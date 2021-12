Zdecydowaliśmy. Oto smartfony, które warto kupić w 2021 r.

Najlepszy telefon w grudniu 2021 roku? Zmierzyliśmy się z tym pytaniem! Oto nagrody redakcji TELEPOLIS.PL w gorącej końcówce 2021 roku.

Jaki telefon wybrać? Finalny ranking 2021 roku

Na “Gorące Telefony”, czyli coroczne nagrody TELEPOLIS.PL za największe innowacje na rynku smartfonów trzeba jeszcze chwilę poczekać (publikujemy je w Sylwestra). Co jednak, jeśli telefon chcesz kupić już teraz i niekoniecznie wydać majątek? W tym podsumowaniu 2021 roku znajdziecie modele z wielu półek cenowych, zarówno nowości, jak i smartfony przez nas już wielokrotnie nagradzane.

Przejrzeliśmy dla Was aktualne oferty i wybraliśmy najlepsze smartfony zdaniem redakcji TELEPOLIS.PL. Kluczem wyboru były widełki cenowe, wyposażenie i faktyczna dostępność sprzętu w sklepach. Nie ukrywamy, że np. bardzo chętnie polecalibyśmy wśród droższych modeli Xiaomi Mi 11 Ultra, ale ten wyparował z magazynów w połowie roku. Tradycyjnie już, ceny urządzeń braliśmy z Ceneo.pl, uwzględniając jedynie duże sklepy cieszące się zaufaniem klientów.

Xiaomi Poco M4 Pro 5G — stworzony do 5G

Cena: od 899 zł



Wielu z nas 5G nadal kojarzy się z technologią przyszłości – pełną potencjału, ale nieosiągalną. Nic bardziej mylnego! To znaczy, tak, w 5G faktycznie drzemie olbrzymi potencjał – to akurat prawda. Ale nie jest prawdą, że jest to technologia nieosiągalna. Wręcz przeciwnie. W 2021 roku na rynek trafiło mnóstwo telefonów z obsługą 5G. Ba, najtańsze z nich kupimy już poniżej 1000 zł.

Najciekawszą propozycją tego typu jest świeżo zaprezentowany Xiaomi Poco M4 Pro 5G. To telefon wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 810, który oprócz łączności 5G gwarantuje wysoką jak na ten segment wydajność. I bynajmniej nie są to jedyne atuty urządzenia – wręcz przeciwnie, to dopiero początek. Na pokładzie znajdziemy bowiem także bardzo dobry aparat 50 MP, pojemny akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W, a nawet głośniki stereo.

Mówiąc krótko, Xiaomi Poco M4 Pro 5G to niemalże ideał budżetowca i kolejny dowód na to, że Xiaomi wie, jak zrobić opłacalny telefon.

Inne propozycje:

Realme Narzo 30 5G

Realme 8

Realme 8 Pro — prawdziwy foto killer

Cena: od 1299 zł



Kiedy znajomi proszą mnie o radę, jaki telefon kupić, rzadko wspominają o wydajności czy wyświetlaczu. Nie, najważniejszą cechą, jaką ma mieć telefon, jest dobry aparat. I wiecie co? Jest telefon, który pozamiatał w tej kategorii tak, że po konkurencji nawet nie za bardzo jest co zbierać.

Realme 8 Pro, bo o nim mowa, udowodnił, że poniżej 1500 zł da się kupić smartfon, który pod względem możliwości fotograficznych nie ma się czego wstydzić nawet na tle flagowców. Tutejszy aparat 108 MP gwarantuje świetne odwzorowanie detali i wysoką jakość zdjęć nie tylko za dnia, ale i po zmroku. No i doskonałe odwzorowanie kolorów, z czym problem mają nawet kilkukrotnie drożsi konkurenci.

Oczywiście świetny aparat to nie jedyny atut Realme 8 Pro. Mimo kilku kompromisów to po prostu kawał świetnego smartfona, który polecamy przy każdej okazji i pewnie jeszcze długo polecać będziemy – przynajmniej do czasu pojawienia się następcy.

Inne propozycje:

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Realme GT Master Edition

Realme GT 5G — pogromca flagowców

Cena od: 2199 zł



Przez lata topowa wydajność była domeną wyłącznie najdroższych smartfonów i, nie oszukujmy się, dla wielu osób był to główny argument, żeby do takich modeli dopłacać. A co by było, gdyby można było mieć telefon o mocy flagowca w cenie do 2000 zł? Doskonałe pytanie! Na szczęście wcale nie musimy wysilać wyobraźni, by sobie na nie odpowiedzieć, bo taki telefon jest dziś dostępny na wyciągnięcie ręki – mowa o Realme GT 5G.

Realme GT 5G wyposażony został w procesor Qualcomm Snapdragonn 888, czyli w dalszym ciągu najmocniejszy tego typu układ na rynku. Dzięki temu „pogromca flagowców” chińskiego producenta doskonale poradzi sobie ze wszystkimi wymagającymi zadaniami: czy to pracą z ciężkimi dokumentami, obróbką zdjęć i filmów, czy też graniem.

