Google Play: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 82

Sklep Google Play to kopalnia złota, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co weekend dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne. W tym tygodniu starałam się wybrać apki, które pomogą poradzić sobie w nietypowej sytuacji, w jakiej znalazł się nasz kraj.

Повітряна тривога – Niezbędna aplikacja mobilna! Незамінний мобільний додаток!

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Повітряна тривога to nic innego jak alarm przeciwlotniczy. Aplikacja jest niezbędna dla Ukraińców, którzy zostali w kraju. Jeśli masz krewnych lub znajomych za wschodnią granicą, koniecznie upewnij się, że z niej korzystają. W aplikacji należy wybrać obwód lub gminę, dla której alarmy będą otrzymywane i wybrać głośność alarmu – będzie ona niezależna od ustawień głośności telefonu. Alarm zostanie odtworzony, nawet jeśli telefon jest w trybie cichym! O końcu alarmu aplikacja powiadomi komunikatem głosowym.

Повітряна тривога pobiera informacje z ukraińskiego Systemu Obrony Cywilnej. Poza tym nie ma reklam, nie gromadzi żadnych danych i w zasadzie nie wymaga żadnych uprawnień – jedynie by telefon był połączony z internetem.

Łatwo Naucz Się Ukraińskiego – Fiszki i proste rozmówki za darmo

Cena: 0 zł, opcjonalne dodatkowe zakupy. Pobierz za darmo z Google Play

Aplikacja Łatwo Naucz Się Ukraińskiego to właściwie zwykłe fiszki z popularnymi zwrotami. Można wykorzystać je jako pomoc na kursie językowym albo na szybko nauczyć się kilku przydatnych zwrotów w języku osób uciekających przed rosyjską inwazją do Polski… lub innym, bo w sumie w aplikacji są 53 języki, których kombinację do nauki można wybrać.

W korzystaniu z aplikacji nie ma nic niespodziewanego. Można przeglądać hasła według tematu, posłuchać nagrania (także w zwolnionym tempie), zobaczyć transkrypcję (niestety nie jest to transkrypcja polska) oraz zapis. Jest tu też sekcja ułatwiająca naukę z pomocą fiszek, które będą powtarzane w razie potrzeby oraz quiz, w którym trzeba dopasować tłumaczenie do zadanego hasła. Podstawowe frazy są dostępne za darmo, bardziej zaawansowane trzeba wykupić.

RadarBox – Bo ostatnio panuje moda na śledzenie samolotów

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Ostatnio modne jest śledzenie ruchu na niebie. Oczywiście mamy dostęp jedynie do lotów rejestrowanych przez systemy cywilne, ale i tak można wypatrzyć samolot NATO lecący na wschód albo tajemniczy samolot dyplomatyczny, lecący na zachód. Śledzę loty w okolicy od maja zeszłego roku i wtedy polecałam aplikację FlightRadar24. W międzyczasie przesiadłam się na apkę RadarBox, która ma kilka bardziej zaawansowanych funkcji. Oczywiście są tu widoczne trasy samolotów, których loty rejestruje system cywilny. Są też zdjęcia i informacje o samolotach, łącznie z historią lotów, jeśli jest dostępna.

Ponadto RadarBox ma funkcje płatne, dostępne w trzech abonamentach: Spotter, Pilot i Biznesowym. Te funkcje to między innymi możliwość słuchania radia dla pilotów w aplikacji, warstwy z informacjami pogodowymi na mapie, bardziej szczegółowe informacje o lotach, plan lotów z lotnisk, statystyki wykorzystania samolotów i tym podobne. ich dostępność zależy od typu subskrypcji. Oczywiście wykupienie dowolnego abonamentu usuwa też reklamy.

W czasie pisania artykułu nad moim osiedlem przeleciał Boeing Sentry, należący do NATO. Ciekawy widok.

Fuelio – Śledź zużycie paliwa i znajdź tanią stację

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Fuelio to dziennik wydatków na samochód, ale użytkownicy aplikacji mogą tu podawać także ceny paliw na stacjach w okolicy. Ceny paliw, jakie są, każdy widzi, ale między stacjami są drobne różnice. Jak zawsze, przy większym tankowaniu może się z tego uzbierać spora kwota – dlatego warto zaglądać do Fuelio, a także zgłaszać aktualne ceny, by inni mieli łatwiej.

Fuelio pozwala śledzić koszty paliwa i inne wydatki na utrzymanie jednego lub kilku samochodów. Myślę, że apka sprawdzi się zarówno w domu, jak i w małej firmie transportowej. Przy każdym wydatku można wpisać także przebieg, dzięki czemu uzyskasz realny koszt przejechania kilometra wybranym autem. Dane można analizować dzięki czytelnym wykresom.

Są tu też przypomnienia, dzięki czemu nie przegapisz terminu przeglądu czy przedłużenia ubezpieczenia. Ponadto jest tu kalkulator, pozwalający oszacować koszt planowanej podróży oraz mapa stacji benzynowych z widokiem cen paliw.

Electrical Cost – Dowiedz się, co Cię kosztuje najwięcej

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalny abonament lub jednorazowy zakup. Pobierz z Google Play

Ceny energii elektrycznej skoczyły, więc pewnie zastanawiasz się, jak obniżyć rachunki. Aplikacja Electrical Cost może w tym pomóc. Można w niej dodać kilka przyłączy, jeśli budynek korzysta z więcej niż jednego i wskazać cenę za 1 kWh. Potem trzeba przeprowadzić inwentaryzację sprzętu, podać moc każdego z urządzeń i określić, ile godzin dziennie pracuje i ile dni w roku. Aplikacja szybko podliczy roczny koszt utrzymania.

Na tej podstawie możesz też znaleźć urządzenia, które pochłaniają najwięcej energii i pomyśleć nad wymianą lub rzadziej z nich korzystać. Ta aplikacja z pewnością ułatwi optymalizację energetyczną gospodarstwa domowego. Dodatkowo płatna wersja aplikacji pozwala eksportować dane do pliku i oczywiście usuwa reklamy.

Aplikacje testuję na smartfonie Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

