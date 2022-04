Google Play: Aplikacje na Wielkanoc. Święta już nie będą takie same

Sklep Google Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie wartościowych aplikacji dla Androida to wyzwanie, wymagające czasu i uwagi. Dlatego dzielimy się naszymi znaleziskami z Google Play, kładąc nacisk na aplikacje użyteczne i wysokiej jakości. Jako że zbliża się Wielkanoc – święto niezwykle ważne w chrześcijańskim kalendarzu – tym razem wybraliśmy aplikacje ułatwiające modlitwę, pogłębiające wiarę i przybliżające Pismo Święte.

Aplikacje tu zebrane są przeznaczone nie tylko dla osób głęboko wierzących. Myślę, że z wielu z nich skorzystają także osoby praktykujące sporadycznie. Niektóre z nich powinny zainteresować osoby po prostu chcące poznać bliżej Biblię. W końcu to ogromna część naszej tradycji i jeden z filarów kultury Europy. Święta Wielkanocne to doskonały pretekst, by się za to zabrać.

Modlitwa w drodze – Bo modlić się możesz zawsze i wszędzie

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Modlitwa w drodze to prawdopodobnie najlepsza aplikacja, wspomagająca codzienną modlitwę przez cały rok liturgiczny. Aplikacja czerpie z tradycji ignacjańskiej. Zawiera kilkunastominutowe rozważania modlitewne, które można czytać lub odsłuchać. Najcelniejsze i najbardziej wartościowe dodać do ulubionych oraz pobrać do słuchania offline. Jest tu też łatwy w obsłudze kalendarz, lista patronów dni z informacjami o nich i materiały dla dzieci.

Aplikacja może zastąpić tradycyjny modlitewnik i stanowić sposób na pogłębianie duchowości w podróży, w aucie czy na spacerze – bo każde okoliczności są dobre, by spotkać się z Bogiem. Jest odpowiednia dla osób doświadczonych w ćwiczeniach duchowych, jak i praktykujących modlitwę sporadycznie. Co ciekawe, autorami są klerycy, jezuici, siostry zakonne i ludzie świeccy.

Ta aplikacja ma również wariant ukraiński.

Pogłębiarka – Połącz modlitwę i mindfulness

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Pogłebiarka to ciekawa aplikacja, łącząca tradycje chrześcijańskie z praktykami medytacji i uważności. To nadrzędzie dwa-w-jednym – pomaga jednocześnie pielęgnować swoją duchowość oraz dostarcza udowodnione naukowo korzyści medytacji mindfulness. Są tu sprawdzone ćwiczenia duchowe, przedstawione w przystępnej formie.

Medytacje prowadzi jezuita Daniel Wojda, przy czym możesz praktykować z jego pomocą lub samodzielnie, bez lektora. Na dobry początek dnia warto uruchomić „rozrusznik”, czyli codzienny fragment Ewangelii z komentarzem. Jest tu również ignacjański rachunek sumienia. Regularnie są tu też zajęcia prowadzone na żywo i mnóstwo materiałów dodatkowych.

Codzienne Inspiracje – Zastanów się nad swoim życiem

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Codzienne Inspiracje to aplikacja dostarczająca rozważania na każdy dzień, opatrzone cytatami i odniesieniami do Pisma Świętego. Są tu dostępne trzy serie, tworzone przez różnych autorów, przygotowane na każdy dzień. Wystarczy poświęcić codziennie kilka minut na czytanie lub słuchanie, by lepiej zapoznać się ze Słowem Bożym, zdobyć temat do rozmyślań i wzrostu.

Aplikacja została wyposażona w ciemny motyw, pozwala dodać najlepsze rozważania do ulubionych, ma kalendarz i powiadomienia.

5 minut z Bogiem – Fragmenty Pisma Świętego na każdy dzień roku

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

5 minut z Bogiem to aplikacja dostarczająca fragmenty Pisma Świętego i modlitwy na każdy dzień. Po uruchomieniu apki można przeczytać lub odsłuchać fragment Pisma oraz towarzyszące mu teksty. Na niektóre dni przygotowane zostały także prośby i rozważania, kierujące uwagę czytelnika na jego własne życie i problemy. Aplikacja ta jest jednak bliższa tradycyjnemu modlitewnikowi niż opisanym wyżej, skupionym na cichej modlitwie i medytacji.

Nie ma tu niestety nagrań lektorów – za czytanie odpowiedzialny jest syntezator mowy. Aplikacja pozwala zmienić rozmiar tekstu i włączyć tryb ciemny.

Brewiarz – Liturgia Godzin w telefonie

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Na koniec proponuję aplikację Brewiarz, czyli elektroniczną wersję księgi liturgicznej, która służy do odprawiania Liturgii Godzin. Proponuję ją bardziej jako ciekawostkę, gdyż z brewiarzy korzystają głównie duchowni i osoby konsekrowane, aczkolwiek nie ma przeciwwskazań, by i osoby świeckie zaglądały do brewiarza.

W aplikacji została zachowana klasyczna struktura, a więc podział na modlitwy odpowiednie dla pory dnia, a treść (psalmy, pieśni, czytania itp.) pochodzi z serwisu brewiarz.pl, który z kolei powstał na bazie 4-tomowego brewiarza wyd. Pallottinum. Trzeba bowiem wiedzieć, że w obiegu jest kilka brewiarzy o różnych rodowodach.

Aplikacje testujemy na smartfonie Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Zobacz: Google Play: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 84

Zobacz: Dzwoni nieznany numer? Oto broń na telemarketerów (aktualizacja)

Zobacz: Google Play: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 83

Zobacz: Google Play: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 82

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, własne

Źródło tekstu: własne