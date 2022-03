Google Play: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 81

Sklep Google Play to kopalnia złota, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co weekend dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne. Czekają nas trudne tygodnie, więc polecam aplikacje, które pomogą nieść pomoc i pomogą odnaleźć się w obcym kraju.

Tłumacz Google – Nie znasz języka? To żaden problem

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Aplikacja Tłumacz Google przyda się teraz bardziej niż kiedykolwiek i warto poznać lepiej jej możliwości. Zasadniczo są tu cztery tryby działania: możesz wpisać tekst do przetłumaczenia, powiedzieć go do telefonu, tłumaczyć rozmowę w czasie rzeczywistym, a także tłumaczyć tekst na zdjęciach zrobionych telefonem. Oczywiście można pobierać pakiety językowe do tłumaczenia offline i swobodnie przełączać się między kilkoma językami.

Na szczególną uwagę zasługuje tu możliwość tłumaczenia rozmów i mowy. Google zrobił kawał dobrej roboty. Wystarczy przytrzymać piktogram z mikrofonem przy odpowiednim języku i mówić, a następnie dać aplikacji chwilkę na przetworzenie danych. Tłumaczenie pojawi się jako tekst, ale można je również odczytać syntezatorem mowy. To niesamowicie przydatne w rozmowie na żywo. Warto mieć tę aplikację pod ręką. W obecnych czasach nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie dogadać się w obcym języku.

jakdojade.pl – Nie znasz miasta? Też żaden problem

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz za darmo z Google Play

Bez aplikacji jakdojade.pl nie wychodzę z domu. To niesamowite ułatwienie w poruszaniu się po nieznanym mieście transportem zbiorowym. To doskonała wyszukiwarka połączeń, zdolna doprowadzić Cię do celu bez niepotrzebnego stresu. W wielu miastach można też kupić w niej bilety komunikacji miejskiej, ale obywatele Ukrainy w większości miejsc nie będą tego potrzebowali.

Aplikacja automatycznie rozpoznaje miasto i pobiera położenie ze wskazań GPS telefonu. Trasę można wytyczyć od tego miejsca lub od adresu podanego ręcznie. Cel także można wpisać jako adres lub oznaczyć samodzielnie na mapie. Aplikacja jakdojade.pl poprowadzi jak za rękę, można w niej śledzić postęp trasy i nawet włączyć alarm na kilka minut przed planowanym wyjściem z domu. W większych miastach pokazuje także opóźnienia.

Koleo – Prawdopodobnie najlepszy rozkład jazdy pociągów w Polsce

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz z Google Play

Polscy przewoźnicy kolejowi oferują darmowe przejazdy dla obywateli Ukrainy, jednak z doświadczenia wiem, że odczytanie polskich rozkładów jazdy jest trudne nawet dla Polaków. Dlatego podróżującym i wolontariuszom bardzo polecam aplikację Koleo. Dzięki niej szybko znajdziecie połączenie do odpowiedniego miasta, sprawdzicie przewoźników, czas przesiadek i tak dalej. Jest tu też możliwość sprawdzenia rozkładu dla wskazanych stacji, razem z informacją o peronie i torze, przy którym pociąg będzie się znajdował. Jest też możliwość kupowania biletów.

OLX – Praca, mieszkanie, życie

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Platforma OLX przyłączyła się do pomocy uchodźcom. W specjalnej sekcji można wystawić oferty udostępnienia mieszkania, oferty pracy, transportu, pomocy prawnej, psychologicznej, tłumaczeń, a także żywność i różne rzeczy pierwszej potrzeby, które mogą się przydać. Obowiązuje tylko jedna zasada – wszystko jest udostępniane bezpłatne. Aplikacja ułatwia komunikację z autorem ogłoszenia, wysyła powiadomienia i ułatwia obsługę wbudowanego komunikatora. Ogłoszenia można oczywiście filtrować na podstawie swojej lokalizacji i przeszukiwać.

Albatross – Twitter, ale lepszy

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Twitter to obecnie jedno z lepszych źródeł informacji z Ukrainy i w ogóle ze świata. Nowe informacje na bieżąco podają tu polskie i ukraińskie media, politycy, sporo informacji znajduje się też na profilach firm i instytucji. Warto je śledzić, jeśli chcesz być na bieżąco. Ponadto dzięki osławionemu systemowi hashtagów możesz wyłowić informacje powiązane z tematem, podawane przez wiele innych osób.

Aplikacja Albatross to klient Twittera, który ma kilka przewag nad oryginałem. Przede wszystkim Albatross prezentuje wpisy w kolejności chronologicznej, a nie na podstawie magicznych algorytmów. Przy prezentacji wpisów można wyłączyć retwitty i zdjęcia. Ponadto można go dopasować do własnych upodobań, korzystając z możliwości zmiany koloru i rozmiaru tekstu. Jest tu też świetny odtwarzacz wideo i możliwość przeglądania w kolumnach w trybie poziomym. Jest też skrót do Tłumacza Google.

Aplikacje testuję na smartfonie Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

