Koniec abonamentu RTV. Idzie coś dużo gorszego

Rząd od dawna pracuje nad rozwiązaniem, które pozwoli na zastąpienie archaicznego i nieskutecznego abonamentu RTV. Pomysłów było kilka, ale ostatecznie stanęło na sposobie, który raczej nie spodoba się Polakom. Nowa opłata będzie znacznie gorsza, bo nie da się jej uniknąć.

To zamiast abonamentu RTV

Jeszcze niedawno rząd mówił, że media publiczne będą w całości finansowane z budżetu państwa. Okazuje się, że jednak tak nie będzie. Politycy mieli ostatecznie wybrać tzw. opłatę audiowizualną. Zapłaci ją każdy, poza kilkoma wyjątkami, i nie da się jej uniknąć.

Opłata audiowizualna wyniesie około 8-9 zł miesięcznie, więc w teorii będzie niższa niż abonament RTV. Jednak co innego praktyka. Po pierwsze, nie da się jej w żaden sposób uniknąć, ponieważ będzie automatycznie pobierana przez Urząd Skarbowy wraz z rozliczeniem podatku dochodowego. Po drugie, zapłaci ją każda osoba z osobna, a nie pojedyncze gospodarstwo domowe, jak w przypadku abonamentu RTV.

Nie będzie miało też znaczenia, czy mamy w domu telewizor, laptop, czy projektor. Obecność urządzenia, które umożliwiałoby oglądanie telewizji lub słuchanie radia nic tutaj nie zmienia. Zapłaci niemal każdy. Wyjątek stanową emeryci, którzy ukończyli 75. rok życia, uczniowie i studenci do 26. roku życia, osoby z niskim dochodami (poniżej minimalnej krajowej) oraz bezrobotni i osoby z niepełnosprawnościami.

Przy założeniu, że w jednym domu mieszkają 4 osoby, które nie spełniają wymogów wyłączenia z opłaty, to ich wspólne, miesięczne zobowiązanie może wynieść od 32 do 36 zł. Aktualnie za abonament RTV płacimy 30,50 zł miesięcznie. Tym samym dla niektórych będzie taniej, ale dla innych rodzin może wyjść drożej.