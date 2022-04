Dzwoni nieznany numer? Oto broń na telemarketerów (aktualizacja)

Dzwoni nieznany numer? Jeśli nie czekasz na kontakt w jakiejś sprawie, jestem niemal pewna, że to telemarketer lub oszustwo. Połączenia przychodzące, losowane przez centralki i nawiązywane przez boty można jednak łatwo zablokować. Nie oznacza to, że Twój numer nie będzie wybierany, ale przynajmniej będziesz mieć święty spokój.

Jak zablokować uciążliwy numer? Android

Od dłuższego już czasu na Androidzie można oznaczać numery telefonu jako spam i blokować połączenia. Dzięki temu już żaden bot proponujący fotowoltaikę nie zakłóci sobotniego popołudnia. Zwykle wystarczy przytrzymać numer na liście historycznych połączeń i tam wybrać polecenie „Zablokuj”. To oczywiście obrona „po fakcie” – najpierw musisz poznać numer telefonu spamera.

Powyższe zrzuty ekranu pochodzą z Androida 11 i 12 na różnych telefonach i warto zauważyć, że na tych korzystających z aplikacji Google Telefon działa także systemowe ostrzeganie przed spamem. Możesz je włączyć w ustawieniach i masz dwie możliwości: albo podejrzane połączenie nie zostanie zablokowane, ale zobaczysz ostrzeżenie, albo zostanie zablokowane i nie będzie Ci przeszkadzać.

Może się zdarzyć, że w innych dialerach polecenie blokowania jest w innym miejscu. Na przykład na telefonach Samsunga należy go szukać w tym samym miejscu, gdzie znajduje się edycja kontaktów. Warto też przyjrzeć się innym ustawieniom – jest tu możliwość blokowania połączeń z nieznanych numerów oraz blokowania spamu.

Jak zablokować uciążliwy numer? iPhone

System iOS nie pozostał pod tym względem w tyle i również pozwala zablokować połączenia od botów i telemarketerów, jeśli już znasz numer. Odpowiednie polecenie znajduje się w oknie kontaktu. Ponadto w ustawieniach aplikacji Telefon można włączyć wyciszanie połączeń od wszystkich nieznanych numerów. Warto też korzystać z trybów kontekstowych (nie przeszkadzać, czas dla mnie i inne), by ustalić, kto i w jakich godzinach może się kontaktować telefonicznie.

W kwestii rozpoznawania spamu Apple jednak nie pomaga i trzeba sięgnąć po zewnętrzną aplikację.

Zobacz: Wkurzają Cię telemarketerzy? Orange Polska podaje sposób

Przydatne aplikacje z Google Play i App Store

Jeśli to dla Ciebie za mało, możesz skorzystać z aplikacji, która zagwarantuje Ci święty spokój bez ręcznego blokowania wszystkich telemarketerów po kolei. Niestety boty dzwoniące w sprawie fotowoltaiki czy pożyczek mnożą się jak grzyby po deszczu i blokowanie ich ręcznie ma niewiele sensu. Polecam więc dwie świetne apki, które załatwią sprawę.

Truecaller – społecznościowa książka adresowa

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz: Google Play, App Store

Truecaller to wszechstronna aplikacja, która zastąpi domyślny dialer i książkę adresową na telefonie, a przy tym obsłuży SMS-y, nagra rozmowy (w wersji płatnej) i będzie filtrować spam. Truecaller od dawna przoduje w identyfikacji numerów telefonu, a od momentu wprowadzenia RODO, doskonale sprawdza się jako bloker spamu i oszustów. Ponadto Truecaller pozwala blokować niechciane SMS-y, blokować na podstawie nazwiska oraz serii numerów – tym sposobem można zablokować całe call center, jeśli znasz zakres. Truecaller oczywiście poradzi sobie z dwiema kartami SIM.

Z drugiej strony w tej aplikacji znajduje się też prywatny komunikator z możliwością wysyłania zdjęć i naklejek. Z ważnych funkcji warto wspomnieć również o możliwości tworzenia kopii zapasowej ustawień i całej historii na Dysku Google.

Odebrać telefon? (zwany też ośmiornicą)

Cena: 0 zł. Pobierz: Google Play, App Store

Czy odebrać? – to aplikacja, która zastąpi domyślny dialer i książkę adresową na telefonie. Aplikacja korzysta ze zgłoszeń użytkowników i zbiera bazę numerów uciążliwych i niebezpiecznych. Dzięki silnej społeczności użytkowników aplikacji baza numerów ciągle rośnie. Co ważne, aplikacja nie dzieli się z nikim Twoimi danymi i działa z poszanowaniem zasad RODO. Zgłoszenia są w pełni anonimowe. Jeśli chcesz jednak zachować swoją historię zgłoszeń i numerów „dozwolonych”, możesz synchronizować je z chmurą w pełni anonimowo. Do logowania wykorzystany zostanie losowy identyfikator i hasło, które ustawisz.

Warto też dodać, że aplikacja może blokować połączenia od potwierdzonych telemarketerów i spamerów, albo może jedynie ich identyfikować i ostrzegać, ale pozwalać odebrać połączenie. Możesz też pójść o krok dalej i oznaczać numery, które nie mogą do Ciebie dzwonić albo przeciwnie – wybrać tylko numery, z których połączenie zostanie wyświetlone. To Ty wybierasz, jaki poziom ochrony Cię interesuje. Połączenie z blokowanego numeru można wyciszyć, od razu odrzucić, a na niektórych telefonach także odebrać i od razu „odłożyć słuchawkę”.

2nr – drugi numer, którego możesz się pozbyć w każdej chwili

Cena: 0 zł za 3 numery, opcjonalny abonament. Pobierz: Google Play, App Store

Zdaję sobie sprawę, że aplikacja 2nr pozostawia wiele do życzenia. Jeśli jednak uważasz, że potrzebny Ci tymczasowy numer, na który przyjdzie SMS potrzebny do anonimowej rejestracji lub wiadomość od kupującego na OLX, to jedno z lepszych rozwiązań. 2nr pozwala całkowicie za darmo mieć 3 wirtualne numery telefonu. Nie da się z nich nigdzie zadzwonić bez dodatkowych opłat, ale doskonale nadają się do odbierania SMS-ów. Numer jest ważny przez tydzień, ale można jego ważność przedłużać ręcznie, także za darmo.

Niestety z połączeniami przychodzącymi jest już problem. W założeniach można oczywiście dzwonić na tymczasowy numer lub nagrać się na pocztę głosową, ale w praktyce aplikacja reaguje za późno i nie informuje na czas o połączeniu przychodzącym. Niemniej aktualnie jest to prawdopodobnie jedyne darmowe rozwiązanie, które sprawdzi się w tym scenariuszu. Jeśli znasz lepszą aplikację w „uczciwej” cenie, daj nam znać w komentarzu.

Zobacz: Masz dość nieznanych numerów? Broń na telemarketerów w nowej wersji

Orange Telefon – Darmowy antyspam od operatora

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo: Google Play, App Store

Orange Telefon to aplikacja antyspamowa, zaprojektowana przez Orange. Jej podstawowym zadaniem jest identyfikowanie i blokowanie połączeń od botów, telemarketerów i oszustów. Zasada działania aplikacji jest podobna do Truecallera i „ośmiornicy” – użytkownicy oznaczają numery jako złodziei czasu lub szkodliwe, a informacja o tym jest rozsyłana do wszystkich innych, którzy mają zainstalowaną aplikację. Na podstawie tej bazy Orange Telefon pozwala całkowicie zablokować takie połączenia. Jest tu jeszcze jedna ciekawa funkcja: tryb „nie przeszkadzać”, w którym wszystkie połączenia są odrzucane, a do dzwoniącego zostanie wysłany SMS o wybranej treści. Możesz też ustawić przypomnienie, jeśli planujesz do kogoś oddzwonić. Aplikacja bez problemów obsłuży dwie karty SIM.

Orange Telefon ma też kilka dodatkowych funkcji dla abonentów Orange. To identyfikowanie znanych numerów, dostępnych w publicznych bazach numerów partnerów Orange. Kolejną przewagą Orange Telefon nad domyślnym dialerem jest informowanie o kosztach połączeń. Dzięki temu nie oddzwonisz na numer premium i nie narazisz się na dodatkowe opłaty.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, własne

Źródło tekstu: własne