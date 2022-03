Olej Thermomix! W Google Play są lepsze narzędzia do kuchni. Za darmo

Sklep Google Play to kopalnia przydatnych narzędzi, z którymi wywindujesz swoje umiejętności kulinarne na nowy poziom. Wcale nie trzeba do tego kupować robota za kilka tysięcy. Pomysłowość w kuchni jest bezcenna.

Co na obiad – Wylosuj sobie inspirację

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Zacznę od aplikacji, która odpowiada na pytanie padające codziennie w milionach polskich domów: co na obiad? Jeśli cierpisz na kreatywną blokadę albo masz po prostu dość kotleta z ziemniakami, to aplikacja dla Ciebie. Co na obiad losuje przepis ze sporej bazy, do której wciąż są dodawane nowe dania. Przy każdym przypisie znajdują się informacje o orientacyjnym czasie przygotowania i wartości kalorycznej dania. Jej twórcy to między innymi polscy specjaliści w zakresie żywienia i smaku, dania są sprawdzone, opatrzone zdjęciami, a cała treść jest dostępna za darmo.

SuperCook – Powiedz, co masz w lodówce, a powiem, co możesz ugotować

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

SuperCook to apka, pozwalająca pokonać kreatywne blokady. Jeśli masz w domu kilka produktów, ale nie wiesz, co z nich zrobić – tu znajdziesz odpowiedź. SuperCook przeszukuje polskie blogi i strony kulinarne, by znaleźć przepisy z produktami, które masz w spiżarni. Najlepsze przepisy możesz dodać do ulubionych, a jeśli czegoś Ci zabraknie, możesz przygotować wygodną listę zakupów. Najlepsze jest to, że nic się nie zmarnuje, bo nie zapomnisz, że coś leży w głębi lodówki.

Paprika v3 – Lepsza niż zakładki w przeglądarce

Cena: 0 zł, opcjonalny jednorazowy zakup za 24,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Paprika V3 to łatwy w obsłudze menedżer przepisów, w którym można dodawać przepisy bezpośrednio ze stron internetowych. Wiele przepisów jest w stanie importować automatycznie, a jeśli sobie z tym nie poradzi, można ręcznie oznaczać sekcje z listą składników, z instrukcjami i dodać zdjęcie, a zignorować całą zbędną otoczkę historyczną. Wyszukiwanie przepisów ma miejsce we wbudowanej przeglądarce, ale można też przekazać aplikacji skopiowany link do strony z przepisem.

Poza możliwością zbierania przepisów Papika v3 umożliwia prowadzenie spiżarni, układanie jadłospisów (na przykład na święta lub przyjęcie) i planowanie posiłków. Przepisy można oczywiście filtrować i przeszukiwać. Paprika v3 może synchronizować przepisy z chmurą po wykupieniu pełnej wersji aplikacji.

Whisk – Społeczność kucharzy-amatorów i baza własnych przepisów

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Jeśli Paprika v3 wyda Ci się zbyt toporna, sięgnij po Whisk. To świetne połączenie możliwości gromadzenia i edycji przepisów z sieci z eleganckim serwisem dla lubiących gotować. Możesz tu łatwo znaleźć inspirację w grupie, która Cię interesuje i zbierać przepisy, których nie chcesz zgubić z dowolnego miejsca w sieci.

Baza przepisów i ustawienia konta synchronizują się z chmurą za darmo. Oczywiście nie zabrakło tu możliwości łatwego udostępnienia listy zakupów oraz planowania posiłków z wyprzedzeniem.

Yummly – Zbuduj własną kolekcję przepisów z całego świata

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz za darmo z Google Play

Yummly to agregator ponad 2 milionów przepisów z różnych blogów kulinarnych, których autorzy piszą po angielsku. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wyjścia poza kulturowe szablony i poznania zupełnie nowych smaków i dań. Są tu dania z każdego zakątka świata, od Soul Kitchen po leciutkie potrawy wegańskie, od zup dla małych dzieci po drinki. Korzystając z Yummly dowiesz się, jakie dania królują w Meksyku i Szwecji, co się gotuje na Nowy Rok w Chinach i na zakończenie Ramadanu.

W Yummly można oceniać i kolekcjonować przepisy, a także ułożyć sobie jadłospis i przygotować listę zakupów spożywczych. Nowością jest „spiżarnia”, gdzie możesz zrobić inwentaryzację posiadanych produktów. Jeśli to zrobisz, przy każdym przepisie dostaniesz informację, czego brakuje. To spora oszczędność czasu przy robieniu zakupów, a przy tym zredukujesz ilość wyrzucanych produktów.

NutriU – Nowoczesne przepisy na nowoczesny sprzęt

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Napisałam, by olać Thermomix, bo to wcale nie jest recepta na smaczne i ciekawe dania. Przy tym absolutnie nie namawiam nikogo, by nie sięgać po nowoczesne urządzenia do gotowania – po prostu wolę takie, które nie ograniczają kreatywności. Szukając przepisów korzystających z zaawansowanego blendera, sokownika, airfryera i multicookera trafiłam na przyjemną dla oka aplikację Philipsa, przeznaczoną do używania z urządzeniami z serii Ovi. Przy tym nie trzeba ich mieć, żeby uzyskać dostęp do przepisów. Jeśli więc masz sprzęt innej marki, ale nie wiesz, co możesz w nim zrobić – śmiało sięgnij po aplikację NutriU. Przepisy są opatrzone świetnymi zdjęciami, a przy każdym z kroków podane zostały parametry pracy urządzenia, dzięki czemu można łatwo przenieść je na sprzęty innego producenta.

Parzenie herbaty – Napój zwieńczający wspaniały posiłek

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Pyszna herbata to świetne zakończenie posiłku, ale herbata herbacie nierówna (no i nie wszystkie liście, które parzymy, pochodzą z krzewu herbacianego). Żeby wyciągnąć jak najwięcej dobrego z naparu, zadbaj o odpowiednią temperaturę parzenia i czas, a pomoże w tym ta prosta aplikacja – Parzenie herbaty – z timerem.

Minutnik do jajek – Zawsze idealne na twardo i na miękko

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Powoli zbliża się Wielkanoc – święto, podczas którego jemy wyjątkowo dużo jaj. Dlatego na koniec przeglądu proponuję śliczny Minutnik do jajek, dzięki któremu zawsze ugotujesz idealne jajko na miękko na śniadanie albo na twardo do sałatki. Można tu podać rozmiar jajka, liczbę, stopień ścięcia, a w razie problemów także zmodyfikować domyślne ustawienia.

Aplikacje testuję na smartfonie Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Źródło zdjęć: Shutterstock, własne

Źródło tekstu: własne