Prezent na święta? Wybierz go z nami i wygraj w konkursie

Święta Bożego Narodzenia to czas bliskości, dzielenia się dobrem i... prezentów. Dzięki uprzejmości Partnerów poradnika, prezenty możecie nie tylko wybrać, ale i wygrać na ostatniej stronie tekstu. Wystarczy trochę motywacji ;-)

Artykuł zawiera lokowanie produktu

Zanim przejdziemy do poradnika świątecznego, serdecznie zapraszamy też do naszych przekrojowych poradników tematycznych, gdzie polecamy m.in. najlepsze sprzęty do kupienia w grudniu 2021 roku:

Audictus Dopamine Pro — zmień hałas w muzykę

Cena: od 235 zł



Audictus Dopamine Pro to bezprzewodowe, dokanałowe słuchawki TWS. Jedną z największych zalet tego modelu jest obecność ANC, czyli techniki aktywnej redukcji dźwięków zewnętrznych. Dzięki temu można w całości oddać się muzyce, zapominając o zgiełku dookoła.

Są to słuchawki TWS, czyli prawdziwie bezprzewodowe. Z innymi urządzeniami łączą się za pomocą modułu Bluetooth 5.1. Maksymalny zasięg działania to aż 15 metrów, więc z Audictus Dopamine Pro możesz chodzić po domu bez obaw o utratę połączenia. Producent przygotował też tryb niskiego opóźnienia, który ma być dedykowany graczom. Dzięki niemu dźwięk z ulubionych gier natychmiast dociera do Twoich uszu.

Słuchawki mają pasmo przenoszenia w zakresie od 20 Hz do 20 kHz, a impedancja wynosi 32 ohm. Wykonane są z ABS-u oraz aluminium. Ciekawym i zarazem wygodnym rozwiązaniem jest sterowanie przy pomocy małych, dotykowych panelów. W zestawie z urządzeniem znajduje się ładowarka w formie etui. Standardowo Audictius Dopamine Pro wytrzymują 4 godzin ciągłego grania, ale dzięki bezprzewodowej ładowarce czas ten wydłuża się aż do 16 godzin.

TP-Link Deco X68 – szybka sieć Wi-Fi Mesh w całym domu

Cena: od 1549 zł



Osoby, które mieszkają w dużych domach lub mieszkaniach wiedzą, że udostępnienie szybkiej sieci Wi-Fi w każdym jego zakamarku wymaga odpowiedniego rozwiązania. Jednym z nich jest Deco X68, czyli system Wi-Fi Mesh firmy TP-Link. Urządzenia te możemy łatwo łączyć ze sobą, zwiększając zasięg sieci bezprzewodowej do 510 m2 przy dwóch jednostkach i do 650 m2 przy trzech. Zaletą systemu jest to, że nasze urządzenie (smartfon, tablet, laptop czy cokolwiek innego) zawsze będzie połączone z jednostką, która pozwoli mu korzystać z sieci o najlepszych parametrach w danym miejscu, a przełączanie się między nimi jest zupełnie transparentne. Co istotne, system możemy rozbudować za pomocą dowolnych routerów Deco.

Deco X68 to domowy router Wi-Fi 6 klasy AX3600. Do dyspozycji mamy dzięki niemu trzy pasma sieci, dwa w zakresie 5 GHz o szybkości do 1802,2 Mb/s i do 1201 Mb/s oraz jedno w zakresie 2,4 Mb/s o przepustowości do 574 Mb/s. Daje to łącznie 3,6 Gb/s. Za wysoką wydajność sieci odpowiadają też technologie 3x3 MU-MIMO oraz OFDMA. To wszystko pozwala zapewnić stabilne łącze nawet dla 150 urządzeń.

Router TP-Link Deco X68 jest napędzany czterordzeniowym procesorem 1,5 GHz i jest wyposażony w dwa gigabitowe porty RJ45. Urządzenie zapewnia również inteligentną ochronę HomeShield, w której skład wchodzi ochrona urządzeń IoT, QoS, kontrola rodzicielska oraz kompleksowe raporty, pozwalające utrzymać kontrolę nad siecią Wi-Fi. A to wszystko jest zamknięte w gustownej obudowie w kształcie walca.



