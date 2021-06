Mercusys MR70X – wydajny router Wi-Fi 6 za grosze

Technologia Wi-Fi 6 powoli powszechnieje, co jest zasługą między innymi coraz większej liczby urządzeń, które mogą z niej korzystać. Jednym z nich jest Mercusys MR70 – mały i tani router marki należącej do firmy TP-Link.

Czy mały i tani router może zapewnić dobry zasięg sieci Wi-Fi 6 w całym domu oraz możliwość korzystania z szybkiego połączenia z Internetem? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, otrzymałem do testów urządzenie Mercusys MR70X. To niewielki i lekki sprzęt, który ma atrakcyjny wygląd, a podczas jego kupowania nie nadwerężymy zbytnio naszych portfeli. A ile ten router jest w stanie zaoferować swoim użytkownikom? Odpowiedź na to i na inne pytania znajdziesz w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Podstawowe dane techniczne:

Plastikowa obudowa w kolorze czarnym,

Wymiary: 208,8 x 171,6 x 41,7 mm, masa: ok. 345 g,

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz, MU-MIMO, OFDMA, 4 strumienie, prędkość do 1201 Mb/s (5 GHz) i do 574 Mb/s (2,4 GHz), Smart Connect,

4 zintegrowane anteny dookólne o zysku 5 dBi,

1 gigabitowy port WAN + 3 gigabitowe porty LAN,

Funkcje oprogramowania: dynamiczne przydzielanie adresów IP/statyczne przydzielanie adresów IP/PPPoE/L2TP/PPTP, kontrola dostępu, zarządzanie lokalne i zdalne, DHCP, Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ,

Zabezpieczenia: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3, SPI Firewall, wiązanie adresów IP i MAC, sieć Wi-Fi dla gości, obsługa OpenVPN i PPTP,

Zasilanie sieciowe: 12 V / 1 A.

Wygląd zewnętrzny i zawartość pudełka

Mercusys MR70X ze swoimi antenami wygląda trochę jak leżący na plecach pająk. Wykonana z czarnego plastiku obudowa routera wygląda bardzo dobrze, a atrakcyjności dodają jej wzory na górnej powierzchni. Urządzenie ma niewielkie rozmiary i jest bardzo lekkie, dzięki czemu nie powinniśmy mieć większych problemów ze znalezieniem dla niego dogodnej lokalizacji.

Urządzenie ma 4 zintegrowane anteny dookólne, których położenie możemy w dużym zakresie regulować. Z przodu routera znajduje się dioda informująca o jego pracy, natomiast z tyłu producent umieścił wszystkie gniazda (WAN, LAN i zasilania) oraz przycisk RESET / WPS. Otwory wentylacyjne są na spodzie. Przydałyby się jeszcze otwory umożliwiające powieszenie urządzenia na przykład na ścianie.

Mercusys MR70X sprzedawany jest w komplecie z zasilaczem sieciowym o mocy 12 W oraz przewodem LAN kategorii 5E. Jest też krótka, wielojęzyczna instrukcja obsługi „Quick Installation Guide”. Taki zestaw otrzymałem też do testów, w czasie których korzystałem również z dwóch laptopów i smartfonu, a także domowego łącza internetowego.

Źródło zdjęć: wł., Mercusys