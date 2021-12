Orange: 30% energii z farm wiatrowych. Rusza nowa inwestycja

Orange Polska podpisał nową długoterminową umowę dotyczącą zakupu energii odnawialnej w Polsce. Firma ENERTRAG zbuduje na potrzeby operatora kolejną lądową farmę wiatrową. Łącznie z już zabezpieczonymi dostawami czystej energii, nowa instalacja pozwoli na zaspokojenie 30% zapotrzebowania energetycznego Orange Polska.

To druga tego typu umowa podpisana przez Orange Polska. Już dziś w Wielkopolsce pracują dwie instalacje, zaspokajające ok. 9% rocznego zapotrzebowania firmy na energię. W ramach nowego kontraktu do 2024 r. powstanie nowa farma wiatrowa, składająca się z maksymalnie 10 turbin o łącznej mocy do 36 MW. Zapewnią one ponad 120 GWh zużycia energii rocznie na potrzeby Orange Polska.

W Orange wciąż dokładamy starań, aby zmniejszyć nasz własny ślad węglowy, efektywnie gospodarując zasobami naturalnymi oraz energią, monitorując ich zużycie oraz redukując emisje dwutlenku węgla związane z naszą działalnością. Dzięki kolejnej inwestycji wiatrowej będziemy w połowie drogi do spełnienia naszej ambicji przedstawionej w strategii .Grow, czyli czerpania w 2025 r. co najmniej 60% energii ze źródeł odnawialnych. Cieszę się, że tym samym wspieramy rozwój mocy odnawialnych nad Wisłą

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

Simon Hagedorn, dyrektor finansowy ENERTRAG, dodaje:

Jesteśmy bardzo dumni z naszego wkładu w polską transformację energetyczną. Łącznie z tym projektem w ciągu dwóch lat zrealizujemy w Polsce ponad 200 MW. Negocjacje z Orange były bardzo konstruktywne, a uzgodnienie długoterminowej korporacyjnej umowy zakupu energii w ciągu niespełna trzech miesięcy podkreśla doświadczenie ENERTRAG jako dostawcy umów PPA. Nie możemy się doczekać budowy kolejnych elektrowni wiatrowych i słonecznych w najbliższej przyszłości.

Orange przekonuje, że w celu przeciwdziałania zmianom klimatu konieczne jest podjęcie trwałych działań, a sukces biznesowy nie powinien odbywać się kosztem środowiska. Dlatego Grupa Orange uznaje działania wspierające ochronę klimatu za jeden z priorytetowych celów, co wyraża globalna strategia operatora Engage 2025.

Wiosną Orange ogłosił swoje plany klimatyczne, deklarując, że do 2025 roku zmniejszy swoje bezpośrednie oraz pośrednie emisje własne aż o 65% (względem roku bazowego – 2015). Nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej netto (Net Zero Carbon) najpóźniej do 2040 roku – zarówno dla emisji własnych, jak i całego łańcucha wartości.

Źródło zdjęć: Orange