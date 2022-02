Google Play: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 80

Sklep Google Play to kopalnia złota, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co weekend dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne. Tym razem zebrałam aplikacje, które wpadły mi w oko z różnych powodów w minionym tygodniu.

LiveUAMap – Konflikt Ukraina-Rosja na mapie z aktualizacjami na żywo

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Wtargnięcie wojsk Rosji na teren Ukrainy to temat bardzo dla nas ważny. Jeśli chcesz być na bieżąco, bardzo polecam aplikację LiveUAMap. To nie tylko strumień wiadomości. By lepiej zrozumieć sytuację, warto oglądać mapę. Są na niej naniesione bombardowania, ruchy wojsk i służb, wypowiedzi polityków i tym podobne, zawsze z materiałem źródłowym, często na mapie są też umieszczane zdjęcia i filmy.

Wiadomości są dostępne po angielsku, rosyjsku, ukraiński i w kilku innych językach. W ustawieniach są również filtry, dzięki którym możesz przeglądać tylko wybrane kategorie wydarzeń.

Flashscore – Nowa odsłona wyników sportowych

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz z Google Play

Aplikację Flashscore polecamy niezmiennie do śledzenia wyników zawodów sportowych, czy to Zimowych Igrzysk Olimpijskich, czy Ekstraklasy. Aplikacja pozwala śledzić ponad 40 dyscyplin sportowych od badmintona po wyścigi konne. Poza oczywistym, czyli wynikami i kalendarzem zawodów, są tu też wiadomości z polskich serwisów sportowych, bazowe informacje o sportowcach, składy drużyn, statystyki, a także relacje na żywo. Jeśli lubisz zakłady, przydadzą Ci się też kursy zebrane ze stron bukmacherskich.

Piszę o niej jednak nie ze względu na konkretny turniej sportowy, ale metamorfozę, którą przeszła. Flashscore ma nowy interfejs, zaprojektowany przez cenione DesignStudio z Londynu. Projektanci z niego pracowali z Airbnb i Logitechem. Ponadto zmieniła się strona i cała identyfikacja marki.

Literalnie – Literkowy mastermind

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Skoro redaktor naczelny oszalał na punkcie tej gry, muszę ją polecić. Literalnie to gra słowna, zbudowana na podstawie Wordle. Trzeba tu odgadnąć 5-literowe słowo, korzystając z mechaniki podobnej do Masterminda. Litery na właściwym miejscu są oznaczone na zielono, litery występujące w słowie, ale na złym miejscu, są żółte. Jeśli litery nie ma w haśle do odgadnięcia, zostanie oznaczona na szaro. Oznaczenia są widoczne także na klawiaturze. Aplikacja ma tryb ciemny i tryb jasny, a także tryb pomarańczowo-niebieski dla daltonistów.

Na odgadnięcie słowa masz 6 prób i codziennie pojawia się nowe słowo do zgadnięcia. Na koniec zostaną pokazane statystyki z poprzednich gier. Jeśli wcześniej grałeś na stronie literalnie.fun, możesz zsynchronizować swoje statystyki.

Vivaldi – Przeglądarka wygodna, szybka i kolorowa

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Przeglądarka Vivaldi powstała jako odpowiedź na zmianę silnika Opery na Chromium. Autorzy Vivaldiego chcieli zachować ducha starej Opery oraz co ciekawsze rozwiązania, które miała. Wersja mobilna przenosi wiele z nich na mały ekran. Wśród nich jest blokowanie reklam, ukrywanie uciążliwych monitów o ciasteczkach, przeglądanie prywatne, notes, tłumacz, skaner QR, filtry treści na stronach i narzędzie do robienia długich zrzutów ekranu i oczywiście mnóstwo opcji personalizacji.

Przeglądarka Vivaldi została niedawno zaktualizowana. Nowa wersja dodała między innymi więcej schematów kolorów do i tak rozbudowanej palety Vivaldiego oraz możliwość ustawienia własnej szerokości „języczka” z nazwą karty przeglądarki. Warto wiedzieć, że Vivaldi ma również ciemny tryb dla stron oraz widok czytania, w którym artykuły bardziej przypominają książki. W ustawieniach można też wybrać między paskiem kart i przełącznikiem obsługującym gesty. Zakładki i inne dane osobiste można synchronizować z Vivaldim na innych urządzeniach po zalogowaniu.

SeniorApp – Pomagaj lub znajdź pomoc

Cena: 0 zł, transakcje w aplikacji. Pobierz z Google Play

SeniorApp to jeden z polskich startupów eHealth, które brały udział w konkursie podczas konferencji OVH i właśnie tam się o niej dowiedziałam. Aplikacja przeznaczona jest dla osób starszych i osób oferujących różne usługi dla seniorów. Jej celem jest ułatwienie kontaktu między zainteresowanymi stronami.

SeniorApp ułatwi znalezienie osoby do opieki dziennej czy nocnej, podawania leków, sprzątania, rehabilitacji, wyprowadzania psa czy po prostu dotrzymywania towarzystwa. Możesz skorzystać z aplikacji zarówno jeśli zamawiasz dla siebie, jak i dla członka rodziny – możesz to zrobić z dowolnego miejsca na świecie i wystarczy podać adres, pod którym ma być wykonana usługa oraz dogodny termin. Co ważne, aplikacja zapewnia bezpieczne transakcje bezgotówkowe do rozliczeń, a opiekunowie są zawsze weryfikowani. Nie może więc być mowy o narażaniu seniorów na oszustwo, a jednocześnie wykluczenie cyfrowe zostało zepchnięte na dalszy plan.

Aplikacje testuję na smartfonie Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