Zresztą nie da się ukryć, że właśnie dla graczy Realme GT może się okazać szczególnie interesującą propozycją – nie tylko z powodu mocy obliczeniowej, ale także wysokiej klasy wyświetlacza AMOLED o odświeżaniu 120 Hz i głośników stereo.

Ale nie jest to bynajmniej kolejny smartfon typowo gamingowy. To po prostu solidna propozycja dla każdego entuzjasty, który w rozsądnej cenie chce mieć coś więcej, niż tylko namiastkę flagowca.

Inne propozycje:

OnePlus Nord 2 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

ASUS ZenFone 8 — mały, ale wariat

Cena od: 2899 zł (8/256 GB)



Też macie czasem wrażenie, że wszystkie telefony na rynku są jakieś takie… duże? I że z roku na rok coraz trudniej znaleźć dobrze wyposażonego smartfona, który bez problemu mieściłby się do kieszeni i można by go było obsłużyć jedną ręką? Nie musicie odpowiadać – znam odpowiedź. Ale na całe szczęście w roku 2021 trafił do sklepów model udowadniający, że da się inaczej.

ASUS ZenFone 8 to flagowiec z krwi i kości. Mamy tu topowy procesor Qualcomm Snapdragon 888, dobry aparat 64 MP z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), 8 GB RAM, głośniki stereo czy wodoszczelną obudowę (IP68). Mówiąc krótko, jest tu wszystko, czego można by sobie zamarzyć i udało się to zamknąć w wyjątkowo kompaktowej obudowie. Telefon mierzy raptem 148 mm długości i 68,5 mm szerokości, a więc bez problemu można go obsłużyć jedną ręką.

Oczywiście mniejsza obudowa oznacza nieco mniejszą baterię (4000 mAh) i wyświetlacz (5,9”) niż u pozostałych rywali, ale są to w zasadzie jedyne kompromisy, z którymi muszą się liczyć posiadacze ZenFone’a 8. To mały mocarz, który udowadnia, że „niemożliwe” jest możliwe i, co więcej może być rewelacyjną propozycją w swoim segmencie cenowym.

Inne propozycje:

Apple iPhone 12 Mini

Xiaomi 11T Pro

Samsung Galaxy Z Flip3 5G — ikoniczny design

Cena od: 4799 zł



Składane smartfony jeszcze do niedawna były wyłącznie ciekawostką. Czymś, co może i będzie miało sens w perspektywie kilku lat, ale aktualnie trudno było racjonalnie uzasadnić taki zakup. Sytuacja zmieniła się o 180 stopni za sprawą tegorocznych premier Samsunga, w tym w szczególności Samsunga Galaxy Z Flip3 5G.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G udowadnia, że smartfon ze składanym wyświetlaczem może być ciekawą propozycją nie tylko dla goniących za nowościami entuzjastów, ale także dla zwykłych użytkowników. W wyjątkowo rozsądnej jak na tego typu produkt cenie dostajemy topowe podzespoły z flagowym Snapdragonem 888 w roli procesora oraz główną atrakcję: zginany wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X. Ten ostatni ma przekątną aż 6,7”, a udało się go zmieścić w malutkiej obudowie, która po złożeniu przypomina puderniczkę i mieści się w każdej kieszeni.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G pokazuje, jak może wyglądać przyszłość smartfonów, będąc jednocześnie atrakcyjnym, dopracowanym produktem. Nieważne, czy zależy Wam na wysokiej wydajności, kompaktowych gabarytach czy efektownym designie – z pewnością znajdziecie tu coś dla siebie.

Inne propozycje:

Samsung Galaxy S21 5G

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13 Pro — idealny dla ludzi biznesu

Cena od: 5199 zł



Smartfon powyżej 5000 zł to już nie jest „tylko telefon do dzwonienia”. To w większości narzędzie pracy albo symbol statusu. Oczekujemy od niego dużo, ale nie oszukujmy się – za te pieniądze mamy święte prawo oczekiwać. I w przypadku nowego iPhone’a 13 Pro to „dużo” dostajemy. Ba, nawet z nawiązką.

Pisząc o atutach iPhone’a 13 Pro można zacząć od tego, że został wyposażony w szalenie wydajny procesor Apple A15 Bionic i wysokiej klasy wyświetlacz Super Retina XDR. Można też wspomnieć o tym, że jego aparatem zrobimy jedne z lepszych zdjęć i filmów na rynku. Ale wiecie co? Żadna z tych rzeczy nie przekonałaby mnie, żeby kupić telefon za te pieniądze.

Co innego wysoki poziom bezpieczeństwa oraz prawdopodobnie najdłuższy okres wsparcia na rynku. Albo perfekcyjna wręcz współpraca z innymi urządzeniami należącymi do ekosystemu Apple. Jeśli szukamy „klasy biznes” wśród smartfonów, iPhone 13 Pro (lub jego większy krewny – iPhone 13 Pro Max) jest w zasadzie jedynym słusznym wyborem.

Inne propozycje:

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Xiaomi, Realme, ASUS, Samsung, Apple

Źródło tekstu: własne