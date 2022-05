Na grilla, na działkę i na weekend. Skarby z Google Play #87

Sklep Google Play to kopalnia złota, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co weekend dzielę się znaleziskami i nowościami z Google Play, które uznam za wartościowe i użyteczne. Jako że pogoda dopisuje, w tym tygodniu proponuję aplikacje dla miłośników grillowania, pikników i wypadów na działkę.

Podobno grillowanie to sport narodowy Polaków. Nie wiem, czy to prawda, ale nie zaszkodzi polecić kilku aplikacji, które przydadzą się podczas szykowania posiłku w plenerze. Warto wiedzieć, gdzie jest burza, jak pomysłowo przygotować karkówkę i wygodnie rozliczyć się ze znajomymi za wspólne zakupy.

Windy – i już wiesz, gdzie jest burza

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Nie daj się zaskoczyć pogodzie – ta zasada obowiązuje także podczas planowania wypadu na grilla. Polecam więc swoją ulubioną pogodynkę, czyli Windy. Aplikacja ma ogromne zasoby danych pogodowych, w tym dla pilotów i żeglarzy, ale dla nas najważniejsze są wizualizacje opadów, burz i animacja wiatru. W końcu przy silnym wietrze gotuje się równie kiepsko, co w deszczu.

Windy ma także 3 widżety z prognozą pogody dla miejsca, w którym przebywasz. Większości z nas wystarczą dane w darmowej wersji aplikacji, ale jeśli masz wyższe wymagania, możesz sięgnąć po bardziej precyzyjne dane, dostępne w abonamencie.

Barbecue Grilling Recipes – lekkie przepisy na grilla i nie tylko

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Aplikacja Barbecue Grilling Recipes obroniłaby się z dowolnymi przepisami. To świetna baza dań, które można przygotować na grillu i dodatków, które można do nich podać. Przeglądając przepisy, możesz od razu dodawać je do własnej kolekcji i modyfikować. Możesz też dodawać swoje własne przepisy od podstaw.

Po zrobieniu inwentaryzacji w lodówce możesz też oznaczyć produkty, których Ci brakuje do idealnego, grillowego menu. Zostaną zebrane na jednej liście zakupów z podziałem na dania, co ułatwia wybieranie idealnych egzemplarzy i szukanie ewentualnych zamienników. Myślę, że ta aplikacja sprawdzi się nie tylko przy grillowaniu.

Agrama – Wspólna lista zakupów bez zakładania konta

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Gdy w grę wchodzą wspólne zakupy i wiesz, że nie przekonasz znajomych do logowania gdziekolwiek, na ratunek przychodzi Agrama. To banalnie prosta aplikacja, która pozwala udostępnić listę zakupów metodą peer-to-peer. Dane są synchronizowane między użytkownikami, ale nie trzeba do tego zakładać kont, a po wszystkim można usunąć apkę i o wszystkim zapomnieć. Moim zdaniem Agrama to idealne rozwiązanie dla mniejszych grup, robiących wspólnie zakupy. Zresztą korzystam z niej na co dzień i jak dotąd mnie nie zawiodła.

Tricount – podziel wydatki bez kombinowania

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Tricount to fenomenalny kalkulator do dzielenia wydatków w grupie do 50 osób. Na koniec imprezy dostaniecie podsumowanie, kto komu i ile powinien oddać, by nikt nie był stratny. Rozliczenie można udostępnić, tak by każdy mógł dopisywać swoje wydatki. Możecie się logować, by trzymać kopie zapasowe danych w chmurze, ale nie jest to niezbędne.

Co ważne, przy każdym wydatku można oznaczyć, kto brał udział, kto płacił za kogo i dodać zdjęcie – na przykład paragonu.

Tricount jest dostępny za darmo z reklamami, ma też wersję płatną z zaawansowanymi funkcjami. Wśród nich jest możliwość tworzenia szablonów podziału wydatków, by nie oznaczać za każdym razem na nowo wszystkich obecnych.

HowToBBQRight – Zobacz, jak to robi amerykański mistrz grilla

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

HowToBBQRight to aplikacja pełna materiałów dla fanów grillowania i wędzenia, którzy chcą podnieść poziom swoich umiejętności. To aplikacja Malcolma Reeda, grillowego celebryty, laureata wielu konkursów, który wraz z żoną opracował też linię sosów, przetworów i marynat. W apce możesz znaleźć niecodzienne przepisy na dania mięsne, podpatrywać techniki grillowania i wędzenia i na pewno dowiesz się czegoś nowego o przygotowaniu dań w amerykańskim stylu – duże porcje, dużo masła, a warzywa wyłącznie dla ozdoby. Jeśli chcesz zaserwować gościom coś więcej, niż karkówkę z musztardą, musisz tu zajrzeć.

HowToBBQRight zawiera nie tylko przepisy krok po kroku, ale też filmy i linki do materiałów w mediach społecznościowych. Poza ciekawymi sposobami na przygotowanie i marynowanie różnego typu mięs poznasz tu również zaawansowane techniki obróbki.

Aplikacje testuję na smartfonie Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

