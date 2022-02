Google Play: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 79

Sklep Google Play to kopalnia złota, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co weekend dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne. Tym razem proponuję aplikacje, które mogą pomóc znaleźć nowych znajomych i osoby do dyskusji. Choć zbliżają się Walentynki, nie polecam aplikacji randkowych!

Reddit – Fora o wszystkim i dla wszystkich

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalne zakupy. Pobierz za darmo z Google Play

Reddit to platforma, na której błyskawicznie możesz stworzyć forum (subrefddit), o czymkolwiek zechcesz, w dowolnym języku i dla dowolnej grupy osób. To doskonałe miejsce, by rozmawiać zarówno o polityce międzynarodowej, jak i o gotowaniu warzyw na parze. Możesz oglądać zdjęcia kwiatów, pytać o rady albo kolekcjonować niesmaczne memy. Pogadasz i o pracy i o treściach NSFW. Wszystko za darmo i bez obaw o cenzurę. Z drugiej strony każda ze społeczności ma swoje zasady i standardy, nad którymi czuwa moderacja.

Warto wiedzieć, że to Reddit spopularyzował system głosowania na treść i komentarze łapkami w górę i w dół. W ten sposób społeczność demokratycznie wybiera najlepsze informacje i najbardziej wartościowe komentarze, daje to też wgląd w tematy zyskujące na popularności i kontrowersyjne. Niesamowicie ciekawą inicjatywą są też sesje AMA (Ask Me Anything), w których osoby z różnych powodów interesujące odpowiadają na pytania członków społeczności. Aplikacja mobilna daje też dostęp do czatu z innymi użytkownikami, pozwala zmieniać wygląd i korzystać z ciemnego motywu. Możliwe, że nie jest to najlepsza aplikacja do korzystania z Reddita, jaką znajdziesz w Google Play, ale na początek będzie odpowiednia.

Telegram – Czołówka bezpiecznych komunikatorów w Google Play

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Telegram słynie ze świetnych naklejek i bezpieczeństwa rozmów 1 na 1 i w grupach, tekstowo, głosowo i z kamerą. Czy wiesz, że może też posłużyć do nawiązywania nowych znajomości? Wystarczy, że udostępnisz swój profil. Osoby w pobliżu będą mogły Cię znaleźć i zaczepić, możesz też otworzyć czat grupowy dla sąsiadów albo osób odwiedzających ten sam park, co Ty. Licz się jednak z tym, że tu nie będzie żadnej moderacji ani cenzury.

Warto też skorzystać z wyszukiwarki, jeśli szukasz konkretnego tematu, osoby czy bota. Jeśli ustawienia prywatności na to pozwalają, z pewnością znajdziesz, co trzeba. Llistę ciekawych kanałów znajdziesz też na stronie telegramchannels.me. Gdy już zapoznasz się z Telegramem, możesz zmienić wygląd aplikacji i korzystać z ciemnego motywu.

Meetup – Znajdź fajne wydarzenia, poznaj nowych ludzi

Normalna cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Meetup to aplikacja społecznościowa, pozwalająca zorganizować wydarzenie lub przyłączyć się do imprezy zorganizowanej przez kogoś innego. Tematyka jest bardzo różna – nic nie stoi na przeszkodzie, by na Meetup pojawiło się spotkanie klubu książkowego, fotospacer, turniej planszówkowy, oddolna inicjatywa społeczna czy sąsiedzka joga w parku. Są tu też spotkania online, dzięki czemu można wybrać się na turniej wiedzy o Gwiezdnych Wojnach do pubu w Wiedniu… bo czemu nie? Są tu nawet lekcje języków obcych.

Wydarzenia są podzielone na kategorie, opatrzone słowami kluczowymi, opisami i nie ma żadnego problemu, by znaleźć coś interesującego. A jeśli się nie uda, można spróbować zrobić własną imprezę. Po dopisaniu się do interesujących grup zobaczysz kalendarz z planowanymi wydarzeniami z każdej z nich. Stąd już prosta droga do poznania nowych ludzi.

We3 – Wypełnij Quiz i znajdź swoich ludzi

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Znasz to uczucie, gdy idziesz na imprezę i już po 10 minutach wiesz, że jesteś we właściwym miejscu z właściwymi ludźmi? Aplikacja We3 ma zapewnić takie właśnie, wspaniałe doświadczenie. Nie jest to aplikacja randkowa. To aplikacja do dobierania znajomych na podstawie konkretnych cech, które podasz, rozwiązując test. W teście zadawane są pytania demograficzne, światopoglądowe, o charakter, zainteresowania i aspiracje. Dzięki niej od razu odsiejesz palaczy, jeśli nie palisz, oraz takie, z którymi na bank pokłócisz się o politykę już przy pierwszej rozmowie. Za to znajdziesz osoby o podobnych celach życiowych, bez względu na to, czy będzie to zarabianie fury pieniędzy, czy częstsze chodzenie na spacery.

Jest tylko jeden problem: wyszukiwanie znajomych działa tak dobrze, jak dobry zbiór osób ma do dyspozycji. Jeśli więc w Twoim mieście nie ma chętnych na taką znajomość – no trudno. Po prostu poczekaj. Aplikacja da Ci znać, gdy pojawi się szansa na nową znajomość. Dlatego zachęcam do korzystania z niej. Nie ma co siedzieć samemu.

LokieTolkie – Poznaj sąsiadów bez wychodzenia z domu

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

LokieTalkie to właściwie WalkieTalkie. To komunikator stworzony z myślą o osobach mówiących po rosyjsku i ukraińsku, ale przecież nie ma ograniczeń geograficznych. Można tu porozmawiać z konkretną osobą albo stworzyć kanał publiczny dla wszystkich w okolicy. Ponadto znajduje się tu mapa z wydarzeniami i miejscami, gdzie można z kimś pogadać. W Polsce nie znalazłam innych użytkowników tej aplikacji, a szkoda. Mam nadzieję, że zyska popularność… i dorobi się polskiego interfejsu.

Aplikacje testuję na smartfonie Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

