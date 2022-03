Thermomix ma nowego rywala. Jest tańszy, a potrafi wiele

Thermomix ma oddanych fanów, którzy nie wyobrażają sobie gotowania bez tego sprzętu. Jednak na targach MWC 2022 znalazłam coś lepszego!

Hiszpański Thermomix na MWC

Nie planowałam wizyty na stoisku marki Mycook, ale cieszę się, że na nie trafiłam. Mogłam na nim obejrzeć termomikser Mycook Touch z Wi-Fi, który moim zdaniem ma ogromną przewagę nad osławionym Thermomixem. Chodzi o wolność twórczą. Thermomixy są permanentnie spięte z platformą Cookidoo z przepisami i programami dla robota (pół roku za darmo, potem 139 zł rocznie). Przy tym dopiero od lutego 2022 roku można tam modyfikować dostępne przepisy i to nie na wszystkich modelach Thermomixów.

Mycook zaś powstał wcześniej i od początku miał wykorzystywać kreatywność użytkowników. Aplikacja dla użytkowników Mycook to nie tylko baza dań, które producent pozwala zrobić posiadaczom robotów. To przede wszystkim platforma do zabawy. Użytkownicy mogą udostępniać własne przepisy i najlepsze zostaną wyróżnione na platformie. Warto też oceniać przepisy innych, przy czym można modyfikować je do woli. Co więcej, są trofea za udostępnianie przepisów i ocenianie dań wymyślonych przez innych użytkowników. No i nic nie kosztuje. Oczywiście przy każdym przepisie są informacje o tym, jakie akcesoria do robota kuchennego będą potrzebne i dla ilu osób wystarczy przygotowana ilość, ile danie może mieć kalorii i sam program. Zresztą ponad tysiąc przepisów można zobaczyć na stronie Mycook i spróbować odtworzyć bez urządzenia – nikt nikomu za to rąk nie utnie.

Mycook Touch został wyposażony w Wi-Fi i w ten sposób komunikuje się z platformą z przepisami, ściąga nowe informacje i aktualizacje. Do sterowania służy 7-calowy ekran dotykowy, zamontowany pionowo. W zestawie znajduje się sporo elementów do siekania, mieszania, wyrabiania ciasta i gotowania na parze. Urządzenie ma oczywiście wbudowaną wagę i kuchenkę indukcyjną, mogącą pracować w zakresie od 40 do 140°C. Urządzenie zostało zaprojektowane w Hiszpanii, tam też powstało oprogramowanie do niego.

Kiedy Mycook będzie w Polsce?

Gdy oglądałam Mycooka, jedno pytanie cisnęło mi się na usta: kiedy to cudo będzie dostępne w Polsce? Owochi Cyrille Boka, który reprezentował Mycook na targach MWC, obiecał, że da mi znać. W 2022 roku Mycook rozszerzy zasięg na kilka krajów, w tym na Niemcy, a stamtąd już niedaleko nad Wisłę. Niewykluczone, że już w 2023 będziemy mogli ten sprzęt wypróbować z oficjalnej dystrybucji.

Dowiedziałam się jeszcze jednej ważnej rzeczy: Mycook Touch, który oglądałam na targach MWC, niebawem doczeka się następcy. Nie znam szczegółów, ale ma zrobić małą rewolucję. Czekamy! Warto wiedzieć też, że właściciel marki Mycook – Taurus Group – produkuje również inne smarturządzenia do domu, w tym roboty sprzątające.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne