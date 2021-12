Wkurzają Cię natrętni telemarketerzy? Orange Polska podaje sposób

W czasie pandemii wyraźnie wzrosła aktywność wszelkiego rodzaju telemarketerów oraz liczby niechcianych połączeń. Z każdej strony ktoś chce nam coś wcisnąć, czego w ogóle nie potrzebujemy. Uchronić nas przed tym może odpowiednia aplikacja filtrująca spam telefoniczny, na przykład ta polecana przez Orange.

Spamerów telefonicznych jest coraz więcej i wydzwaniają do nas w najróżniejszych sprawach. Ostatnio modnym tematem są instalacje fotowoltaiczne, które są proekologiczne oraz mogą nas uchronić przed skutkami zapowiadanych dużych podwyżek cen energii. Co ciekawe, choć wydaje się nam, że dzwoni do nas żywy człowiek, to na ogół jest to automat. Oczywiście, jeśli zadamy mu pytanie "czy jesteś robotem?", ten zaprzeczy i zacznie coś "bełkotać" o tym, że musi pracować przez wiele godzin dziennie itp. A jeśli się postaramy i zasypiemy robota swoimi pytaniami, ten się pogubi i na pytanie "czy jesteś człowiekiem" może odpowiedzieć "nie" :).

Są też bardziej klasyczni telemarketerzy, którzy chcą nam wcisnąć ubezpieczenie lub kredyt, nawet jeśli ich zupełnie nie potrzebujemy. Za każdym razem oferowana nam oferta jest najlepsza i skrojona na miarę, a w rzeczywistości na ogół ani nie jest najtańsza, ani nie spełnia wszystkich naszych oczekiwań. Są też sytuacje, w których dzwoni do nas automat, a gdy odbierzemy, ten kończy połączenie. W ten sposób niektóre firmy tworzą sobie bazę aktywnych numerów telefonicznych do późniejszego wykorzystania.

Jak się ochronić przed spamem

Współczesne smartfony pozwalają tworzyć czarne listy numerów telefonów, połączenia z których będą automatycznie odrzucane. Można również skorzystać z narzędzi, które pozwalają użytkownikom telefonów kategoryzować numery telefonów, na przykład oznaczając je jako spam. Dzięki temu inna osoba od razu zobaczy, czy warto odebrać połączenie telefoniczne, czy też lepiej od razu je odrzucić.

Jedną z takich aplikacji jest Orange Telefon, którego użytkownicy po każdym połączeniu z nieznanego numeru mogą jednym kliknięciem sklasyfikować numer do jednej z 3 kategorii: bezpieczny, złośliwy lub telemarketing. Wystarczy kilka takich opinii społeczności użytkowników i algorytm aplikacji zacznie ostrzegać, że dany numer to na przykład „telemarketing”.

Aplikacja działa nieco inaczej w systemie Android niż w iOS:

W smartfonach z Androidem Orange Telefon zastępuje domyślną aplikację Telefon i ma wszystkie jej wszystkie niezbędne funkcje: klawiaturę do wybrania numeru, książkę adresową (kontakty), rejestr połączeń, przekierowanie do wiadomości itp. Aby Orange Telefon działał w pełni, musimy też podczas instalacji dać zgodę na odpowiednie uprawnienia aplikacji w systemie. W przeciwnym razie połączenia przychodzące nadal będą odbierane przez domyślną aplikację Telefon, która nas nie ostrzeże przed niczym.

Na iOS Orange Telefon jedynie ostrzega, że nieznany numer jest klasyfikowany jako Złośliwy lub Telemarketing. Pozostałe funkcje do dzwonienia są realizowane przez systemową aplikację Telefon.

Aplikacja ma kilka innych ciekawych funkcji:

Korzysta z bazy danych numeracyjnych firm. Jeśli dzwoni do nas nieznany numer kuriera, restauracji albo infolinii, to aplikacja wyświetli nam nazwę firmy, o ile znajdzie ją w bazie danych.

Możemy zablokować konkretne numery lub nawet automatycznie blokować wszystkie połączenia przychodzące sklasyfikowane jako Złośliwe lub Telemarketing.

Możemy wyszukać, jak w bazie aplikacji klasyfikowany jest dowolny, wpisany numer.

Zawiera listę telefonów alarmowych w poszczególnych krajach, co może okazać się nieocenioną pomocą, gdy jesteśmy za granicą.

Ostrzega przed wykonaniem połączenia o podwyższonej opłacie (dotyczy tylko połączeń z numerów w sieci Orange).

