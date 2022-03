Google Play: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 83

Sklep Google Play to kopalnia złota, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co weekend dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne. Kontynuuję wątek kryzysu w Ukrainie, ale nie można nie wspomnieć, że jest coraz cieplej i można spokojnie wyjść na rower.

mObywatel – Cyfrowy portfel już dostępny dla obywateli Ukrainy

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Aplikacja mObywatel została przystosowana do przechowywania ukraińskiego cyfrowego dokumentu tożsamości Diia.pl (Дія пл). Dzięki tej integracji obywatele Ukrainy mogą uzyskać dowód tożsamości, który przyda się przy korzystaniu z opieki zdrowotnej, zawieraniu umowy o pracę i tym podobnych czynności w Polsce. Wystarczy, że obywatel Ukrainy:

ma ukończone 18 lat,

przekroczył granicę po 24 lutego

i ma już PESEL oraz Profil Zaufany – można to załatwić jedną wizytą w urzędzie.

Obywatele Polski niezmiennie mogą wyświetlać w aplikacji mObywatel swój dowód tożsamości, prawo jazdy, informacje o samochodzie, paszport covidowy oraz legitymację szkolną i studencką. Niedawno pojawiła się możliwość dodania tam także biletów kolejowych.

Duolingo – Dalej uczymy się ukraińskiego

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Duolingo to jedna z najpopularniejszych aplikacji do nauki języków obcych. Osoby mówiące po polsku mogą się tu uczyć między innymi angielskiego, a jeśli już mówisz trochę po angielsku, możesz uczyć się wielu innych języków – w tym ukraińskiego i rosyjskiego, co z pewnością przyda się w codziennym życiu. Do Polski przyjechało ponad milion osób, posługujących się tym językiem i prędzej czy później przyjdzie potrzeba, by się dogadać. Warto też polecać aplikację Duolingo osobom, które chcą liznąć nieco polskiego, a już mówią po angielsku.

Do korzystania z Duolingo potrzebne jest konto, na którym będą zapisywane postępy. Przed przystąpieniem do nauki trzeba podać poziom znajomości języka i ewentualnie wypełnić test. Po tym można przystąpić do nauki. Duolingo wykorzystuje tłumaczenie popularnych i przydatnych zwrotów, pisanych i mówionych. Jeśli dodatkowo będziesz je powtarzać na głos razem z aplikacją, szybko je zapamiętasz.

Jeśli zsynchronizujesz kontakty, możesz zobaczyć również postępy znajomych z książki adresowej i Facebooka. Jeśli brak Ci motywacji do nauki, możecie się ścigać. Są tu też odznaki, bonusy i inne motywujące drobiazgi.

ProtonVPN – Pora zadbać o bezpieczeństwo

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

VPN, czyli szyfrowany tunel dla Twojego połączenia z internetem, to dobry sposób, by ukryć się w sieci (zwłaszcza gdy korzystasz z publicznego Wi-Fi i zasobów z ograniczeniami geograficznymi). ProtonVPN to jedna z popularniejszych i lepszych aplikacji, w których można korzystać z VPN za darmo. Bez opłat dostępne są punkty „wyjścia” w Japonii, Holandii i USA (z protokołem Tor). Nie trzeba dopłacać też za tzw. Kill Switch (odcinanie telefonu od internetu, jeśli VPN zostanie rozłączony) oraz możliwość kierowania ruchu z określonych aplikacji i stron poza VPN. Nie zabrakło ochrony DNS. Oczywiście do ProtonVPN można zalogować się tym samym kontem, co do ProtonMail.

Płatna wersja daje więcej serwerów do wyboru i pozwala włączyć Secure Core – dodatkową ochronę przed atakami sieciowymi. Dzięki niej ProtonVPN jest odporny na nadzór w USA i ograniczenia w Chinach i Rosji.

Strava – Wskakuj na rower i podejmij wyzwanie!

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Strava to aplikacja, bez której nie wsiadam na rower. To przede wszystkim dziennik moich wycieczek, które zapisuje na podstawie wskazań GPS mojego telefonu. Jest tu też możliwość zapisywania tras do przejechania i często uczęszczanych. Najbardziej podoba mi się jednak element społecznościowy, a to nie zdarza się codziennie. Użytkownicy kont Premium mogą oznaczać na mapie odcinki, na których wszyscy mogą się wirtualnie ścigać. Strava zapisze wszystkie próby pokonania odcinka jak najszybciej. Oczywiście można też śledzić poczynania znajomych z Facebooka, podejmować wyzwania i zapisać się do lokalnego klubu.

Dla bardziej wymagających Strava przygotowuje szczegółową analizę trasy, zmian prędkości, nachylenia terenu, a jeśli takie dane są dostępne, to nawet nawierzchni na pokonanej trasie. Strava ma możliwość wymiany danych z innymi aplikacjami sportowymi, a w wersji Premium można niej podłączyć także czujnik rytmu serca. Warto wiedzieć, że Strava obsługuje także inne sporty lądowe, wodne i zimowe.

Prana Breath – ćwiczenia oddechowe dla spokoju ducha

Cena: 0 zł, żadnych reklam, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Oddychanie to niesamowity proces, który ma wpływ na nasz metabolizm, układ nerwowy i krwionośny. Kontrolowanie oddechu może pomóc osiągnąć różne cele – pobudzenie, klarowność umysłu albo spokój, którego tak bardzo nam potrzeba. Metody te czerpią z tysięcy lat doświadczeń i zostały zaakceptowane przez współczesną naukę, choć jeszcze brakuje szczegółowych badań.

Prana Breath to aplikacja z ćwiczeniami oddechowymi, które można wykonywać w dowolnym momencie, czy to patrząc na ekran, czy słuchając dźwięku (dźwięki w aplikacji można zmieniać, jest kilka zestawów) i z zamkniętymi oczami. Do wyboru jest kilka treningów z różnymi celami, od uspokojenia się po zmniejszenie głodu. Oczywiście nikt nie gwarantuje, że zadziałają dokładnie tak, ale warto spróbować. Wykonane ćwiczenia będą zapisywane w dzienniku, można dodać do nich notatki i przejrzeć statystyki.

Aplikacja jest dostępna w wielu językach, w tym po polsku i ukraińsku. Nie ma tu żadnych reklam i nigdy nie będzie. Opcjonalnie można kupić abonament z większymi możliwościami układania ćwiczeń i większą kolekcją dźwięków.

Aplikacje testuję na smartfonie Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

