Laptop dla gracza na Święta – polecane modele w różnych cenach

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Jedną z propozycji na prezent może być laptop dla gracza. Przygotowałem kilka propozycji w różnych przedziałach cenowych.

Okres przedświąteczny to najgorętszy moment dla sklepów i producentów elektroniki. Powód jest prosty i raczej oczywisty – gorączka zakupów, związana z chęcią kupienia najbliższym prezentów. Wiele zależy od zasobności portfela, ale zawsze dobrą propozycją na podarunek jest gamingowy laptop. Te dostępne są w różnych przedziałach cenowych, więc wybrałem kilka moim zdaniem najlepszych propozycji.

Ostatecznie zdecydowaliśmy się na cztery progi – do 4000, 5000, 6000 oraz 7000 zł. W każdym z nich wybrałem jeden model, który moim zdaniem jest najlepszą propozycją w swojej kategorii. Oczywiście wiele konstrukcji wypada podobnie, więc trudno wybrać laptopa jednoznacznie najlepszego. To w końcu subiektywny wybór, więc jeśli macie inne propozycje, to chętnie ich wysłuchamy w komentarzach. Tymczasem czas zmierzać do brzegu.



Acer Nitro 5

Cena: 3899 zł



W mojej ocenie najlepszym wyborem w cenie do 4000 zł jest Acer Nitro 5. W tej kwocie możecie kupić jedną z dwóch wersji – albo z procesorem AMD Ryzen 5 5600H, albo z układem Intel Core i5-11400H. Obie konstrukcje są porównywalne, ale pod względem wydajności minimalnie lepiej wypada jednak procesor Czerwonych, czyli AMD Ryzen 5 5600H. Dlatego to właśnie tę wersję polecam bardziej.

Oprócz tego laptop wyposażony jest w 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1080p i odświeżaniu 144 Hz. Za wydajność w grach, obok wspominanego procesora, dbają też: układ graficzny GeForce RTX 3050 z TGP do 75 W oraz 8 GB pamięci RAM. W razie potrzeby jedno gniazdo pamięci jest wolne, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozszerzyć je do 16 GB. Dużą zaletą jest też pełnowymiarowa klawiatura z podświetleniem RGB LED. Jedyna wada to brak systemu operacyjnego.

Inne propozycje:

Asus ROG Strix G15

Cena: 4999 zł

Jedną z najlepszych propozycji w cenie do 5000 zł jest w mojej ocenie Asus ROG Strix G15. To typowy, gamingowy laptop z cienkimi ramkami wokół ekranu, dzięki czemu sprawia wrażenie mniejszego, niż jest w rzeczywistości. Model ten wyposażony jest w 15,6-calowy ekran IPS, który może wyświetlać obraz z rozdzielczością 1080p i przy odświeżaniu do 144 Hz. To dzisiaj już standard, nawet w tych trochę tańszych laptopach.

Pod względem wydajności Asus ROG Strix G15 nie ma czego się wstydzić. Jego serce to AMD Ryzen 7 4800H, więc układ 80-rdzeniowy i 16-wątkowy o taktowaniu do 4,2 GHz. Jest on wspierany przez 16 GB pamięci DDR4 3200 MHz. Niestety, tutaj nie ma już wolnych miejsc, więc rozbudowa nie jest możliwa. Za wrażenia graficzne odpowiada z kolei GeForce RTX 3050 Ti. Standardowe TGP to 60 W, ale w razie potrzeby może być zwiększone do 75 W, co powinno dać lekkiego kopa wydajnościowego. Pozostała specyfikacja to między innymi dysk SSD M.2 NVMe o pojemności 512 GB, WiFi 6, Bluetooth 5.1 oraz system operacyjny Windows 10 Home, który można zaktualizować do Windowsa 11.

Inne propozycje:

MSI Katana GF66

Cena: 5999 zł

Kwota 6000 zł to już trochę wyższa półka w przypadku laptopów dla graczy. Taki budżet pozwala już wybierać spośród wielu modeli, które często niewiele się od siebie różnią. Dlatego wybór odpowiedniego jest trudniejszy, niż mogłoby się wydawać. Gdybym sam miał kupić laptopa gamingowego właśnie w takiej cenie, to postawiłbym na MSI Katana GF66, który wyróżnia się przede wszystkim mocną specyfikacją.

Ekran w laptopie to standard, czyli 15,6-calowy matryca IPS o rozdzielczości 1080p i z odświeżaniem 144 Hz. Nic nadzwyczajnego, ale jednocześnie cieszy, że producent nie zapomniał o podstawach. Jeszcze lepiej wygląda to we wnętrzu. Przede wszystkim cieszy obecność procesora Intel Core i7-11800H, który ma 8 rdzeni i 16 wątków. Poza tym MSI GF66 oferuje 16 GB pamięci DDR4 3200 MHz bez możliwości rozbudowania oraz dysk NVMe o pojemności 512 GB. Jednak najważniejszy jest tutaj układ graficzny, czyli GeForce RTX 3060 o TGP do 85 W. Szkoda tylko, że w tej cenie ze świecą szukać wariantu z Windowsem.

Inne propozycje:

Acer Nitro 5

Cena: 6999 zł



Wiem, że się powtarzam, ale model Acer Nitro 5 możesz kupić również w wersji za około 7000 zł. Oczywiście jest on nieporównywalnie lepszy od modelu za 4000 zł, chociaż podstawowe założenia są te same. To nadal mniej więcej ten sam laptop, z identyczną obudową, klawiaturą i 2-komorowym akumulatorem o pojemności 3733 mAh.

W takiej cenie Acer Nitro 5 możecie kupić w bardzo mocnej wersji z 6-rdzeniowym i 12-wątkowym procesorem AMD Ryzen 5 5600H, 32 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz oraz układem graficznym GeForce RTX 3070 z TGP na poziomie 80 W (maksymalnie do 100 W). Takie podzespoły gwarantują bardzo wysoką wydajność w każdej najnowszej grze w rozdzielczości 1080p. Czemu tylko takiej? Oczywiście do laptopa można podłączyć zewnętrzny monitor, ale wbudowany, 15,6-calowy ekran oferuje właśnie taką rozdzielczość przy odświeżaniu 144 Hz.

Poza tym Acer Nitro 5 ma dwa dyski, każdy o pojemności 1 TB. Jeden to szybki nośnik SSD M.2, a drugi to standardowy HDD. Ma też moduły WiFi 6, Bluetooth czy też pełnowymiarową klawiaturę z podświetleniem LED. Laptop ma wymiary 363 × 262 × 24,9 mm i masę 2,23 kg.

Inne propozycje:

Podsumowanie

Jeśli dysponujecie odpowiednią kwotą i chcielibyście komuś kupić gamingowego laptopa na świąteczny prezent, to powyższe propozycje są w mojej ocenie najciekawszymi w określonym przedziałach cenowych. Jest wiele innych, udanych modeli przy określonym budżecie, więc mam nadzieję, że nasi czytelnicy okażą się pomocni w komentarzach i dadzą też swoje propozycje.

Wiem, że nadal — pomimo wyższych cen — komputery stacjonarne są bardziej opłacalne w porównaniu z laptopami. Pamiętajcie jednak, że ktoś może po prostu preferować notebooka nad desktopem. Powodów ku temu może być wiele. Poza tym dzisiaj po prostu łatwiej kupić laptopa niż stacjonarkę nawet pomimo lepszej dostępności GPU.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock (Evgeny Atamanenko i Phoenix_Renders), Acer, Asus, MSI