Do łatwej konfiguracji oraz zarządzania siecią stworzoną za pomocą urządzeń Deco X68 służy aplikacja Deco, którą możemy zainstalować na smartfonie lub tablecie. Jednostkę Deco da się również sparować z głośnikiem z wbudowaną Alexą, co pozwala sterować urządzeniem firmy TP-Link za pomocą głosu.



Samsung Galaxy Z Flip3 5G – telefon o dwóch obliczach

Cena: od 4299 zł

Szukasz smartfonu innego niż wszystkie? Galaxy Z Flip3 5G to model, który kusi przystępną, jak na tę klasę sprzętu ceną, z solidną, a zarazem elegancką konstrukcją i świetnymi parametrami technicznymi.

Złożony smartfon Galaxy Z Flip3 5G ma wymiary 86,4 x 72,2 x 17,1 mm i w zależności od wybranego koloru, powinien trafić w kobiece i męskie gusta. Lawendowa wersja spodoba się paniom, z kolei model czarny wygląda jak intrygujący gadżet dla każdego fana nowinek technologicznych. Do tego producent przygotował także wersję beżową oraz zieloną.

W każdej z nich uwagę zwraca doskonała jakość wykonania – Samsung połączył w obudowie składanego telefonu Galaxy Z Flip3 5G wytrzymałe szkło Gorilla Glass Victus i stop metali Armor Aluminum gwarantujące wodoszczelność IPX8. Ulepszony zawias wytrzyma 200 tysięcy odchyleń, co wystarczy na 5 lat codziennego używania.

Na obudowie złożonego smartfonu Galaxy Z Flip 5G wzrok przykuwa też zewnętrzny ekran Super AMOLED o przekątnej 1,9 cala i rozdzielczości 260 x 512. Użytkownik może podejrzeć na nim godzinę, datę, stan baterii, powiadomienia, a także aktywować przesuwane widżety (np. muzyka, alarm) oraz podgląd z aparatu.

Po rozłożeniu Galaxy Z Flip 5G zamienia się w całkiem inny smartfon, przypominający rozmiarami i wygodą obsługi flagowe smartfony Samsung Galaxy. Ma wymiary 166 x 72,2 x 6,9 mm, jest więc płaski i świetnie leży w dłoni. Główny ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2640) i odświeżaniu 120 Hz zachwyca kolorami, a odporność na zginanie zapewnia powłoką z elastycznego tworzywa PET.



Wewnątrz tej przemyślanej konstrukcji umieszczony jest flagowy, bardzo wydajny chipset Snapdragon 888, któremu towarzyszy 8 GB pamięci RAM. Do wyboru otrzymujemy dwa warianty pamięci wewnętrznej UFS 3.1 – 128 GB lub 256 GB. Takie połączenia zapewnia ogromną wydajność, gwarantującą wysoki komfort pracy z aplikacjami i w najbardziej wymagających grach 3D. W nich i podczas oglądania filmów atutem będą też świetne głośniki stereo dostrojone przez AKG.

Smartfon składany Samsung Galaxy Z Flip 5G to także najlepsze funkcje komunikacyjne – pozwala na korzystanie z sieci 5G oraz bardzo szybkiego LTE kat. 20. Nie zabrakło Wi-Fi 6, VoLTE i Wi-Fi Calling, Bluetooth 5.1 czy NFC.

Zdjęcia wykonamy tylną parą aparatów – głównym 12 Mpix (OIS, f/1,8, piksele 1,4 µm) lub szerokokątnym 12 Mpix (f/2,2, piksele 1,12 μm, 123˚). Producent zadbał o bogaty zestaw opcji fotograficznych i wideo, świetnie spisuje się tryb nocny, a filmy zachwycają bardzo skuteczną stabilizacją Super Steady. Tylnymi aparatami można robić zdjęcia selfie (korzystając z dodatkowego ekranu), chociaż oczywiście do dyspozycji otrzymujemy też osobny przedni aparat 10 Mpix.

