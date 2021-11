Masz dość nieznanych numerów? Broń na telemarketerów w nowej wersji

Lubiana aplikacja Truecaller, filtrująca telefoniczny spam, doczekała się właśnie nowej, dużej aktualizacji. Wydanie numer 12.2.6 wręcz ocieka zmianami.

Jeśli wierzyć statystykom, to Truecaller doczekał się już ponad 500 mln pobrań. I nic dziwnego, bo jest to narzędzie naprawdę przydatne. Korzystając z gigantycznej bazy danych, potrafi bowiem zidentyfikować i zablokować znaczną część telemarketerów czy telefonicznych scamerów. Sprawnie i niemalże bezobsługowo.

Niniejszym aplikacja doczekała się nowej odsłony, a jest to informacja o tyle istotna, że zmieniono naprawdę wiele. Włącznie z interfejsem, który zyskał bardziej pofragmentowaną, zdaniem twórców pożądaną przez użytkowników strukturę. Obok zmian czysto stylistycznych, rozmowy, wiadomości SMS, czaty grupowe i inne rozdzielono pomiędzy osobne zakładki, ale to oczywiście dopiero początek.

Zupełnie nowa funkcja wideoidentyfikacji pozwala nagrać krótki filmik, który będzie wyświetlany innym użytkownikom aplikacji, gdy do nich zadzwonisz. Istnieją zarówno gotowe szablony, jak i bardziej otwarty edytor.

Natomiast Ghost Calls pozwoli tworzyć i planować na wybraną godzinę fałszywe połączenia przychodzące, również od osób z listy kontaktów. Twórcy zachwalają, że jest to doskonałe rozwiązanie, aby wybrnąć z niezręcznych sytuacji. Albo w niebezpośredni sposób zakończyć przeciągające się spotkanie.

Truecaller 12: rozmowy nagrasz za darmo

Nie sensu stricto nowością, ale niewątpliwie zmianą na plus jest udostępnienie nagrywania rozmów dla użytkowników darmowej wersji aplikacji. Dotychczas była to funkcja zarezerwowana dla subskrybentów Premium. Co ważne, jak zapewniają autorzy, wszystkie pliki przechowywane są lokalnie i ani na moment nie trafiają na serwery firmy.

Miły gest nie oznacza jednakowoż, że motywacji, by zapłacić za subskrypcję zabraknie. Tylko płatna wersja udostępnia odczytywanie ID dzwoniącego poprzez syntezator, a także wspomnianą już wcześniej szerzej funkcję połączeń duchów.

Co nie powinno być zdziwieniem, aplikację Truecaller 12 można znaleźć w Sklepie Play. Subskrypcja Premium to wydatek rzędu 2,99 dol. na miesiąc.

