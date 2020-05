Orange Polska: Zielona energia ma pomarańczowego sojusznika

Orange Polska inwestuje w zieloną energię. Dwie nowe farmy wiatrowe mają zaspokoić 10% potrzeb energetycznych pomarańczowego operatora.

Dwie nowe farmy wiatrowe powstaną do końca 2020 roku w okolicach Poznania i dostarczą łącznie 50 GWh rocznie na potrzeby działalności Orange Polska. Jak podaje pomarańczowy operator, energia wyprodukowana przez powstające instalacje pozwoliłaby przesłać użytkownikom komórek 265 petabajtów danych. To pierwsza na polskim rynku umowa, w której stronami są bezpośrednio producent i ostateczny odbiorca zielonej energii, a energia jest dostarczana bezpośrednio do wielu rozproszonych punktów. Prąd z nowych wiatraków ma popłynąć do 18 tysięcy obiektów w infrastrukturze Orange, takich jak stacje bazowe telefonii mobilnej czy szafy dostępowe znajdujące się na ulicach miast. Inwestycję zrealizuje firma WPD.

Orange Polska chwali się tym że od lat realizuje szereg inicjatyw zmierzających do ograniczenia zużycia energii oraz śladu węglowego. W ciągu pięciu lat ilość energii potrzebnej do przesłania 1 gigabajta danych w sieci mobilnej operatora zmniejszyła się ośmiokrotnie. Dziś przetransferowanie 1 GB w tej sieci pochłania tyle samo energii, co zagotowanie w czajniku elektrycznym 2 litrów wody. Orange rozbudowuje też światłowodową sieć stacjonarnego dostępu do Internetu, która jest nawet pięciokrotnie bardziej efektywna energetycznie od starszych technologii.

Zielona energia popłynie też do klientów Orange

Orange wprowadza czystą energię nie tylko na potrzeby swojej działalności. Od maja tego roku ze specjalnej, zielonej oferty Orange Energia mogą korzystać również klienci indywidualni i biznesowi. Operator gwarantuje, że prąd dostarczany do ich domów lub firm pochodzi w 100% z odnawialnych źródeł energii. Klienci indywidualni mają do wyboru dwa promocyjne pakiety: komfort lub wygoda. W każdym z nich otrzymują gwarancję ceny do końca 2020 roku oraz bezpłatną pomoc fachowców w przypadku awarii instalacji lub sprzętów domowych, na przykład AGD, RTV czy PC. Klienci biznesowi mogą skorzystać z zielonej oferty, która poza czystym prądem gwarantuje stałą cenę prądu przez 2 lata i 500 zł bonusu na usługi mobilne lub smartfon. Propozycje te są już dostępne w zdalnych kanałach sprzedaży, a od 1 czerwca będzie można zamówić je także w salonach Orange Polska.

