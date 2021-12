Jaki komputer do gier? Polecane zestawy na grudzień 2021

Grudzień to Święta, a Święta to dobry moment na zakup wymarzonego komputera. Pomimo wysokich cen kart graficznych podjęliśmy się tego trudnego zadania.

Jak składamy polecane komputery dla graczy?

Chociaż ceny kart graficznych zmieniają się jak w kalejdoskopie, to my nie zmieniamy swojego podejścia do składanych komputerów. To przede wszystkim zestawy dla graczy, więc stawiamy głównie na wydajność oraz ewentualną rozbudowę w przyszłości. To też oznacza, że najważniejsze podzespoły to przede wszystkim karta graficzna, procesor oraz pamięć RAM. Jednocześnie nie zapominamy o przyzwoitej płycie głównej, solidnym zasilaczu i dysku SSD, całkowicie odrzucają modele HDD, bo te są już praktycznie nieopłacalne.

Chociaż w ostatnich tygodniach zadebiutowały procesory Alder Lake, to trudno uznać je w tym momencie za opłacalne. Owszem, wzrost wydajności jest duży, ale to samo można powiedzieć o cenie. Ta, w zależności od modelu, wzrosła nawet o kilkaset złotych. Do tego dochodzą bardzo drogie płyty główne z chipsetem Z690 i jeszcze droższe pamięci RAM DDR5, które w grach nie przynoszą wielkiego wzrostu wydajności. Wszystko to składa się na dość drogą platformę, która może jest szybsza, ale nie na tyle, aby usprawiedliwić wydatek dodatkowych złotówek. Dlatego w większości zestawów pozostajemy przy modelach z serii Rocket Lake.

Nic nie zmienia się też w kwestii obudów, chłodzeń do procesorów oraz napędów CD/DVD. Te ostatnie są dzisiaj całkowite zbędne, więc ich nie proponujemy. Obudowa to z kolei mocno indywidualna sprawa, bo wpływa na wygląd komputera, więc polecane modele znajdziecie na ostatniej stronie. Z kolei chłodzenie procesora zależy od wymagań i zamiarów na przyszłości. Jeśli planujecie podkręcać CPU, to lepiej wybrać jakieś AiO. Jeśli nie, to w zupełności wystarczy model chłodzący powietrzem. Polecane modele również znajdują się na ostatniej stronie.

Pamiętajcie też, że nawet składanie komputerów to kwestia mocno indywidualna. Każdy z nas ma swoje preferencje odnośnie do producentów czy konkretnych podzespołów. Jeśli macie jakieś sugestie lub Waszym zdaniem warto byłoby coś zmienić, to komentarze są do Waszej dyspozycji. No i nie zapominajcie, że ceny kart graficznych zmieniają się tak szybko, że tydzień po publikacji mogą być już nieaktualne. Prawdę mówiąc, niewiele jesteśmy w stanie z tym zrobić. Takie są aktualnie realia.

