Czy to monitor ostateczny? Testujemy model AOC mini-LED dla graczy

AOC AGON AG274QXM to monitor, który zadowoli jednocześnie graczy oraz profesjonalistów. Dlaczego? Tego dowiecie się z naszej recenzji tego modelu z technologią mini-LED.

Przyznam szczerze, że bardzo ucieszyła mnie możliwość przetestowania monitora AOC AGON AG274QXM. Powód jest bardzo prosty – to monitor mini-LED. To kolejna generacja ekranów LCD, która – chociaż jest zaledwie zapowiedzią micro-LED – w znaczący sposób (przynajmniej na papierze) poprawia jakość obrazu. Dlatego szczególnie ciekawie zapowiada się w modelu dla graczy, który przy odświeżaniu aż 170 Hz powinien oferować rewelacyjne odwzorowanie kolorów. Sprawdźmy, jak się to ma w praktyce.

Czym jest mini-LED?

Zanim jednak przejdziemy do rzeczywistej recenzji, warto przypomnieć, czym w ogóle jest technologia mini-LED. Zacznijmy od tego, że ekrany LCD potrzebują podświetlenia, aby obraz na nich był dla nas widoczny. Przez wiele lat był to jeden z najbardziej rozwijanych przez producentów aspektów. Do tej pory jednym z najlepszych było FALD, w którym kilkaset diod LED zapewniało odpowiednią iluminację i jednocześnie pozwalało na dynamiczne wygaszanie stref, które podświetlenia nie wymagały.



Technologia mini-LED to rozwinięcie podświetlenia typu FALD. Na czym polega różnica? Przede wszystkim znacząco rośnie liczba diod. Jest ich nie kilkaset, a kilka tysięcy. Na dodatek są one dużo mniejsze. Przekłada się to na wyższą jasność oraz idący za tym lepszy efekt HDR, a także mocniejszy kontrast z powodu łatwego wygaszania stref podświetlenia, których jest po prostu więcej. To jednak nadal ekran LCD, po prostu znacząco usprawniony, więc nie ma w nim ryzyka wypalania, jak w wyświetlaczach OLED. Może czerń nie jest tak głęboka, a kontrast aż tak wysoki, jak w modelach organicznych, ale mini-LED ma wiele innych zalet, jak trwałość i wysoka jasność.

W skrócie – to po prostu jeszcze lepsze ekrany LCD. Czas sprawdzić, jak pasują one do monitora stworzonego z myślą o graczach.

AOC AGON AG274QXM – specyfikacja

AOC AGON AG274QXM wyposażony jest w 27-calowy ekran IPS z podświetleniem mini-LED i aż 576 lokalnymi strefami przyciemniania. Ma standardową proporcję 16:9 oraz rozdzielczość maksymalną QHD, czyli 2560 × 1440 pikseli. Odświeża obraz z częstotliwością do 170 Hz przy czasie reakcji 1 ms (GtG – między odcieniami szarości). Według producenta maksymalna jasność to 600 nitów, a kontrast to z kolei 1000:1.

Monitor obsługuje AMD FreeSync Premium w zakresie od 48 do 170 Hz, ma certyfikat VESA DisplayHDR 1000 oraz aż w 155% pokrywa przestrzeń sRGB oraz w 116% paletę DCI-P3. Pamiętajcie jednak, że mówimy o oficjalnej specyfikacji, a nie naszych testach. Jest też zgodny z G-Sync i ma wbudowane głośniki stereo o mocy 10 W (2 × 5 W) z DTS. Wyposażony jest w dwa złącza HDMI 2.0, jedno DisplayPort 1.4, USB-C 3.2 z PowerDelivery 65 W, cztery USB typu A, jedno USB-B, a także wejście i wyjście audio minijack 3,5 mm.

Panel: IPS LCD

Podświetlenie: mini-LED

Przekątna: 27”

Odwzorowanie kolorów: DCI-P3 116%, sRGB 155%

HDR: DisplayHDR 1000

Rozdzielczość: QHD (2560 × 1440)

Odświeżanie: 170 Hz

Czas reakcji: 1 ms (Grey to Grey)

Jasność: 600 cd/m²

Kontrast (typowy): 1000:1

Audio: 10 W (2 × 5 W) z DTS

Złącza: 2 × HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1 × DisplayPort 1.4, 1 × USB-C (PD 65 W), 4 × USB-A, 1 × UBS-B, wejście i wyjście audio minijack 3,5 mm

Inne: AMD FreeSync Premium, G-Sync Compatible, VESA DisplayHDR 1000

W opakowaniu: zasilacz, kabel HDMI (1,8 m), kabel DisplayPort (1,8 m) oraz kabel USB-C na C/A (1,5m)

Masa: 8,15 kg

Wymiary: 427,3-547,3 × 612,9 × 352,1 mm (wysokość × szerokość × głębokość)

Gwarancja: 3 lata

Cena: ok. 5400 zł

