Środy w Orange: tej okazji jeszcze nie było

Kolejna środa z aplikacją Mój Orange nie przynosi tym razem gigabajtów danych, ale dostępny od dziś bonus ucieszy tych, którzy zamiast buszować w internecie lub oglądać filmy wolą wyciszyć się nad dobrą książką.

W zeszłym tygodniu abonamentowi klienci Orange otrzymali darmową paczkę 15 GB internetu i można było podejrzewać, że na nadchodzące Święta operator przygotuje jeszcze większy pakiet. Gigabajty to jednak nie wszystko i dlatego tym razem Orange proponuje coś innego, czego w środowych akcjach dla użytkowników Mój Orange jeszcze nie było – 60 dni Legimi za darmo. Standardowo operator pozwala na aktywację tej usługi na 30 dni.

Orange: darmowe Legimi na 60 dni

Wchodząc do zakładki „Dla Ciebie” w aplikacji Mój Orange (choć tym razem niekoniecznie tylko tam), abonamentowi klienci pomarańczowego operatora będą mogli skorzystać z oferty bezpłatnego, 60-dniowego dostępu do usługi Legimi. Pozwala to do woli czerpać z zasobów 75 tysięcy tytułów w serwisie – ebooków i audiobooków. Jednocześnie można aktywować w Legimi cztery różne urządzenia, na przykład smartfon, tablet, komputer i czytnik e-booków.

Oferta jest dostępna dla nowych użytkowników serwisu Legimi oraz osób, które jeszcze nie korzystały z bezpłatnego okresu próbnego. Trzeba mieć też wyłączoną blokadę usług elektronicznych firm zewnętrznych.

Warto jednak pamiętać, że po dwóch miesiącach bezpłatnego okresu rozpocznie się płatna subskrypcja. Można z niej zrezygnować w dowolnym momencie. Nielimitowany dostęp na e-booki i audiobooki oznacza miesięczny wydatek 34,99 zł, natomiast wybór samych e-książek to koszt 19,99 zł miesięcznie.

Logowanie się do aplikacji Mój Orange tym razem nie jest konieczne. Z oferty można skorzystać, wchodząc na stronę:

https://www.legimi.pl/orange.

60-dniowy okres próbny można aktywować do przyszłego wtorku, 28 grudnia.

