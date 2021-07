Tenda TX9 Pro – bardzo dobry router z Wi-Fi 6

W swoich domach mamy coraz więcej urządzeń, które wymagają bezprzewodowego połączenia z Internetem. Naturalnym wyborem w takich sytuacjach jest wydajny router z obsługą standardu Wi-Fi 6. Jednym z nich jest urządzenie Tenda TX9 Pro, który otrzymałem do testów.

Tenda TX9 Pro to dwuzakresowy router klasy AX3000, który powinien dobrze się sprawdzić w każdym domu, w którym jest wiele urządzeń korzystających z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Standard Wi-Fi 6 jest w stanie obsłużyć wiele podłączonych sprzętów jednocześnie, co ma szczególne znaczenie w erze systemów smart home.

A jak urządzenie marki Tenda sprawuje się na co dzień? Tego dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Podstawowe dane techniczne Tenda TX9 Pro (sprzedawany też jako RX9 Pro):

Plastikowa obudowa w kolorze czarnym,

Wymiary: 272,44 x 162,85 x 43,71 mm, masa: ok. 447 g,

Procesor: dwurdzeniowy, 1,6 GHz, 3000 DMIPS, NPU 2220 MHz,

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz, MU-MIMO, OFDMA, prędkość do 2402 Mb/s (5 GHz) i do 574 Mb/s (2,4 GHz),

4 zintegrowane anteny o zysku 6 dBi,

1 gigabitowy port WAN + 3 gigabitowe porty LAN,

Wybrane funkcje: SSID Broadcast, Transmission Power, Beamforming, dynamiczne przydzielanie adresów IP/statyczne przydzielanie adresów IP/PPPoE/L2TP/PPTP, DHCP, Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ Host, TWT, IPTV,

Zdalne zarządzanie za pomocą aplikacji mobilnej,

Zabezpieczenia: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3, WPS, Client Filter, Wireless Security, kontrola rodzicielska, sieć dla gości, VPN,

Zasilanie sieciowe: 12 V / 1,5 A,

Cena: 349 zł.

Wygląd zewnętrzny i zawartość pudełka

Tenda TX9 Pro to jeden z routerów, który przypomina leżącego na plecach pająka. Obudowa urządzenia została wykonana z czarnego plastiku i wygląda na tyle atrakcyjnie, byśmy mogli zostawić ten sprzęt na widoku. Router ma stosunkowo niewielkie rozmiary oraz jest lekkie. Plus należy się za możliwość powieszenia urządzenia na ścianie, czemu służą specjalne otwory na spodzie obudowy.

Na tylnej ściance Tenda TX9 Pro ma gniazdo zasilania, przycisk RESET / WPS oraz cztery gniazda RJ45 (WAN, LAN1, LAN2 i LAN3/IPTV). Tu również, a także po bokach, znajdują się cztery ruchome anteny, których położenie w dużym zakresie regulować. Za odprowadzanie ciepła z pracujących podzespołów odpowiadają otwory wentylacyjne na spodzie oraz bocznych ściankach obudowy.

Router Tenda TX9 Pro przyjechał do mnie w czarnym estetycznym pudełku. W zestawie znalazł się zasilacz sieciowy o mocy 18 W (12 V / 1,5 A), płaski przewód LAN oraz krótka instrukcja obsługi (w języku angielskim). Podczas testów używałem dwóch laptopów i smartfonu, a także domowego łącza internetowego.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak