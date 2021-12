Brakuje Ci pomysłu na prezent? Najlepsze książki na Święta - część 1

Szukasz ciekawych książek na świąteczny prezent? Beata przygotowała listę najlepszych propozycji!

Książka to doskonały pomysł na prezent. Wybór odpowiedniego tytułu bywa niekiedy trudnym zadaniem, szczególnie jeśli do końca nie znamy upodobań drugiej osoby. Przychodzę więc do Was z kilkoma propozycjami, wraz z oznaczeniem, komu dana książka może najbardziej się spodobać!

J.W. Rinzler „Jak powstał OBCY” – album.

To kompletna historia wydana w formie fantastycznego albumu, pełna pozakulisowych fotografii i ciekawostek z planu. Książka zawiera niepublikowane dotąd zdjęcia, ilustracje oraz dokumenty z archiwów wytwórni FOX. Ridley Scott rzucił nowe światło na cały proces twórczy, omawiając wiele trudności i niezwykłych chwil, których doświadczył.

Dla kogo:

fanów serii filmów i książek „Obcy” oraz wydań graficznych z ilustracjami,

a także dla miłośników gatunku sci-fi.

Larry McMurtry „Na południe od Brazos”, „Ulice Laredo”



Autor stworzył western z krwi i kości, zachwycający nawet tych, którzy za westernami nie przepadają; napisany z rozmachem, pełen mistrzowsko wykreowanych i wielowymiarowych postaci, uchwyconych w nad wyraz realistycznej, niespiesznej fabule. Książka bez wad, literackie arcydzieło, które bawi, smuci, wzrusza i skłania do refleksji.

Dla kogo:

fanów westernów,

miłośników kilkutomowych serii,

wymagającego czytelnika, szukającego nie tylko dobrej akcji, lecz najwyższego stylu,

miłośników dużych, wielostronicowych książek.

Maciej Paterczyk „Czarny Bałtyk”



Kołobrzeg, 1949 rok. W alternatywnej rzeczywistości historia Polski toczy się inaczej, niż jest nam to znane. Hitler przegrywa wojnę, kończy się również sowiecka opresja. Do hotelu „Czarny Bałtyk” przyjeżdża tajemnicza kobieta o zniewalającej urodzie, od razu zyskując sobie przychylność Jerzego Twardowskiego, recepcjonisty i głównego selekcjonera przybyłych gości. Od pozostałych podróżnych odróżnia ją to, że swoją pierwszą noc w nowym miejscu kończy w kałuży własnej krwi, zanim jeszcze nastanie świt.

Dla kogo:

fanów kryminałów i retro kryminałów,

osób lubiących alternatywne rzeczywistości,

fanów niedługich historii.

Dan Simmons „Terror”



„Niekiedy znowu, jeszcze głębszą nocą, kiedy jęki lodu zmieniają się w krzyki, Crozierowi wydaje się, że okręt stał się jego ciałem i umysłem. Na zewnątrz – za pokładem i kadłubem – czai się śmierć”.

Dla wielbicieli historii wypraw arktycznych, tragiczna historia HMS Terroru i HMS Erebusa jest dobrze znana. Sir John Franklin w latach 50 XIX wieku decyduje się wytyczyć nową drogę pomiędzy wyspami Archipelagu Arktycznego. Dan Simmons dociera do skrawków historii, dokumentów i relacji ludności innuickiej, aby dopowiedzieć owianą tajemnicą dalszą historię zaginionej załogi. Bazując na lokalnych legendach, oglądając odnalezione artefakty i przeszukując archiwa, tworzy zatrważającą opowieść grozy.

Dla kogo:

fanów horroru i grozy,

miłośników historii bazujących na prawdziwych wydarzeniach,

fanów historii z wyprawami morskimi w tle.

Mikołaj Łoziński, „Stramer”



W międzywojennym Tarnowie, przy ulicy Goldhammera 20, swoje szczęście i smutki dzielą ze sobą Nathan, Rywka, Rudek, Rena, Salek, Hesio, Wela i Nusek. To właśnie ich codzienność, dorastanie, niepowodzenia, zwycięstwa oraz konflikty obserwujemy z pewną dozą ciekawości i zarazem niepokoju, ponieważ rodzina Stramerów jest wyznania mojżeszowego. Każdy z nich będzie musiał zmierzyć się z realiami przedwojennej Polski i wybuchem II wojny światowej.

Dla kogo:

fanów nagradzanych powieści i historii z okresu międzywojennego,

osób lubiących sięgnąć po trudną, gorzką, lecz pełną emocji prozę.

Helen Thomson „Nie do pomyślenia. O ludziach, których mózgi działają inaczej”



To, co nieraz diagnozujemy jako szaleństwo, zaburzenia psychiczne, a nawet obarczone klątwą lub opętanie, często znajduje wytłumaczenie w sposobie funkcjonowania ludzkiego mózgu. W książce poznamy mężczyznę, który pamięta każdy dzień ze swojego życia, nawet z okresu niemowlęctwa. Kobietę, regularnie gubiącą się we własnej kuchni. Przeczytamy także o osobie, którą własny mózg próbuje przekonać, że od dawna nie żyje.

Dla kogo:

miłośników literatury popularnonaukowej,

dla osób lubiące ciekawostki o funkcjonowaniu ludzkiego umysłu i o innych ludziach.

Mary Norton „Pożyczalscy” - słuchowisko



„Pożyczalscy" to piękna seria książek dla dzieci w wieku 6-12 lat, które urzekają najmłodszych, a jednocześnie wzbudzają podziw dorosłych. Mieszkająca pod podłogą sympatyczna rodzina, w której członkowie są nie więksi niż palec, cudownie psocą, podbierając mieszkańcom tu rękawiczkę, a tu agrafkę. Na pierwszy plan wysuwa się poczucie siły rodziny jako wspólnoty, która zawsze się wspiera i sobie pomaga. Polecam szczególnie w formie słuchowiska czytanego przez Edytę Jungowską.

Dla kogo:

fanów słuchowisk i audiobooków,

najmłodszych lubiących przygody i zabawę.

Mam nadzieję, że spośród zaproponowanych tytułów znajdziecie coś dla siebie! Już za tydzień część druga, tymczasem dajcie znać, czy sami lubicie dostawać książki w prezencie.

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury pod marką "opowiemci", zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Współorganizatorka wydarzenia kulturalnego w Katowicach Blog Book Meeting i współautorka e-booka "#instabezściemy"

