5G jest z natury zielone. Nowy standard łączności zmniejszy ślad węglowy

W dyskusji o standardzie łączności 5G przywoływane są szybsza prędkość przesyłania danych i możliwość obsługi internetu rzeczy. Dużo mówi się o zyskach i wygodzie, ale co ze środowiskiem? Jaki wpływ na naszą planetę będzie miało 5G?

Intuicja podpowiada, że będzie to wpływ raczej korzystny. Automatyzacja i inteligentne zarządzanie urządzeniami pozwoli oszczędzać energię i optymalizować wykorzystanie zasobów. To powinno przynieść oszczędności zarówno w naszych domach, jak i w skali całych miast, a dla przemysłu na skale globalna.

Liczby to potwierdzają. Sieć w standardzie 5G może być pierwszą siecią telekomunikacyjna, która nie zostawi śladu węglowego. Mimo że sieć będzie wymagała gęstszego rozmieszczenia stacji bazowych.

Przez sieć w standardzie 5G prześlemy dwadzieścia razy więcej danych w tym samym czasie. Nie oznacza to jednak, że będzie ona pobierać dwadzieścia razy więcej energii. Na szczęście to tak nie działa.

Plus jako pierwszy operator zapowiedział uruchomienie komercyjnej sieci 5G już w I kwartale 2020.

Temperatura – podstawowy problem stacji bazowych

Gdy rozwijany był standard łączności LTE, jeszcze niewiele firm myślało o energooszczędności. Stacje bazowe LTE są pod tym względem nieco „zacofane”. Nawet 90 proc. konsumowanej przez nie energii jest zamieniana na zupełnie zbędne ciepło.

Stacje bazowe w standardzie 5G nie będą miały tego problemu. Wiosną 2019 roku Nokia zapowiedziała, że planuje wyposażyć swoje urządzenia w chłodzenie cieczą. To powinno zmniejszyć zużycie energii o połowę w porównaniu do chłodzenia powietrzem, a operator może odzyskać część energii cieplnej. W połączeniu z ulepszeniami czipów i odnawialnymi źródłami energii stacje bazowe Nokii mogą zredukować zapotrzebowanie na energię o 70 proc., a wraz z nim emisję dwutlenku węgla.

Pierwszą taką stację bazową mogliśmy zobaczyć podczas MWC w 2019 roku. To Nokia AirScale Base Station 5G. Nokia dąży do opracowania całkowicie bezemisyjnych rozwiązań, które czerpią energię ze źródeł odnawialnych i nie wymagają zasilania do chłodzenia. Ciekawe rozwiązania w tej dziedzinie stosuje też Huawei – to materiały biomimetyczne (inspirowane naturą) do rozpraszania ciepła.

Źródło zdjęć: Ericsson, Nokia, Huawei

Źródło tekstu: Ericsson, Nokia, Huawei, wł.