein czy Aliexpress. Już od 1 lipca wchodzi w życie nowa opłata, która uderzy przede wszystkim w kupujących. Tylko czy rzeczywiście będzie skuteczna?

Dalsza część tekstu pod wideo

Cło od zakupów na Temu, Shein i Aliexpress

Przez lata kupowanie tanich produktów z Chin było na uprzywilejowanej pozycji. Produkty do kwoty 150 euro nie były obłożone cłem. W ten limit mieściło się większość produktów z Temu czy Shein, a nawet jeśli tak nie było, to sprzedawcy z Państwa Środka często celowo zaniżali wartość, aby obniżyć koszty.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon ULEFONE Armor 27 12/256GB 6.78” 120Hz Czarny
Smartfon ULEFONE Armor 27 12/256GB 6.78” 120Hz Czarny
0 zł
1469 zł - najniższa cena
Kup teraz 1469 zł
Telefon MYPHONE Halo C Czarny
Telefon MYPHONE Halo C Czarny
0 zł
139 zł - najniższa cena
Kup teraz 139 zł
Telefon ULEFONE Armor Mini 4 Czarny
Telefon ULEFONE Armor Mini 4 Czarny
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Advertisement

Problemem jest też skala zakupów z Chin. W 2024 roku do Europy wysłano aż 12 mln paczek o wartości poniżej 150 euro dziennie. Aż 91 proc. z nich pochodziło z Państwa Środka. Komisja Europejska uważa, że w przypadku aż 65 proc. z nich wartość była celowo zaniżona. To ogromne obciążenie i koszty dla urzędów celnych.

Właśnie dlatego Unia Europejska od 1 lipca 2026 roku wprowadza dodatkową opłatę celną w wysokości 3 euro, nawet od przesyłek, które mają niższą wartość niż 150 euro. Będzie ona nakładana w zależności od zawartości. W przypadku zamówienia np. 3 bawełnianych koszulek zapłacimy tylko 3 euro, ale jeśli w paczce będą 2 koszulki bawełniane, sweter z wełny i np. jeansowe spodnie, to zapłacimy już 9 euro (za 3 produkty z różnych kategorii).

Nie wiadomo jednak, czy opłata rzeczywiście spełni swoją funkcję. Rafał Brzoska, prezes InPostu, zwracał niedawno uwagę, że duża część przesyłek z Temu, Shein czy Aliexpress jest nadawana z Europy. Chińskie platformy mają (również w Polsce) swoje magazyny, z których wysyłają wiele zakupionych produktów. W takim wypadku cło nie powinno zostać nałożone.

Co ważne, cło w wysokości 3 euro ma obowiązywać do 1 lipca 2028 roku, czyli do momentu uruchomienia unijnego centrum danych celnych. Wtedy Unia może wprowadzić inne, dodatkowe opłaty. Jednocześnie przepisy przewidują zmianę tego terminu na późniejszy, jeśli do tego czasu nie uda się załatwić wszystkich formalności.

Image
telepolis
aliexpress unia europejska cło Shein Temu 3 euro od paczek z Chin
Źródła zdjęć: Audio und werbung / Shutterstock.com
Źródła tekstu: oprac. własne