Akumulator 3300 mAh z ładowaniem 15 W powinien zapewnić cały dzień pracy, a wszystkim zarządza Android 11. W zapowiedziach jest już najnowszy Android 12 z interfejsem One UI 4.0, więc i w tym przypadku użytkownik będzie się cieszył nowym i wydajnym smartfonem.

Thule Subterra 34L – plecak na lata



Jeśli lubicie praktyczne prezenty, z pewnością szybko polubicie się z Thule Subterra 34L. W teorii jest to wygodny plecak na laptopa, jednak w praktyce doskonale sprawdzi się w roli torby podróżnej – w sam raz na wypad na Sylwestra w górach lub szybki weekend za miastem.

Plecak Thule Subterra 34L naszpikowany jest praktycznymi rozwiązaniami. Mamy tu np. specjalną wzmocnioną przegrodę do transportu laptopa (maksymalnie 15,6”), opcję otwierania zarówno od góry, jak i od boku, a nawet dedykowane kieszenie na tablet i inne niezbędne akcesoria.

Ba, producent pomyślał nawet o specjalnym pokrowcu na ubrania, tzw. „packing cube”. Dlaczego to takie fajne rozwiązanie? Po pierwsze, dlatego że przechowywane w nim ciuchy nie pogniotą się tak mocno w transporcie, więc ominie nas wątpliwa przyjemność szukania na szybko żelazka zaraz po przyjeździe do hotelu lub pensjonatu. Po drugie, bo możemy je błyskawicznie wypakować i od razu z lekkim plecakiem ruszyć na zwiedzanie miasta.

Tenda TX9 Pro – router z Wi-Fi 6 o jakości premium

Cena: od 259 zł



Tenda TX9 Pro (dostępna też pod nazwą RX9 Pro) to dwuzakresowy router Wi-Fi 6, który został stworzony po to, by zbudować wydajną sieć bezprzewodową w domu lub biurze. Urządzenie obsługuje pasmo o szerokości 160 MHz oraz szybką transmisję 1024-QAM. Przekłada się to na osiąganą łączną prędkość przesyłania danych na poziomie 2967 Mb/s: do 2402 Mb/s w zakresie 5 GHz i do 572 Mb/s przy częstotliwości 2,4 GHz. Standard 802.11ax to między innymi technologie OFDMA oraz MU-MIMO, dzięki którym z szybkiego, stabilnego połączenia Wi-Fi może skorzystać wiele urządzeń jednocześnie. O to, by było to możliwe, dba również wydajny, dwurdzeniowy procesor 1,6 GHz o pojemności operacyjnej 3000 DMIPS.

Router marki Tenda został wyposażony w cztery moduły FEM z niezależnymi wzmacniaczami sygnału, które współpracują z czterema zewnętrznymi antenami 6 dBi. Dzięki temu sygnał sieci bezprzewodowej może dotrzeć dalej, nawet przez ścianę. Aby zapobiec negatywnemu wpływowi interferencji fal radiowych z innych sieci, Tenda TX9 Pro stosuje technologię kolorowania BSS. Z kolei technologia TWT (Target Wake-up Time) pozwala routerowi zarządzać zasilaniem podłączonych urządzeń, przedłużając czas ich pracy na zasilaniu bateryjnym.

Tenda TX9 Pro umożliwia zabezpieczenie dostępu do sieci protokołem WPA3, wspiera też protokół IPv6. Urządzenie oferuje możliwość stworzenia sieci dla gości, jest również kontrola rodzicielska, harmonogram Wi-Fi oraz filtrowanie dostępu do sieci za pomocą białej i czarnej listy. Do konfiguracji i zarządzania siecią służy rozbudowane panel webowy oraz prosta w obsłudze aplikacja mobilna. Ta ostatnia pozwala mieć wgląd na działanie naszej sieci z dowolnego miejsca na świecie. Router ma gigabitowy port WAN oraz trzy porty LAN o identycznej przepustowości.

Zobacz: Tenda TX9 Pro – bardzo dobry router z Wi-Fi 6

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, mat. prasowe, wł.

Źródło tekstu: wł.