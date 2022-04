Google Play: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 85

Sklep Google Play to kopalnia złota, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co weekend dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne. Na ostatni tydzień kwietnia polecam aplikacje ciekawe i relatywnie nowe w Google Play.

PitBot! – Szybko rozlicz swój PIT i śpij spokojnie

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

W 2022 roku musimy rozliczyć się z urzędem skarbowym do 2 maja. Zostało tylko kilka dni, by uporać się z przepisywaniem danych z rubryczek na jednym formularzu do rubryczek na drugim i wysłanie zeznania z nadzieją, że US nie będzie wzywał do poprawek. Jeśli przeraża Cię ten proces, wypróbuj aplikację PitBot!, gdzie właściwie ani przez chwilę nie zobaczysz formularzy, a cały proces wypełniania będzie wyglądał jak naturalna rozmowa.

PitBot! to bot bardzo podobny do tych, które są używane do obsługi klienta przez internet. Rozmowa z nim jest przyjemna, a wypełnienie deklaracji jest zaskakująco łatwe – trzeba odpowiadać na pytania, a na pewnym etapie przepisać wszystkie informacje z otrzymanych formularzy (PIT-11 i inne) oraz przychody z różnych źródeł, w tym z pracy poza granicami kraju, wynajmu mieszkania, kryptowalut i tak dalej. Bot działa bezbłędnie i bardzo ułatwia rozliczenia. Na koniec wyśle gotowy formularz do wskazanego US, a Ty otrzymasz drobny upominek.

Na pewno interesuje Cię też możliwość przekazania 1% podatku na cele charytatywne. PitBot! umożliwia przekazanie datku organizacji wspierającej Ukraińców, których wojna zmusiła do opuszczenia kraju. Konkretnie jest to Stowarzyszenie Sursum Corda (KRS 0000020382), które przekazuje potrzebującym bonu zakupowe na rzeczy potrzebne im do życia w obcym kraju.

DPD Mobile – Nadaj paczkę bez czekania na kuriera DPD

Cena: 0 zł (obowiązuje cennik przesyłek). Pobierz za darmo z Google Play

Paczkomaty opanowały przestrzeń publiczną, a wśród nich są automaty paczkowe DPD. Korzystanie z nich ma dwie ważne dla mnie zalety. Po pierwsze – nadawanie w nich przesyłek jest tańsze niż z odbiorem przez kuriera. Po drugie – nie trzeba czekać, aż kurier przyjedzie po paczkę. Zdaję sobie sprawę z tego, że na różnych obszarach kurierzy są obecni w różnych godzinach i czekanie na nich bywa zwyczajnie uciążliwe. Zamiast tego można nadać paczkę w automacie DPD, a kurier dostarczy ją do odbiorcy.

Aplikacja pozwala przygotować i nadać paczkę, zarówno jeśli masz wygenerowaną wcześniej etykietę, jak i od podstaw w aplikacji. Możesz tu opłacić nadanie i przygotować paczkę dla kuriera do odbioru z domu lub zanieść ją samodzielnie, o dowolnej porze, do najbliższego automatu. Podobnie możesz odbierać paczki w automacie. Identyfikacja odbywa się na podstawie numeru telefonu, tak samo, jak u konkurentów. Przy tym muszę zaznaczyć, że aplikacja cierpi jeszcze na choroby wieku dziecięcego, ale rozwija się bardzo szybko i moim zdaniem dobrze rokuje.

Ninateka – Oglądaj za darmo dzięki Filmotece Narodowej

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Ninateka to platforma VoD polskiej Filmoteki Narodowej. Wszystkie materiały na niej są dostępne za darmo w wysokiej rozdzielczości. A jakie to są materiały? Przeróżne. Od animacji tworzonych w PRL po współczesne dokumenty, od baśni czytanych przez polskich aktorów po poważne spektakle, nagrane na deskach teatru. Przy wielu kategoriach i materiałach są tu także opisy, rysy historyczne biografie i wiele innych materiałów dodatkowych.

Owszem, te same materiały są dostępne na YouTubie na kanale Ninateki, ale tu nie ma żadnych przerywników i

Spotify Live – Jeszcze jedno miejsce, gdzie można poprowadzić live'a

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Clubhouse okazał się niewypałem na dłuższą metę, ale i tak co jakiś czas pojawia się jakiś jego naśladowca. Najnowszym jest Spotify Live, gdzie każdy artysta, sportowiec, publicysta i zwykły obywatel mający coś do powiedzenia może stworzyć pokój do pogadanki tematycznej na żywo (bez wideo). Pokoje są zbierane w kategoriach, i już niektórzy prowadzący planują spotkania z wyprzedzeniem. Pokoje można zakładać oczywiście w dowolnym języku i na niemal dowolny temat (wszystko jest w wytycznych społeczności Spotify). Prowadzący może zezwolić na dyskusję tekstową w pokoju i moderować debatę.

Polycam 3D Scanner – Przygotuj modele 3D tego, co Ci potrzebne

Cena: 0 zł za 7 modeli, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Polycam to podręczny skaner 3D, którym możesz uwiecznić zarówno małe przedmioty ze swojego mieszkania, jak i sceny miejskie i budynki. Wszystko zależy od tego, ile i jak oświetlonych zdjęć zrobisz z różnych stron. Przetworzenie modelu wymaga przynajmniej 20 zdjęć. Gotowe siatki z teksturą można następnie pobrać i wykorzystać przy tworzeniu scen 3D na potrzeby filmów czy gier. Można je również wysłać do usług drukowania 3D. Ponadto jest tu galeria modeli stworzonych przez innych użytkowników, oczywiście bez pobierania ich modeli. Do przetwarzania potrzebne jest konto, za darmo można zrobić 7 modeli.

Aplikacje testuję na smartfonie Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

