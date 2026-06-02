Dzieci sprzedają kolegów na Vinted. To okrutne

Do zespołu Dyżurnet.pl, działającego w ramach NASK, zaczęły napływać niepokojące zgłoszenia. Na popularnych portalach sprzedażowych pojawiły się ogłoszenia sprzedaży dzieci. Zawierają zdjęcia oraz prześmiewcze opisy. Są publikowane przez inne dzieci.

Cyberprzemoc na Vinted

Takie oferty zaczęły pojawiać się między innymi na Vinted. Jedno z nich trafiło do kategorii "sport > części rowerowe > pedały". Opis zawierał stwierdzenie, że jest "Trochę spier***ony, karmić tylko przez kij, gryzie i nie jest szczepiony". Cena to 112 zł, co ma tylko uprzedmiotowić ofiarę.

To cyberprzemoc. Jej celem jest upokorzenie konkretnej osoby. mówi Natalia Fabisiak z Dyżurnet.p

Co gorsze, eksperci dotarli do wielu podobnych przykładów przemocy. Oferty są publikowane przez rówieśników ofiary. Mają być dla niej upokarzające. Często dotykają wyglądu danego dziecka czy też jej orientacji seksualnej.

Jakby tego było mało, to algorytm Vinted w wielu przypadkach rekomendował takie ogłoszenia na swojej stronie głównej. Platforma została już poinformowana o sprawie i ma na bieżąco usuwać tego typu ogłoszenia. Jednak wciąż mogą pojawiać się nowe.

To pokazuje, że automatyczne systemy rekomendacji nie zawsze rozpoznają przemocowy charakter treści, a tym samym mogą przyczyniać się do jej dalszego rozpowszechniania. dodaje Fabisiak.

Cyberprzemoc jest w Polsce ogromnym problemem. Z raportu NASK wynika, że co trzecie dziecko doświadczyło w Polsce wyzywania w Internecie.

Zarówno długotrwałe, jak i jednorazowe doświadczanie cyberprzemocy, to prawdziwa tragedia dla dzieci i nastolatków. Konsekwencje są naprawdę poważne – od lęku, obniżonej samooceny, przez izolowanie się pokrzywdzonych od społeczeństwa i objawy depresyjne, aż po zachowania samobójcze. Skutki mogą być odczuwalne nie tylko od razu, ale mogą wpływać nawet na dorosłe życie zarówno osoby poszkodowanej, jak i sprawcy. podkreśla Martyna Różycka, kierowniczka Dyżurnet.pl