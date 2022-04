Google Play: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 84

Sklep Google Play to kopalnia złota, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co weekend dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne. Tym razem polecamy najlepsze alternatywy dla domyślnych aplikacji systemowych.

Smart Launcher – wygodniejszy ekran główny

Cena: 0 zł, dostępna wersja premium. Pobierz z Google Play

Korzystając na co dzień ze smartfona pewnie nie zdajecie sobie nawet sprawy, jak ważną rolę w tym wszystkim odgrywa tzw. launcher. Mowa tu o pulpicie, z poziomu którego mamy dostęp do wszystkich aplikacji i widżetów (i który przy okazji stanowi najlepsze miejsce na ustawienie ulubionego zdjęcia kota w roli tapety). Jeśli nie podoba się Wam standardowy ekran domowy Waszego telefonu, to mam dobrą wiadomość – możecie go bez problemu zmienić.

Jednym z ciekawszych alternatywnych ekranów domowych jest Smart Launcher. Na tle pozostałych wyróżnia się nieco innym podejściem do nawigacji, gdzie dużo większą rolę odgrywa szuflada aplikacji podzielona na kategorie tematyczne. W jednym miejscu znajdziemy wszystkie komunikatory, apki związane z multimediami czy gry. A co najlepsze, Smart Launcher wszystkie sam przypisuje aplikacje do odpowiedniego folderu i zazwyczaj robi to dobrze. Zbawienie, jeśli chcemy utrzymać porządek na telefonie.

I wiecie co? To tylko jedna z jego wielu praktycznych funkcji.

Microsoft Outlook – lepsza aplikacja do maili

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Generalnie podejrzewam, że większości użytkowników do obsługi poczty e-mail w zupełności wystarczy wbudowany Gmail. I tak, sprawdza się w tej roli dobrze – ale to nie znaczy, że nie można mieć czegoś równie dobrego, jeśli nie lepszego. Na przykład stary, dobry Microsoft Outlook.

Mobilna wersja Outlooka potrafi praktycznie wszystko to, co Gmail. Oferuje jednak szersze możliwości personalizacji i wygodniejszą obsługę kilku skrzynek jednocześnie, co może się okazać przydatne, jeśli korzystamy z tego samego telefonu prywatnie i służbowo.

Simple Gallery – naprawdę prosta galeria

Cena: 0 zł, dostępna wersja premium. Pobierz z Google Play

W pewnym momencie wbudowane galerie na smartfonach zmieniły się w rozbudowane kolosy, które koniecznie muszą zidentyfikować wszystkich naszych znajomych i wciskać nam synchronizację z chmurą. Jeśli dla odmiany preferujecie coś, co po prostu wyświetla zdjęcia, koniecznie sprawdźcie aplikację Simple Gallery (Prosta Galeria).

Jak sama nazwa wskazuje, Simple Gallery to po prostu proste narzędzie do przeglądania zdjęć. Pliki domyślnie sortowane są po folderach, bez zabawy w dzielenie ich osobno na zdjęcia z aparatu, wydarzenia czy zdjęcia kotów, jak jest to ostatnio modne.

Ale „prosta” bynajmniej nie oznacza „biedna”. Aplikacja oferuje szereg praktycznych funkcji, w tym m.in. rozbudowane opcje personalizacji czy możliwość ukrywania wybranych zdjęć i folderów. No i nie ma reklam – nawet w darmowej wersji.

Brave – funkcjonalna i bezpieczna

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Cenicie sobie prywatność w Internecie? W takim razie polecamy zastąpić Chrome’a przeglądarką Brave – nie pożałujecie!

Brave to przeglądarka internetowa, która na pierwszym miejscu stawia prywatność. Na pokładzie znajdziemy skutecznego wbudowanego adblocka i ochronę przed śledzeniem. Jednocześnie to nadal w pełni funkcjonalna przeglądarka internetowa z wygodnym interfejsem i szerokimi możliwościami konfiguracji.

Easy Voice Recorder – lepszy dyktafon

Cena: 0 zł, reklamy, dostępna wersja premium. Pobierz z Google Play

Dyktafon to jedna z częściej wykorzystywanych przeze mnie funkcji telefonu. Korzystałem z niej na studiach do robienia „notatek” z wykładów, korzystam z niej w pracy do nagrywania prezentacji, a czasem nawet narracji do wideo. Nie przypominam sobie natomiast, kiedy ostatni raz użyłem do tego domyślnej aplikacji – od wielu lat korzystam z alternatywnego Easy Voice Recorder.

Dlaczego? Bo Easy Voice Recorder daje mi o wiele większą kontrolę nad tym co nagrywam i jakiej jakości otrzymuję rezultaty. Aplikacja pozwala na wybór formatu, w jakim zapisywane są pliki. Zależy nam na oszczędności miejsca? A może chcemy wysokiej jakości nagrania, z którymi da się potem pracować? Żaden problem – tu mamy taki wybór.

Źródło zdjęć: Shutterstock, własne

Źródło tekstu: własne