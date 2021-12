Smartfon Xiaomi i zegarek Samsung taniej w ofercie tygodnia Orange

W Orange jeszcze przez dwa dni (do 22 grudnia 2021 roku) można skorzystać z kolejnej oferty tygodnia. W jej ramach w niższych cenach oferowany jest smartfon Xiaomi Redmi Note 9 Pro oraz zegarek Samsung Galaxy Watch4 Classic w mniejszym z dwóch rozmiarów, w którym to urządzenie jest dostępne.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro to smartfon zaprezentowany przez firmę Xiaomi w pierwszej połowie 2020 roku, jednak wciąż może to być dobry nabytek na przykład na prezent pod choinkę. Urządzenie ma duży, 6,67-calowy wyświetlacz FullHD+, 5 aparatów fotograficznych (główny o rozdzielczości 64 Mpix) oraz Snapdragon 720G pod maską. Do tego 6 GB RAM-u, 128 GB pamięci masowej i baterię o pojemności 5020 mAh.

W aktualnej ofercie tygodnia Orange smartfon Redmi Note 9 Pro 6/128 GB możemy kupić między innymi:

z abonamentem komórkowym 50 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 43 zł (oszczędzamy łącznie 360 zł),

(oszczędzamy łącznie 360 zł), z Orange Love 79,99 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 43 zł (oszczędzamy łącznie 360 zł),

(oszczędzamy łącznie 360 zł), bez abonamentu w 20 ratach 0% po 59,95 zł (oszczędzamy łącznie 100 zł).

Samsung Galaxy Watch4 Classic

Z kolei dla miłośników inteligentnych zegarków, Orange obniżył cenę Samsunga Galaxy Watch4 Classic w rozmiarze 42 mm. Urządzenie to jako jedno z niewielu może się pochwalić pracą pod kontrolą systemu Wear OS 3, dla którego koreański producent porzucił Tizena. Dzięki temu posunięciu zegarkiem można w końcu płacić w Polsce (jest Google Pay). Z kolei wbudowana karta eSIM pozwala korzystać z sieci komórkowej bez pośrednictwa smartfonu, umożliwiając nam dzwonienie, SMS-owanie oraz łączenie się z Internetem.

W ofercie tygodnia Orange smartwatch Samsung Galaxy Watch4 Classic 42 mm eSIM możemy kupić między innymi:

z abonamentem komórkowym 60 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 67 zł (oszczędzamy łącznie 240 zł),

(oszczędzamy łącznie 240 zł), z Orange Love 109,99 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 67,00 zł (oszczędzamy łącznie 240 zł),

(oszczędzamy łącznie 240 zł), bez abonamentu w 20 ratach 0% po 87,45 zł (oszczędzamy łącznie 100 zł).

Aktualna oferta tygodnia w Orange obowiązuje do 22 grudnia 2021 roku, do końca dnia (lub do wyczerpania zapasów).

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: Orange